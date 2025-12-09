Άρτα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας που μετέφερε λάδια στην Ιονία Οδό – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Φορτηγό όχημα που μετέφερε μεγάλη ποσότητα λαδιών ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στην καμπίνα του οχήματος.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας, που επιχειρούν με ειδικό εξοπλισμό για την προσέγγιση και απεγκλωβισμό του τραυματισμένου οδηγού.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλη ποσότητα λαδιών έχει χυθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας υψηλό κίνδυνο ολισθηρότητας και καθιστώντας την πρόσβαση στο φορτηγό ακόμη πιο απαιτητική.

Παράλληλα, καθ’ οδόν βρίσκεται και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, με εξειδικευμένα μέσα για να υποστηρίξει την επιχείρηση, ενώ στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία που έχει αποκλείσει τον παράδρομο και ρυθμίζει την κυκλοφορία.