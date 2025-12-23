newspaper
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
Aνάδειξη του Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος
Αυτοδιοίκηση 23 Δεκεμβρίου 2025 | 10:21

Ένταξη έργου 790.000€ στο ΕΣΠΑ για την ανάδειξη του Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος.

Σύνταξη
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου της ανάδειξης του Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος: στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Για την ωρίμαση και τελικά την υλοποίηση του έργου έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία ανέλαβε την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 790.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Δικαιούχος είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας.

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ιερού της Αυλιδείας Αρτέμιδος, όπου έχουν εντοπιστεί ο ναός της Αρτέμιδος του 5ου αιώνα π.Χ. και τα βοηθητικά κτήρια.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, προβλέπεται η διαμόρφωση ενός σύγχρονου επισκέψιμου, προσβάσιμου αρχαιολογικού χώρου με την κατάλληλη ανάδειξη των μνημείων και τη δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών που θα διευκολύνουν την επίσκεψη.

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τα ακόλουθα υποέργα:

1. Ανάδειξη Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος (Α΄ Φάση), που περιλαμβάνει:

  • Εργασίες πεδίου (αποψιλώσεις, καθαρισμοί, εκσκαφές θεμελίων και τάφρων, γενικές εκσκαφές, αφαίρεση επιχώσεων, διαμορφώσεις αποστράγγισης) και διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.
  • Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού.
  • Προστασία και ανάδειξη μνημείων με τοπικές ανακτήσεις, συμπληρώσεις σε οπτοπλινθοδομές, τοποθέτησης λιθοπλακών.
  • Εγκατάσταση εξειδικευμένων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης φωτισμού.
  • Εγκατάσταση δικτύων Η/Μ αρχαιολογικού χώρου και κτηρίων, όπως επίσης και υδραυλική εγκατάσταση αρχαιολογικού χώρου.
  • Έρευνα και τεκμηρίωση σε δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο και έντυπο (και σε γραφή Braille).
  • Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής, Υδραυλικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής Η/Μ, συμπληρωματικής μελέτης συντήρησης αρχαιοτήτων με εργαστηριακές αναλύσεις και προτάσεις υλικών συντήρησης.

2. Συντήρηση μνημείων με άμεσα σωστικά μέτρα, στερέωση κονιαμάτων, αρμολογημάτων και λίθων, αποκατάσταση αρχαίων δαπέδων κλπ.

3. Διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών στον Αρχαιολογικό χώρο.

4. Περίφραξη Αρχαιολογικού χώρου.

5. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κτηρίων εξυπηρέτησης κοινού (φυλάκιο και WC).

6. Σύνδεση με τα δίκτυα παροχής ρεύματος, νερού κλπ.

Η σημασία του χώρου

«Πρόκειται για ένα τοπόσημο παγκόσμιας εμβέλειας και η ανάδειξή του, αποτελούσε διαχρονικό αίτημα για την τουριστική ανάπτυξη τη ευρύτερης περιοχής. Τίποτα δεν μας σταματά πλέον! Μετρούμε αντίστροφα για εκείνη την ώρα που θα περιηγηθούμε σε έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τα Ομηρικά έπη!» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην ανακοίνωση της προσθέτει και τα ακόλουθα στοιχεία: «Η Αυλίδα, γνωστή από τον Τρωικό Πόλεμο και τη θυσία της Ιφιγένειας, της κόρης του Αγαμέμνονα, του αρχηγού των Ελλήνων, βρίσκεται στη βοιωτική ακτή, στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο, απέναντι από την πηγή της Αρέθουσας.

Η αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1956 – 1962, φώτισε το μύθο της Ιφιγένειας και τη λατρεία της Άρτεμης, καθώς αποκαλύφθηκε ναϊκό οικοδόμημα του 5ου αιώνα π.Χ., το οποίο ταυτίστηκε με το ιερό της Αυλιδείας Αρτέμιδας.

Πρόκειται για επιμήκη άπτερο ναό, ο οποίος έχει υποστεί τουλάχιστον δύο μεταβολές. Αρχική είναι η φάση της κλασικής περιόδου που περιλαμβάνει το σηκό και το άδυτο. Ο πρόναος προστέθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, ενώ τα κατάλοιπα των κιόνων και των βάσεών τους στο σηκό είναι της ρωμαϊκής περιόδου.

Γύρω από το ναό έχουν εντοπιστεί, επίσης, η Ιερή Κρήνη, οικήματα που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία του ιερού και έχουν ερμηνευθεί ως ξενώνες και εργαστήρια κεραμικής, καθώς και αρχαία οδός που οδηγούσε από το λιμάνι στον όρμο του Μικρού Βαθέος στον χώρο του ιερού.

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας
Αιθαλομίχλη 22.12.25
Αιθαλομίχλη 22.12.25

Αναζητάει λύσεις για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η περιφέρεια Θεσσαλίας

Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωματίδια, θα διεκδικήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ
Κοινωνική ευαισθησία 22.12.25
Κοινωνική ευαισθησία 22.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ

Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο έργο του Σωματείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη στήριξη των οικογενειών και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού κοινωνικού περιβάλλοντος.

Σύνταξη
Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
Επιστημονικός βραχίονας 22.12.25

Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, στην επετειακή εκδήλωση των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές
Στο Γαλάτσι 21.12.25
Στο Γαλάτσι 21.12.25

Δούκας για rave πάρτι στα σκαλιά εκκλησίας: Με αντιδράσεις όπως του ακροδεξιού Θ. Πλεύρη πάνε να χαλάσουν τις γιορτές

«Γίνεται για τέταρτη φορά και έχει γίνει τρεις φορές υπό την αιγίδα του δήμου», γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας για το πάρτι στο προαύλιο της εκκλησίας στο Γαλάτσι. Τι ανέφερε για όσους αντέδρασαν

Σύνταξη
H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά
Φόρος τιμής 19.12.25
Φόρος τιμής 19.12.25

H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά

«Δυναμικός και ιδιαίτερα διεκδικητικός, υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του» αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες
Τοπικές υποθέσεις 19.12.25
Τοπικές υποθέσεις 19.12.25

Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες

«Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές στις οποίες δεν συμμετέχουν ούτε στον σχεδιασμό ούτε στη χρηματοδότηση» αναφέρει η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της.

Σύνταξη
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
