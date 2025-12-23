Aνάδειξη του Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου της ανάδειξης του Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος: στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Για την ωρίμαση και τελικά την υλοποίηση του έργου έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία ανέλαβε την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 790.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Δικαιούχος είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας.

Σκοπός του έργου είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του ιερού της Αυλιδείας Αρτέμιδος, όπου έχουν εντοπιστεί ο ναός της Αρτέμιδος του 5ου αιώνα π.Χ. και τα βοηθητικά κτήρια.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, προβλέπεται η διαμόρφωση ενός σύγχρονου επισκέψιμου, προσβάσιμου αρχαιολογικού χώρου με την κατάλληλη ανάδειξη των μνημείων και τη δημιουργία των βασικών λειτουργικών υποδομών που θα διευκολύνουν την επίσκεψη.

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τα ακόλουθα υποέργα:

1. Ανάδειξη Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος (Α΄ Φάση), που περιλαμβάνει:

Εργασίες πεδίου (αποψιλώσεις, καθαρισμοί, εκσκαφές θεμελίων και τάφρων, γενικές εκσκαφές, αφαίρεση επιχώσεων, διαμορφώσεις αποστράγγισης) και διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού.

Προστασία και ανάδειξη μνημείων με τοπικές ανακτήσεις, συμπληρώσεις σε οπτοπλινθοδομές, τοποθέτησης λιθοπλακών.

Εγκατάσταση εξειδικευμένων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης φωτισμού.

Εγκατάσταση δικτύων Η/Μ αρχαιολογικού χώρου και κτηρίων, όπως επίσης και υδραυλική εγκατάσταση αρχαιολογικού χώρου.

Έρευνα και τεκμηρίωση σε δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο και έντυπο (και σε γραφή Braille).

Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής, Υδραυλικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής Η/Μ, συμπληρωματικής μελέτης συντήρησης αρχαιοτήτων με εργαστηριακές αναλύσεις και προτάσεις υλικών συντήρησης.

2. Συντήρηση μνημείων με άμεσα σωστικά μέτρα, στερέωση κονιαμάτων, αρμολογημάτων και λίθων, αποκατάσταση αρχαίων δαπέδων κλπ.

3. Διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών στον Αρχαιολογικό χώρο.

4. Περίφραξη Αρχαιολογικού χώρου.

5. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κτηρίων εξυπηρέτησης κοινού (φυλάκιο και WC).

6. Σύνδεση με τα δίκτυα παροχής ρεύματος, νερού κλπ.

Η σημασία του χώρου

«Πρόκειται για ένα τοπόσημο παγκόσμιας εμβέλειας και η ανάδειξή του, αποτελούσε διαχρονικό αίτημα για την τουριστική ανάπτυξη τη ευρύτερης περιοχής. Τίποτα δεν μας σταματά πλέον! Μετρούμε αντίστροφα για εκείνη την ώρα που θα περιηγηθούμε σε έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τα Ομηρικά έπη!» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην ανακοίνωση της προσθέτει και τα ακόλουθα στοιχεία: «Η Αυλίδα, γνωστή από τον Τρωικό Πόλεμο και τη θυσία της Ιφιγένειας, της κόρης του Αγαμέμνονα, του αρχηγού των Ελλήνων, βρίσκεται στη βοιωτική ακτή, στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο, απέναντι από την πηγή της Αρέθουσας.

Η αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1956 – 1962, φώτισε το μύθο της Ιφιγένειας και τη λατρεία της Άρτεμης, καθώς αποκαλύφθηκε ναϊκό οικοδόμημα του 5ου αιώνα π.Χ., το οποίο ταυτίστηκε με το ιερό της Αυλιδείας Αρτέμιδας.

Πρόκειται για επιμήκη άπτερο ναό, ο οποίος έχει υποστεί τουλάχιστον δύο μεταβολές. Αρχική είναι η φάση της κλασικής περιόδου που περιλαμβάνει το σηκό και το άδυτο. Ο πρόναος προστέθηκε κατά την ελληνιστική περίοδο, ενώ τα κατάλοιπα των κιόνων και των βάσεών τους στο σηκό είναι της ρωμαϊκής περιόδου.

Γύρω από το ναό έχουν εντοπιστεί, επίσης, η Ιερή Κρήνη, οικήματα που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία του ιερού και έχουν ερμηνευθεί ως ξενώνες και εργαστήρια κεραμικής, καθώς και αρχαία οδός που οδηγούσε από το λιμάνι στον όρμο του Μικρού Βαθέος στον χώρο του ιερού.

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας