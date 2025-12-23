magazin
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas
Music 23 Δεκεμβρίου 2025 | 19:33

Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas

Τρεις φορές υποψήφιος για τα Brit Awards, μια φορά υποψήφιος για Grammy, πωλήσεις άνω των 40 εκατ. αντιτύπων παγκόσμια. Είναι άδικο να λέμε ότι ο Chris Rea έγινε γνωστός από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τέτοια καριέρα πίσω του.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Aς αρχίσουμε με τα βασικά. O Chris Rea ΔΕΝ έγινε γνωστός επειδή κάποια στιγμή τραγούδησε το Driving Home For Christmas, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στις γιορτινές playlists όλων των ραδιοφωνικών σταθμών του κόσμου εδώ και χρόνια, κάτι σαν το Last Christmas των Wham για παράδειγμα.

Ο 74χρονος Rea που άφησε χθες το μάταιο τούτο κόσμο όντας εξαιρετικά ταλαιπωρημένος εδώ και χρόνια από σοβαρά προβλήματα υγείας έχει κερδίσει επάξια μια θέση ανάμεσα σε σπουδαίους καλλιτέχνες και κιθαρίστες της γενιάς του όπως ο Mark Knopfler των Dire Straits ή ο Tony Joe White.

Η φωνή του, αυτή η θεσπέσια, βραχνή, μπάσα φωνή αλλά και τα κιθαριστικά του σόλο, είτε στα μπλουζ του αμερικάνικου νότου (που είχε ξαναφέρει στην επιφάνεια στα τελευταία χρόνια της ενεργής καριέρας του), είτε στις δικές του δημιουργίες που τον έκαναν παγκόσμια γνωστό κι έναν απ’ τους πιο αγαπητούς rock/blues τροβαδούρους, θα είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει πως πρέπει να αναζητούμε πάντα το καλοκαίρι.

Απ΄ το «Μπόρο» στο κόσμο

Ο Rea γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μίντλεσμπρο. Τί εστί Μίντλεσμπρο ή απλώς «Μπόρο» όπως είναι το χαϊδευτικό της πόλης; Ένα λιμάνι στη βορειοανατολική Αγγλία που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πριν από 200 χρόνια δεν είχε περισσότερους από 25 κατοίκους. Η τελευταία απογραφή πριν λίγα χρόνια μιλάει για πληθυσμό που ξεπερνά ελαφρώς τα 148.000 άτομα, με την πόλη να είναι γνωστή κυρίως για την ποδοσφαιρική της ομάδα που αγωνίζεται εδώ και χρόνια στην Τσάμπιονσιπ αλλά έχει βρεθεί και στα σαλόνια της Πρέμιερ Λιγκ.

Το άλλο στοιχείο για το οποίο είναι γνωστά διαχρονική η πόλη είναι η τοπική σπεσιαλιτέ της, το Πάρμο ή αλλιώς κοτολέτα παναρισμένη με φρυγανιά, μπεσαμέλ και λιωμένο τυρί τσένταρ που συνοδεύεται με πατάτες τηγανιτές.  Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς για το Μίντλεσμπρο. Το τρίτο ίσως είναι πως η πόλη παραδοσιακά στηρίζει το Εργατικό κόμμα, εκλέγοντας σωρηδόν δημάρχους και βουλευτές από εκεί.

Σε αυτή την πόλη γεννήθηκε λοιπόν ο Rea, με πατέρα Ιταλικής καταγωγής και μητέρα με ρίζες από την Ιρλανδία. Πιστοί καθολικοί το ζευγάρι, κάπως έτσι μάλλον προέκυψαν και τα 7 παιδιά, ανάμεσά τους και ο Chris Rea, ο οποίος πραγματοποιεί τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο οικογενειακό καφέ της οικογένειας, επιχείρηση παράλληλη με ένα εργαστήριο παραγωγής παγωτού του πατέρα της οικογένειας.

Η δεκαετία του 60 αποδεικνύεται κομβική για τον Rea -όπως και για πολλούς που ασχολήθηκαν ενεργά με τη μουσική- όπου αφενός αντιλαμβάνεται ότι το να σερβίρει καφέδες και παγωτά δεν είναι κάτι που του ταιριάζει, αντιθέτως τον τραβάει το ροκ. Και όπως θα πει και σε μια συνέντευξή του χρόνια αργότερα, «Το να ακούς ροκ όντας κομμάτι της εργατικής τάξης στο Μίντλεσμπρο του 60, δεν ήταν επιλογή. Ήταν κανόνας».

Πολιτική και εργατιά

Μιλώντας για εργατιά και πολιτική, ο Rea ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Τζέρεμι Κόρμπιν αλλά ταυτόχρονα και έντονα σκεπτικιστής απέναντι στην ενωμένη Ευρώπη, κυρίως μετά τα γεγονότα της οικονομικής κρίσης στις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Είδε κι έζησε από κοντά την οικονομική κρίση στην Ιρλανδία, το Brexit και τις συνέπειές του, ενώ σε συνέντευξή του είχε υποστηρίξει πως η αυτή η «γραφειοκρατική Ε.Ε.» έχει «αποτύχει να δει τα προβλήματα των απλών ανθρώπων».

Μιλώντας για τραγούδια λοιπόν, για έναν περίεργο λόγο η πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, έβαλαν τίτλους για τον Rea, «που τραγούδησε το Driving Home for Christmas». Αυτή η ομαδική παράκρουση δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς παρά μόνο με τη στιγμιαία έμπνευση του αρχικού δότη της είδησης, που συνδύασε το θάνατο και το τραγούδι με το γεγονός ότι όλα αυτά συνέβησαν τρεις μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Θα ήταν εξαιρετικά άδικο και κυρίως αναληθές, να υποστηρίξει κανείς ότι ο Rea έγινε γνωστός απ’ το συγκεκριμένο τραγούδι ή πως ήταν ό,τι πιο πετυχημένο έχει πει. Το Driving Home For Christmas όπως είχε δηλώσει ο ίδιος το έγραψε μόλις είχε κυκλοφορήσει τον πρώτο του δίσκο, το 1978, αλλά δεν το ηχογράφησε αμέσως. Αρχικά το προόριζε για τον Van Morisson, τελικά το ηχογράφησε ο ίδιος 8 χρόνια αργότερα, το 1986, συμπεριλαμβάνοντας το ως b side στο single του τραγουδιού του Hello Friend.

Μια εκδοχή καλάντων

«Είναι μια εκδοχή για κάλαντα, αλλά στο αυτοκίνητο», είχε πει ο ίδιος, λέγοντας πως εμπνεύστηκε το τραγούδι την παραμονή των Χριστουγέννων του 1978 όταν με τη γυναίκα του βρίσκονταν αποκλεισμένοι λόγω αυξημένης κίνησης στην εθνική οδό, οδηγώντας απ’ το Λονδίνο στο Μίντλεσμπρο. «Το χιόνι είχε αρχίσει να πέφτει και γύρω σου στα υπόλοιπα οχήματα, έβλεπες πως ήταν όλοι κάπως κατσούφηδες. Εκεί άρχισα να μουρμουρίζω τη μελωδία και το στίχο, ήθελα κάτι χαρούμενο εκείνη την ώρα», θα πει ο Rea.

Για να μιλήσουμε πάντως με στοιχεία το τραγούδι μπορεί ν’ ακούγεται κάθε χρόνο την περίοδο των εορτών, αλλά δεν είναι το πιο επιτυχημένο εμπορικά τραγούδι του καλλιτέχνη. Ούτε κατά διάνοια. Ο Rea είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία ήδη με το Fool (If You Think Its Over) από τον πρώτο κιόλας δίσκο του που κυκλοφόρησε το 1978, κερδίζοντας μάλιστα και μια υποψηφιότητα για τα βραβεία Γκράμι ως πρωτοεμφανιζόμενος.

Την τριετία 1988-1990 είναι συνεχώς υποψήφιος για τα βρετανικά μουσικά βραβεία, τα γνωστά Brit Awards. Έχει προηγηθεί η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού The Road To Hell από τον ομώνυμο δίσκο. Ήταν το πρώτο κομμάτι στην καριέρα του που έφτασε στο νούμερο 1 του βρετανικού τσαρτ ενώ ο δίσκος έγινε 6 φορές πλατινένιος πουλώντας περισσότερα από 1.5 εκατ. αντίτυπα μόνο στη Βρετανία.

Κατά του Θατσερισμού

Για να φτάσει στην κορυφή με το The Road To Hell (ένα κομμάτι που οι στίχοι του μιλούν για την άναρχη εκβιομηχάνιση της Αγγλίας επί Θάτσερ και τη μόλυνση του περιβάλλοντος – this ain’t a technological breakdown, this is the road to hell…) είχαν προηγηθεί 9 άλμπουμς που είχαν δημιουργήσει ήδη για τον ίδιο ένα όνομα και μια καριέρα. Για παράδειγμα το On The Beach του 1986 από τον ομώνυμο δίσκο που κατάφερε να φτάσει ως το νούμερο 11 του βρετανικού τσαρτ, ήταν ένα τραγούδι ξέγνοιαστο, άκρως καλοκαιρινό που ακούγεται το ίδιο ευχάριστα έως σήμερα.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά που άγγιξαν τον κόσμο, ο οποίος αγκάλιασε τον Rea. Το Josephine -γραμμένο για την πρώτη του κόρη το 1985- ή τα Ace Of Hearts και Shine Shine Shine από τον δίσκο Wired to The Moon του 1984, τα Candles και I Can Hear Your Heartbeat από το άλμπουμ Water Sign του 1983, ήταν κομμάτια που του έστρωσαν το δρόμο για την κορυφή.

Από το The Road To Hell του 1989 ακολουθεί μια σειρά δίσκων που ίσως είναι πιο ώριμοι μουσικά για τον Rea. Από το Auberge του 1991 (νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ στα UK charts) έως τα God’s Great Banana Skin (1992), Espresso Logic (1993) φτάνουμε στο κορυφαίο La Passione του 1996, εκεί που ο Rea συνεργάζεται στο ομώνυμο κομμάτι με την grande damme, Shirley Bassey.

H περίοδος αυτή κλείνει με 3 ακόμα άλμπουμς. Το The Blue Cafe του 1998 (έτσι ονομαζόταν η οικογενειακή επιχείρηση στη γενέθλια πόλη), το The Road To Hell part 2 του 1999 και το King of the Beach του 2000. Από εδώ διαλέγει και παίρνεις κανείς κομμάτια, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα Thinking Of You, Sweet Summer Day, As Long As I Have Your Love, Firefly, All Summer Long, Who Do You Love.

Η τελευταία περίοδος και η κλονισμένη υγεία

Η περίοδος 2002-2019 είναι η τελευταία στην καριέρα του Rea. Αλλάζει εντελώς ρότα και επιστρέφει στις αρχικές του επιρροές, τα γκόσπελ και τα μπλουζ του νότου των ΗΠΑ. Εγκαταλείπει την Warner Music και ιδρύει δική του εταιρεία από την οποία και κυκλοφορεί τους δίσκους του. Συνολικά θα εκδώσει 9 άλμπους αυτό το διάστημα, όλα γύρω από τα μπλουζ και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό ήθελε πραγματικά να κάνει.

Η υγεία του όμως είναι ήδη κλονισμένη, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 όταν κι έπαθε περιτονίτιδα και παραλίγο να πεθάνει, ενώ δύο χρόνια αργότερα τα πράγματα γίνονται εφιαλτικά. Η διάγνωση μιλά για καρκίνο του παγκρέατος, ένας από τους πιο επιθετικούς και θανατηφόρους καρκίνους. Βρισκόμαστε στο 20ο1 και ο Rea είναι μόλις 50 ετών.

Το γεγονός ότι έζησε 24 χρόνια μετά την αρχική διάγνωση το λες και θαύμα. Υποβλήθηκε σε επέμβαση κι εν συνεχεία μπήκε σε μια δύσκολη θεραπεία που κράτησε μέχρι που πέθανε. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του «έπαιρνα τριάντα χάπια την ημέρα κι έκανα επτά ενέσεις». Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το 2016 παθαίνει κι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο του αφήνει κάποια κινητικά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να δημιουργεί.

Ο άνθρωπος που δεν ήθελε να γίνει σταρ

Ο Rea άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο έπειτα από «σύντομη ασθένεια», όπως έγινε γνωστό. Ροκ σταρ δεν έγινε ποτέ, δεν το ήθελε άλλωστε. Όπως δήλωσε στο BBC ένας απ’ τους στενούς του συνεργάτες της πρώτης περιόδου του, εκεί στη δεκαετία του 80, «ο Chris ήταν ένας ποιητής της νότας και των λέξεων και γι’ αυτό δεν θα έκανε ποτέ καριέρα ροκ σταρ. Το γνώριζε και ο ίδιος και αυτό επιθυμούσε. Να γράφει απλώς και να παίζει τη μουσική που του αρέσει».

Η ειρωνεία είναι ότι ο ίδιος ο Rea δήλωνε πως το όνειρό του ήταν να γίνει δημοσιογράφος ειδικού Τύπου και να γράφει γι’ αυτοκίνητα και αγώνες ταχύτητας. «Πιστεύω ότι θα ήμουν καλός και αξιοπρεπής στη δουλειά μου», είχε δηλώσει αρχές του 2000 επ’ ευκαιρία ενός αγώνα με ιστορικά αυτοκίνητα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν λίγο πριν πουλήσει τη συλλεκτική του Catheram 7 (αυτή που απεικονίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ του Auberge) και τα χρήματα να δοθούν υπέρ των κακοποιημένων παιδιών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Business
Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

Metlen: Επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 64 ευρώ η Morgan Stanley

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
All I Want for Christmas Is Μoney 20.12.25

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18.12.25

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Φαινόμενο 15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης» μαφίας – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 23.12.25

Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης» μαφίας – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 35χρονος να είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου - Ερευνάται αν το οπλοστάσιο και τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην αποθήκη 37χρονου στα Καλύβια στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν προετοιμαστεί για αυτόν

Σύνταξη
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά

Η ομοσπονδία σκεφτόταν εδώ και καιρό να βάλει φρένο στον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων από τον Λανουά. Tο επόμενο βήμα είναι να σταματήσει τις «ανοιχτές» εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους φορολογούμενους να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λάθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα
Χάρτης 23.12.25

Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα

Ένα διπλωματικός πυρετός που θα κρίνει θα κρίνει εάν η επόμενη μέρα στην Ουκρανία θα είναι βιώσιμη ή απλά ένα διάλειμμα πριν από μια νέα καταιγίδα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει
Σκάνδαλο υποκλοπών 23.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Επίθεση της Χαρ. Τρικούπη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού, επειδή άσκησε κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Το σύστημα της ΝΔ δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 23.12.25

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικες διακοπές 23.12.25

Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα

Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Το ρητό της «Φάρμας των Ζώων» ισχύει και για τις ημέρες αργίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι τα Χριστούγεννα. Τι ισχύει σε ΕΕ και Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ
On Field 23.12.25

Τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι – Ανέβαλε τον γάμο της η Μαρία Σολ

Η αδερφή του Αργεντίνου σούπερ σταρ τράκαρε στο Μαϊάμι και υπέστη κατάγματα κι εγκαύματα – Ξεκίνησε την αποκατάσταση στο Ροσάριο αλλά θα πρέπει ν’ αναβάλει τον γάμο της

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα
«Έχω μάρτυρες» 23.12.25

Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Το «Ματαρόα» και η έξοδος της ελληνικής διανόησης
80 χρόνια 23.12.25

Το «Ματαρόα» και η έξοδος της ελληνικής διανόησης

Τον Δεκέμβριο του 1945, 124 νέοι επιστήμονες και καλλιτέχνες φεύγουν από την Ελλάδα με προορισμό το Παρίσι. Ογδόντα χρόνια μετά, το ταξίδι του «Ματαρόα» αναγνωρίζεται ως κομβικό γεγονός για την πνευματική ιστορία της χώρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο