Κρις Ρία: Έφυγε από τη ζωή ο δημιουργός του The Road to Hell – «Σε ένα καφέ στο Μίντλεσμπρο, ξεκίνησα τη ζωή μου»

Ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Κρις Ρία, γνωστός για το hit «Driving Home For Christmas», απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της οικογένειάς του.

Ο Ρία συνδύαζε μπλουζ, ποπ, soul και soft rock σε 25 στούντιο άλμπουμ, με επιτυχίες όπως το The Road to Hell, από το ομώνυμο άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 1 των chart στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Driving Home for Christmas, ένα διαχρονικό αγαπημένο τραγούδι των Χριστουγέννων, και κομμάτια όπως το On the Beach και το Josephine.

Η ζωή του

Ο Κρις Ρία γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο της Αγγλίας, ωστόσο, είχε ρίζες τόσο από την Ιταλία όσο και την Ιρλανδία. «Ως άτομο με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ιταλία, σε ένα καφέ μπαρ στο Μίντλεσμπρο, ξεκίνησα τη ζωή μου ως ξένος», δήλωσε σε παλαιότερη συνέντευξή του, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σαν νέος ασχολήθηκε με τη μουσική ενώ δούλευε και στο εργοστάσιο του πατέρα του, και σκέφτηκε να γίνει δημοσιογράφος. Τελικά, σε ηλικία 22 ετών, έγινε μέλος του συγκροτήματος Magdalene, στο οποίο είχε προηγουμένως συμμετάσχει ο Ντέιβιντ Κόβερντεϊλ.

Στη συνέχεια, έγινε μέλος ενός άλλου συγκροτήματος, των Beautiful Losers, αλλά ξεκίνησε σόλο καριέρα όταν μια δισκογραφική εταιρεία του προσέφερε συμβόλαιο, κυκλοφορώντας το ντεμπούτο του single, So Much Love, το 1974.

Επιστροφή στο Delta blues

Η πρώτη του επιτυχία ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το τραγούδι του Fool (If You Think It’s Over) του 1978 έφτασε στο νούμερο 12 και του χάρισε μια υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία καλύτερου νέου καλλιτέχνη. Για μερικά χρόνια προσπάθησε να επαναλάβει αυτή την επιτυχία, χωρίς όμως να τα καταφέρει. «Δεν είχα κανέναν έλεγχο, δεν ήξερα τι να κάνω» είπε κάποτε, αν και το άλμπουμ Water Sign του 1985 έγινε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και τον βοήθησε να ανατρέψει την τύχη του.

Η δεκαετία του 1980 ήταν η πιο επιτυχημένη εμπορικά περίοδος του: τελικά έγινε αποδεκτός στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι συχνά βρισκόταν εκτός των κυρίαρχων τάσεων της ποπ, και το Dancing With Strangers του 1987 ξεκίνησε μια σειρά από έξι άλμπουμ που μπήκαν στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο από τα οποία έφτασαν στο νούμερο 1.

Η επιτυχία του Ρία στα charts μειώθηκε αισθητά τη δεκαετία του 2000, όταν, ξεκινώντας με το Dancing Down the Stony Road του 2002, ο Ρέα απομακρύνθηκε από την ποπ και επέστρεψε στο Delta blues, ένα είδος που γεννήθηκε στο Δέλτα του Μισισιπή.

Υποστήριζε το Εργατικό Κόμμα και το 2017 έγραψε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι προς τιμήν του Βρετανού πολιτικού Τζέρεμι Κόρμπιν με τίτλο «What’s So Wrong With a Man Who Tells the Truth?».

Ο Ρία αντιμετώπισε μια σειρά από προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αρχικά, διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος, γεγονός που οδήγησε σε μια σειρά από χειρουργία, ενώ μετέπειτα με διαβήτη.

*Με πληροφορίες από: Guardian