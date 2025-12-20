Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη βοήθεια αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, διενεργήθηκαν έρευνες σε τρία σπίτια. Συνολικά προσήχθησαν τέσσερις Τούρκοι υπήκοοι και ένας ανήλικος Έλληνας, για τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί εξαφάνιση στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

Ειδικότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σε οικία όπου διέμεναν δύο από τους προσαχθέντες, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -0,6- γραμμαρίων.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας- Τριανδρίας, όπου επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των δυο υπηκόων Τουρκίας για αρπαγή ανηλίκου.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.