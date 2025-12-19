Θεσσαλονίκη: Γονείς άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού
Το ένα παιδί μάλιστα ήταν μόλις λίγων μηνών και το άλλο 11 ετών
Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη το περιστατικό με δύο γονείς να έχουν αφήσει τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμηθούν στην αυλή ενός καινούριου σπιτιού.
Τα δύο ανήλικα αδελφάκια, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται χθες το βράδυ σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρώτο είναι μόλις λίγων μηνών και το δεύτερο 11 ετών. Περίοικος φαίνεται να ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια ενημερώθηκε η ‘Αμεση Δράση.
Κατόπιν αυτών συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών (31 ετών ο άντρας και 29 ετών η γυναίκα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τα δύο αδελφάκια βρίσκονται για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
