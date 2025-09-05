Δεν πίστευε στα μάτια του οδηγός στην περιοχή της Χαριλάου, όταν είδε ένα μωρό να μπουσουλάει δίπλα στο αδελφάκι του στη μέση του δρόμου, σε σημείο αυξημένης κυκλοφορίας. Τα δύο παιδιά διέφυγαν της προσοχής των γονιών τους και βγήκαν από το σπίτι χωρίς εκείνοι να το αντιληφθούν.

Τα δύο μικρά παιδιά έχουν τεθεί υπό προσωρινή προστασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα παιδιά είναι ηλικίας ενός και δύο ετών, αντιστοίχως.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του πατέρα, που έχει αλβανική υπηκοότητα, και της Βουλγάρας μητέρας και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

