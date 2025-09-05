Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο
Δεν πίστευε στα μάτια του οδηγός στην περιοχή της Χαριλάου, όταν είδε ένα μωρό να μπουσουλάει δίπλα στο αδελφάκι του στη μέση του δρόμου, σε σημείο αυξημένης κυκλοφορίας. Τα δύο παιδιά διέφυγαν της προσοχής των γονιών τους και βγήκαν από το σπίτι χωρίς εκείνοι να το αντιληφθούν.
Τα δύο μικρά παιδιά έχουν τεθεί υπό προσωρινή προστασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος
Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα παιδιά είναι ηλικίας ενός και δύο ετών, αντιστοίχως.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του πατέρα, που έχει αλβανική υπηκοότητα, και της Βουλγάρας μητέρας και θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Τα δύο μικρά παιδιά έχουν τεθεί υπό προσωρινή προστασία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
