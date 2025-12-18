Κυψέλη: «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» – Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο
Το σχολείο στην Κυψέλη είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο - και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, κλειδώνοντας μέσα δύο διευθυντές
Ξανά υπό κατάληψη τελεί το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη, μετά το περιστατικό με την 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη μέσα στο σχολικό συγκρότημα και πλέον είναι προφυλακισμένη.
Το σχολείο είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο – και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, με αποτέλεσμα να κλειδώσουν μέσα δύο διευθυντές.
Σήμερα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στην καγκελόπορτα τοποθετήθηκε χοντρή αλυσίδα και δύο μεγαλύτερα λουκέτα, αλλά και πανό που γράφει «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας – Θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς».
Τεταμένη παραμένει η κατάσταση μέσα στο 15ο Γυμνάσιο, με γονείς και μαθητές να παραμένουν ανήσυχοι
Μαχαίρωμα στην Κυψέλη: Απόντες οι γονείς, μετανιωμένη η 16χρονη
Σε ό,τι αφορά στους γονείς της 16χρονης, έχει σχηματιστεί δικογραφία και βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα για πιθανή παράβαση που σχετίζεται με την παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.
Μετά την απόφαση της προσωρινής φυλάκισης, η 16χρονη οδηγήθηκε στην Ασφάλεια του ΑΤ Κυψέλης, αναζητούσε τους γονείς της και αναρωτιόταν γιατί δεν ήταν κανείς παρών σε όλη την διαδικασία. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να παραστούν γιατί… εργάζονται.
Όπως ανέφερε η 16χρονη κατά την απολογία της, δεν ήθελε να επιτεθεί στην 14χρονη αλλά τόνισε πως ακούγοντας τα σχόλια εις βάρος της, θεώρησε ότι η 14χρονη ήταν εκείνη που της είχε μιλήσει με ανάρμοστο τρόπο και μη μπορώντας να συγκρατήσει τα νεύρα της της επιτέθηκε.
«Έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Μετανιώνω για όλη την ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί τώρα. Πολλές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Το μαχαίρι αυτό το είχα για προστασία. Ήμουν στις τουαλέτες και άκουσα τις συμμαθήτριές μου που μίλαγαν για εμένα άσχημα. Μου έκαναν bullying, γι’ αυτό θόλωσα. Ζητώ συγγνώμη. Είναι καλά η κοπέλα; Δεν ήθελα να κάνω κακό. Δεν θα έβγαζα το μαχαίρι να της επιτεθώ. Για να προστατευτώ το είχα το μαχαίρι πάνω μου. Αλλά είχα πολλά νεύρα εκείνη την ώρα και πολύ θυμό μέσα μου για όσα άκουσα να λένε», είπε η ίδια στο Live News.
