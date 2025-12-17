view
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Eνσωμάτωση

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη μέσα στο σχολείο

Στους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Ξεκούραση: Τα 7 «πρόσωπα» της χαλάρωσης

Spotlight

Το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή έδειξαν  ανακρίτρια και εισαγγελέας στη 16χρονη μαθήτρια που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος14χρονης  συμμαθήτριας της σε Γυμνάσιο της Κυψέλης.

Αναφορικά με τους γονείς της κατηγορούμενης έχει σχηματιστεί δικογραφία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο την διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του αδικήματος της  παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 16χρονη εμφανίστηκε μετανιωμένη ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων και ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι το είχε για δική της προστασία.

Η κατάσταση στο 15ο Γυμνάσιο το οποίο συστεγάζεται με το 60ό παραμένει τεταμένη, αν και η κατάληψη είχε λήξει. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές ζητούν συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα καθώς, όπως λένε, μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή.

Προκαταρκτική

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν από την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της», λέει η μητέρα της16χρονης

«Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό. Το βλέπει λίγο αστείο, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες», ανέφερε μεταξύ άλλων, μιλώντας στο MEGA,  η μητέρα της 16χρονης μαθήτριας που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη και τραυμάτισε 14χρονη στην κοιλιά και το χέρι.

Όπως λέει η ίδια:

«Πήγε πρώτη μέρα και ήθελε απλά να πηγαίνει σχολείο. Άκουσε κάτι, να την βρίζει κάποιο κορίτσι και δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της».

Παραδέχεται πως η κόρη της δυσκολεύεται με τη διαχείριση του θυμού, πως όταν συμβαίνει αυτό έχει επιθετική συμπεριφορά και πως το τελευταίο διάστημα έχει μπλέξει με κακές παρέες που την επηρεάζουν.

«Απρόβλεπτη η συμπεριφορά της. Μία ευγενική και μία τσακώνεται. Δεν μου ανοίγεται. Θέλω να την πάω σε ψυχολόγο να τα πω όλα αυτά. Δεν ξέρω γιατί, από κάποιες κακές παρέες. Έχει μπλέξει γιατί είναι καλό κορίτσι και ευαίσθητη».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως φτιάχτηκε [βίντεο]
Time Lapse 17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως φτιάχτηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος
Εκκενώθηκε το κτίριο 17.12.25 Upd: 21:50

Απειλητικό σημείωμα για βόμβα σε ιδιωτικό κολλέγιο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας – Συνελήφθη για φάρσα 27χρονος

Το σημείωμα βρέθηκε πάνω σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα με καλεσμένους και υπουργούς - Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σακίδιο μέσα είχε βιβλία

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
uncategorized 17.12.25

Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερος ύποπτος

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου. Διακρίνεται με πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα και κρατάει ανοικτόχρωμη τσάντα. Ασύλληπτος ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Σύνταξη
Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς
Palestine Action 17.12.25

Η Μεγάλη Βρετανία έχει στα χέρια της την μεγαλύτερη απεργία πείνας από την εποχή της Θάτσερ και του Μπόμπι Σαντς

H κυβέρνηση Στάρμερ αρνείται να δώσει ακρόαση στους δικηγόρους των απεργών πείνας της Palestine Action, μετά από 46 ημέρες απεργίας για κάποιους εξ αυτών.

Σύνταξη
Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»
Μπάσκετ 17.12.25

Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας»

Αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη στο Αμβούργο πέτυχε ο Άρης με 92-89 για την 11η αγωνιστική του EuroCup κι έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Δυναμικό «παρών» από τους οπαδούς του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες
«Αποαποικιοποίηση» 17.12.25

Βρετανικό Μουσείο: «Πολιτιστική διπλωματία» ο δανεισμός αντικειμένων σε άλλες χώρες

Την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου λέει πως το πρόγραμμα δανεισμού θα αποτελέσει μοντέλο αποκατάστασης από τον αποικισμό

Σύνταξη
Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 17.12.25

Από τα παιδιά των ’90s στα παιδιά του σήμερα: Ο Ευθύμης Κάλφας στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον γνωστό influencer, τα βίντεο του οποίου έχουν γίνει απόλυτα viral στα social media, δίνοντάς του χώρο να αναπτύξει το χιουμοριστικό του σχόλιο με τον γνώριμο αυτοσαρκασμό του

Σύνταξη
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ
On Field 17.12.25

Η κορυφαία τετράδα στο μυαλό του Κλοπ

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ μίλησε για τους τέσσερις προπονητές που θεωρεί κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή
Βουλή 17.12.25

Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει συνεχή και συγκεκριμένη απειλή, αδιανόητη κάθε συζήτηση για εφησυχασμό – Εθνική μας υποχρέωση η μετάβαση των ΕΔ στη νέα εποχή

«Η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν κινείται σε ουδέτερο γεωπολιτικό έδαφος

Σύνταξη
Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;
«Θα ήταν εξαντλητικό» 17.12.25

Γιατί η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα 13 χρόνια σχέσης τους;

Η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους για τους οποίους δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Τιμ Μπάρτον παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν μαζί, αλλά και τα δύο παιδιά τους

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Δεν πήρε τη θέση με την αξία του, μπήκε από την πίσω πόρτα

«Οι άλλοι υπουργοί δεν ήθελαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Έφυγαν τρέχοντας και σας άφησαν μόνο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σύνταξη
Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»
Στις γιορτές 17.12.25

Γαλλία: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, λόγω της «σούπερ γρίπης»

Αντιμέτωπη με επιδημία της «σούπερ γρίπης» είναι η Γαλλία. Οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούν για αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα εντός των εορτών. Φόβος ότι θα πιεστεί το νοσοκομειακό σύστημα.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ
TV 17.12.25

Λαζόπουλος για εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρακολουθούμε τον ξεπεσμό της Δημοκρατίας μας – Το νταραβέρι απίστευτης εξουσίας με τα κομματικά στελέχη της ΝΔ

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν
Πολεμική οικονομία 17.12.25

H Ευρώπη προετοιμάζεται για υβριδικό πόλεμο με την Ρωσία λέει η φον ντερ Λάιεν

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζήτησε την «ανεξαρτησία» της ΕΕ εν όψει Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχικά από τη Ρωσία και σε μικρότερο βαθμό από τις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη την πολεμική οικονομία της Ευρώπης.

Σύνταξη
Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Πήρε φωτιά το Κύπελλο: Φαίνεται μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στους «8» και μετά ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στους «4»

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και με το 4-1 τερμάτισε 8ος. Μετά από αυτό έρχονται δύσκολα ματς και με μεγάλο ενδιαφέρον στο Κύπελλο.

Σύνταξη
Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»
Σαν σήμερα 17.12.25

Τhe Simpsons: Το φαινόμενο, η αναρχία, το θεώρημα του Φέρμα και η αποθέωση της πιπίλας στο Χάρβαρντ – «Κίτρινος πυρετός»

36 χρόνια μετά την λάθος πρεμιέρα του 1989 οι The Simpsons εξακολουθούν να μη σατιρίζουν απλώς την πραγματικότητα, αλλά να τη διαμορφώνουν μέσα από μια σχεδόν μεταφυσική διορατικότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ο ΠΑΟΚ έκανε άνω κάτω το Κύπελλο – Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στους «8» και ο νικητής με Παναθηναϊκό-Άρη στον ημιτελικό (vid)

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά. Μετά τη νίκη με 4-1 τερμάτισε 8ος παίζει στα πλέι οφ με τον Ατρόμητο και μετά ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
Συνέντευξη 17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επιβλητική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός με 6-0 επί του Ηρακλή, εξηγώντας ότι στόχος ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
