Λουκέτο στην κεντρική πόρτα του γυμνασίου στην Κυψέλη, όπου μια 16χρονη μαχαίρωσε 14χρονη την περασμένη Δευτέρα, έβαλαν μαθητές με αποτέλεσμα να κλειδώσουν μέσα δύο διευθυντές του σχολείου.

Η κατάσταση στο 15ο Γυμνάσιο το οποίο συστεγάζεται με το 60ό παραμένει τεταμένη, αν και η κατάληψη είχε λήξει. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές ζητούν συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα καθώς, όπως λένε, μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, οι διευθυντές που κλειδώθηκαν μέσα στο σχολείο δήλωσαν ότι θα ειδοποιήσουν την Αστυνομία καθώς το περιστατικό κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό.

Οι μαθητές νιώθουν απροστάτευτοι και ζητούν συχνότερη παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα

Κυψέλη: Κατηγορείται για δύο κακουργήματα η 16χρονη

Εις βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακούργημα) και οπλοχρησία. Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί.

Επίσης, το υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της εντός σχολικής μονάδας της Αττικής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο Παιδείας δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν από την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.