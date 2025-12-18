Στη φυλακή οδηγήθηκε η 16χρονη που μαχαίρωσε ένα 14χρονο κορίτσι μέσα στο 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη, ενώ κατά την απολογία της στην ανακρίτρια εμφανίστηκε μετανιωμένη, μίλησε για bullying και ισχυρίστηκε ότι είχε το μαχαίρι για δική της προστασία επειδή στο παρελθόν είχε δεχθεί επίθεση βιασμού.

Εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός ότι οι γονείς της ήταν απόντες από το δικαστήριο, όπου η ανήλικη εμφανίστηκε μόνη της. Όπως είπαν, «δεν είχαν χρόνο» διότι εργάζονται. Ειδικοί μιλούν στο Mega για την υπόθεση, τη στάση των γονέων, αλλά και το κατά πόσο η φυλακή ενδείκνειται στην περίπτωση της 16χρονης.

Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου σχολιάζει την απόφαση της προφυλάκισης λέγοντας ότι μέσα από τη φυλακή το κορίτσι αυτό «δεν θα βγει καλύτερο» και ότι πέρα από το κομμάτι της ποινικής ευθύνης, σε ψυχολογικό επίπεδο «πώς απαιτούμε από αυτό το κορίτσι και από κάθε παιδί στα 16 να νοιάζεται όταν πρωτίστως κανείς δεν έχει νοιαστεί γι’ αυτό, όταν βλέπουμε εικόνες που αυτό το παιδί οδηγείται στο δικαστήριο ή στο αστυνομικό τμήμα και δεν το συνοδεύει κανείς».

Και προσθέτει αναφορικά με τις αλλαγές σχολείων: «Η 16χρονη αντιπροσωπεύει την ‘καυτή πατάτα’ που όποιος την πιάσει προσπαθεί κάπως να την αποφύγει ή αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο προβληματικό. Έχουν γίνει τραγικά λάθη, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος όταν φτάνουμε να κουβαλάει μαχαίρι και τελικά να το χρησιμοποιεί. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές προέρχονται από δυσλειτουργικά περιβάλλοντα. Είναι παιδιά παραμελημένα που δρουν επιβιωτικά. Εν ολίγοις, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να τους δοθεί ένας άλλος τρόπος δράσης και δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους».

Η κ. Σταυροπούλου τονίζει στη συνέχεια ότι «υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια από πολύ νωρίς, εκεί γύρω στα 10 έτη» προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, σχολίασε από την πλευρά του το περιστατικό στην Κυψέλη λέγοντας ότι «κανείς μας δεν είναι χαρούμενος ούτε ικανοποιημένος που ένα ανήλικο παιδί οδηγήθηκε στη φυλακή. Δεν μπορεί η Αστυνομία και δεν πρέπει σαν κοινωνία να δώσουμε όλη τη βαρύτητα στην Αστυνομία να βγάλει το φίδι από την τρύπα που αφορά την παραβατικότητα ανηλίκων. Για την περίπτωση της 16χρονης, προβλέπεται η κράτησή της σε κατάστημα νέων ανά την επικράτεια. Στις ηλικίες από 13-15 προβλέπονται αναμορφωτικά μέτρα και όχι κράτηση, αλλά ως πολιτεία θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα αναμορφωτικά μέτρα».

Απόντες οι γονείς, μετανιωμένη η 16χρονη

Σε ό,τι αφορά στους γονείς της 16χρονης, έχει σχηματιστεί δικογραφία και βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα για πιθανή παράβαση που σχετίζεται με την παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Μετά την απόφαση της προσωρινής φυλάκισης, η 16χρονη οδηγήθηκε στην Ασφάλεια του ΑΤ Κυψέλης, αναζητούσε τους γονείς της και αναρωτιόταν γιατί δεν ήταν κανείς παρών σε όλη την διαδικασία.

Όπως ανέφερε, δεν ήθελε να επιτεθεί στην 14χρονη αλλά τόνισε πως ακούγοντας τα σχόλια εις βάρος της, θεώρησε ότι η 14χρονη ήταν εκείνη που της είχε μιλήσει με ανάρμοστο τρόπο και μη μπορώντας να συγκρατήσει τα νεύρα της της επιτέθηκε.

«Έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Μετανιώνω για όλη την ταλαιπωρία που έχει δημιουργηθεί τώρα. Πολλές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Το μαχαίρι αυτό το είχα για προστασία. Ήμουν στις τουαλέτες και άκουσα τις συμμαθήτριές μου που μίλαγαν για εμένα άσχημα. Μου έκαναν bullying, γι’ αυτό θόλωσα. Ζητώ συγγνώμη. Είναι καλά η κοπέλα; Δεν ήθελα να κάνω κακό. Δεν θα έβγαζα το μαχαίρι να της επιτεθώ. Για να προστατευτώ το είχα το μαχαίρι πάνω μου. Αλλά είχα πολλά νεύρα εκείνη την ώρα και πολύ θυμό μέσα μου για όσα άκουσα να λένε», είπε η ίδια στο Live News.

Τι δήλωσε ο πατέρας

«Ήθελα να πω για τη μαμά ότι είναι αγωνίστρια. Έχει τραβήξει πάρα πολλά στη ζωή της. Αγωνίζεται για τα παιδιά της. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ» δήλωσε ο πατέρας και συνέχισε: «Έχω να πω μια συγγνώμη, ναι. Και θέλω να βρω και τον μπαμπά της [σ.σ. 14χρονης] να πω συγγνώμη. Δεν το περίμενα αυτό από την… Δεν ξέρω για ποιον λόγο έγινε, πού τα βρίσκει αυτά τα πράγματα. Είχαμε μιλήσει. Ήθελε να τελειώσει Γυμνάσιο. Να τελειώσει σχολείο. Αυτό μου έλεγε. Κάπου πήγε και το αγόρασε, κάπου στο Μοναστηράκι. Εκεί τα πουλάνε αυτά».

Όπως λέει ο ίδιος, «μαχαίρια δεν είχαμε σπίτι ποτέ, τέτοια πράγματα. Το έκανε αυτό, δεν ξέρω, από αντίδραση. Δεν ξέρω, φοβόταν. Την είχαν βάλει στο στόχαστρο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήταν ένα ατίθασο, πανέξυπνο παιδί. Ατίθασο. Και δεν δεχόταν κάποια πράγματα. Δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Μία, δύο, πέντε. Αυτό. Ένα βράδυ μου είχε πει ότι πήγε να την βιάσει στον δρόμο ένας Άραβας. Και το έβαλε στα πόδια, φοβήθηκε και γι’ αυτό από τότε κουβάλαγε μαχαίρι μαζί. Έλεγε ‘για να προστατευτώ’».

Ο πατέρας της συνέχισε αναφέροντας ότι η κόρη του ήθελε να πάει kick boxing. «Την είχα γράψει κάποτε, μετά σταμάτησε, μετά ήθελε να ξαναπάει. Για άμυνα. Γιατί μου λέει ‘μη μου επιτεθεί κανένας στον δρόμο, να με χτυπήσει, να με βιάσει και τέτοια». Γιατί ήταν πολύ ωραία κοπέλα… ντυνόταν και προκλητικά. Εγώ της το έλεγα ‘μην ντύνεσαι προκλητικά’. Δεν με άκουγε. ‘Το πέταξα’, μου λέει μια μέρα. ‘Είχα για λίγο, μου λέει, φοβήθηκα και το πέταξα’. ‘Μην έχεις τέτοια πράγματα, λέω, πουθενά’».

Τέλος, ο ίδιος απέρριψε όσα ακούστηκαν ότι δεν δίνει χρήματα: «Δεν με φτάνουν τα χρήματα, γιατί έχουμε ακριβά νοίκια. Αυτά μας κατέστρεψαν τη ζωή μας. Τα νοίκια. Και τα νοίκια δημιούργησαν και άλλα χρέη και άλλα χρέη και τα χρέη δημιούργησαν γκρίνιες. Στα παιδιά δεν υπήρχε ποτέ ούτε ξυλοδαρμός ούτε βιαιότητα. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε καν υψηλός τόνος της φωνής. Δεν την χτύπησα. Δεν ισχύει αυτό».