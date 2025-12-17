Επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές των ΗΠΑ αναζητούν και δεύτερο ύποπτο

Ένας δεύτερος ύποπτος αναζητείται από την αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ, στο πλαίσιο των ερευνών για την ένοπλη επίθεση του Σαββάτου στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. Στην επίθεση σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εννέα, ενώ ακόμη δεν έχει συλληφθεί ο δράστης.

Με ανακοίνωση που ανέβηκε στο Χ, οι αρχές «ζητούν τη βοήθεια του κοινού» για την αναγνώριση υπόπτου που θεάθηκε «κοντά» στον φερόμενο ως δράστη των δολοφονιών.

Η αστυνομία στην πόλη Πρόβιντενς έδωσε στη δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες του υπόπτου, που διακρίνεται να φορά πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα, και να κρατάει μια ανοικτόχρωμη τσάντα. Είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει αρκετές φωτογραφίες και βίντεο του βασικού υπόπτου, που περιγράφεται ως «γεροδεμένος άνδρας, με ύψος περίπου 1,73μ.» και διακρίνεται να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, σκούφο και χειρουργική μάσκα.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρχαν περιορισμένες κάμερες μέσα στο κτίριο μηχανικής και φυσικής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν όπου έλαβε χώρα ο πυροβολισμός και ότι καμία δεν είχε καταγράψει καθαρές εικόνες του δράστη.

Αμοιβή 50.000 δολαρίων

Η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν παραμένει άγνωστη. Άγνωστα συνεπώς παραμένουν και τα κίνητρά του. Έχει προσφερθεί αμοιβή 50.000 δολαρίων «για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση, τη σύλληψη και την καταδίκη του».

Ένας ύποπτος συνελήφθη την Κυριακή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του.

Από την επίθεση του ενόπλου το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν που ήθελε να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει πάρει εξιτήριο.