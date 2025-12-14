Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ αναζητούσε έναν ύποπτο για μια ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν της Πρόβιντενς, στην οποία δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά στο πανεπιστήμιο της Ivy League, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters το οποίο επικαλείται αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η αστυνομία εξακολουθούσε να αναζητά τον δράστη, ο οποίος επιτέθηκε στο κτίριο μηχανικής Barus & Holley του Πανεπιστημίου Μπράουν, όπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις.

🚨 HEARTBREAKING A Brown University student texted his mother during today’s active shooter lockdown: “Mom, there’s a live shooting on campus. I’m going to run. I love you.” He’s now barricaded in a supply closet with a dozen others. Lights off. Silent. One student having a… pic.twitter.com/k5OeuOSpzQ — Brian Allen (@allenanalysis) December 13, 2025

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αστυνομία αναζητούσε έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα και εξέταζε τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να βρει καλύτερη περιγραφή του υπόπτου.

Ο Σμάιλι είπε ότι οι αρχές δεν μπορούσαν ακόμη να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τα θύματα, συμπεριλαμβανομένου του αν ήταν φοιτητές. Εξέφρασε την καταδίκη του για το συμβάν.

«Απέχουμε μιάμιση εβδομάδα από τα Χριστούγεννα. Σήμερα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ βρίσκονται στο νοσοκομείο», είπε. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τις οικογένειές τους» πρόσθεσε ανάμεσα στα άλλα.

Το 2024 σημειώθηκαν 500 περιστατικά μαζικών δολοφονιών στις ΗΠΑ και 389 φέτος

Το Brown βρίσκεται στην πόλη Πρόβιντενς, πρωτεύουσα της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ. Το πανεπιστήμιο διαθέτει εκατοντάδες κτίρια, συμπεριλαμβανομένων αιθουσών διαλέξεων, εργαστηρίων και φοιτητικών εστιών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ενημερώθηκε για την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «τρομερή». «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους τραυματίστηκαν σοβαρά».

Providence police chief Timothy O'Hara describes the department's response to the shooting at Brown University and urges the public for information on the suspect, described as a "male dressed in black."https://t.co/ZMz93zzWTv pic.twitter.com/KHakF07F0x — ABC News (@ABC) December 13, 2025

Σε σύγκριση με πολλές χώρες, οι μαζικές δολοφονίες σε σχολεία, χώρους εργασίας και χώρους λατρείας είναι πιο συχνές στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν μερικούς από τους πιο επιεικείς νόμους για τα όπλα στον κόσμο. Το Gun Violence Archive, το οποίο ορίζει τις μαζικές δολοφονίες ως οποιοδήποτε περιστατικό στο οποίο έχουν πυροβοληθεί τέσσερα ή περισσότερα θύματα, έχει καταγράψει 389 τέτοια περιστατικά φέτος στις ΗΠΑ.

Πέρυσι, σύμφωνα με το αρχείο, στις ΗΠΑ σημειώθηκαν περισσότερες από 500 μαζικές δολοφονίες.