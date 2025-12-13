ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Μπράουν – Πληροφορίες για αρκετά θύματα

Η αστυνομία ανταποκρίνεται επί του παρόντος σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Μήνυμα εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προειδοποιώντας τους για «ενεργό σκοπευτή και προτρέποντάς τους να κλειδώσουν τις πόρτες και να παραμείνουν κρυμμένοι».

Στις 00:30 περίπου ώρα το πανεπιστήμιο Μπράουν ζήτησε από τα μέλη του να παραμείνουν στα καταφύγια «Μείνετε μακριά από την περιοχή Barus & Holley. Η αστυνομία δεν έχει συλλάβει κανέναν ύποπτο και συνεχίζει την αναζήτηση του/των υπόπτου/ύποπτων. Το Μπράουν συντονίζει τις ενέργειες με διάφορες αστυνομικές αρχές που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος».

BrownUAlert: 4th Urgent: Report of shots fired near Governor street. Continue to shelter in place. Stay clear. Law enforcement responding. Updates: https://t.co/Qm87sy5ILr — Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025

BrownUAlert: 3rd, Continue to shelter in place. Remain away from Barus & Holley area. Police do not have a suspect in custody and continue to search for suspect(s). Brown coordinating with multiple law enforcement agencies on site. Visit https://t.co/Qm87sy5ILr for updates. — Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025

BREAKING: 🔴 There are as many as 20 victims in the mass shooting at Brown University in Providence, Rhode Island, scanner radio said, though the exact figures remain unclear at this time. pic.twitter.com/g1LnuQjMEg — Open Source Intel (@Osint613) December 13, 2025

Το περιστατικό συμβαίνει κοντά στην οδό Thayer. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς εμπλεκόμενους ως πιθανούς τραυματίες.

#BREAKING: Active shooter at Brown University with unconfirmed reports of 20 people shot. pic.twitter.com/lWCpfU0sYh — Insider Wire (@InsiderWire) December 13, 2025

A task force is being activated as multiple counties are called into Brown University in Providence, Rhode Island, following a reported mass shooting. pic.twitter.com/DPx3hhp9tC — 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) December 13, 2025

Το επίμαχο μήνυμα για το πανεπιστήμιο Μπράουν

Το μήνυμα ζητά από φοιτητές και διδακτικό προσωπικό να είναι σε εγρήγορση καθώς υπάρχει «ενεργός σκοπευτής», δηλαδή περιστατικό με πυροβολισμούς σε εξέλιξη. Το μήνυμα ζητά από τα άτομα να κλειδωθούν στις αίθουσες που βρίσκονται, να γυρίσουν τα κινητά τους στο αθόρυβο και να περιμένουν περισσότερες πληροφορίες.

Ζητάει από όσα άτομα βρίσκονται στην περιοχή σε εξωτερικό χώρο να τρέχουν, να εκκενώσουν την περιοχή με ασφάλεια ή να κρυφτούν και να καλυφθούν αν δεν είναι εφικτό να διαφύγουν. Καλεί για πάλη με τον δράστη μονάχα αν είναι η τελευταία επιλογή.

A non stop flow of rescues and police from Providence and State flooding a Brown University building. Stay clear of the Thayer Street area. pic.twitter.com/ID5c9rLNbb — Ryan Welch (@RyanWelchPhotog) December 13, 2025

Live από το σημείο