Πυροβολισμοί στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι
Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι όπου υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματίες.
Το Αστυνομικό Τμήμα του Φράνκφορτ στην πολιτεία του Κεντάκι ανέφερε ότι οι αστυνομικοί του έσπευσαν στο πανεπιστημιακό campus λίγο μετά τις 3:30 μ.μ. Λίγο αργότερα, ασφάλισαν το campus και συνέλαβαν έναν ύποπτο, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγα λεπτά αργότερα.
Ο βοηθός αρχηγός Scott Tracy είπε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυροβολισμών, που έλαβαν χώρα στο Young Hall του πανεπιστημίου.
«Έχουμε ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στο Φράνκφορτ», έγραψε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσεάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Τρίτης.
«Προς το παρόν, έχουμε πληροφορίες για μερικούς τραυματίες. Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες. Οι αρχές βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσους έχουν πληγεί».
We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let’s pray for all those affected.
— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025
Ο κυβερνήτης του Κεντάκι επιβεβαιώνει την σύλληψη
Έχει σημειωθεί η σύλληψη ενός υπόπτου μετά από την επέμβαση της αστυνομίας για «ενεργό σκοπευτή» (σ.σ. Active Shooter στην ορολογία των αμερικανικών σωμάτων ασφαλείας) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.
Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση μετά από επέμβαση των αστυνομικών την Τρίτη το απόγευμα για «ενεργό επιτιθέμενο» στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στο Φράνκφορτ.
🇺🇸SHOOTING AT KENTUCKY STATE UNIVERSITY – MULTIPLE INJURED, SUSPECT IN CUSTODY🚨
Multiple people were injured after a shooting at Kentucky State University in Frankfort on Tuesday around 3:35 p.m., triggering a rapid police response to what was described as an “active… pic.twitter.com/wub6O7AzRf
— Info Room (@InfoR00M) December 9, 2025
