Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 15:55
Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία - Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 18:36
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Άδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 19:29
Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Ληγεί την Παρασκευή η διορία για να το παραδώσει
Πυροβολισμοί στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι
Κόσμος 09 Δεκεμβρίου 2025 | 23:15

Πυροβολισμοί στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι όπου υπάρχουν επιβεβαιωμένοι τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το Αστυνομικό Τμήμα του Φράνκφορτ στην πολιτεία του Κεντάκι ανέφερε ότι οι αστυνομικοί του έσπευσαν στο πανεπιστημιακό campus λίγο μετά τις 3:30 μ.μ. Λίγο αργότερα, ασφάλισαν το campus και συνέλαβαν έναν ύποπτο, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγα λεπτά αργότερα.

Ο βοηθός αρχηγός Scott Tracy είπε ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυροβολισμών, που έλαβαν χώρα στο Young Hall του πανεπιστημίου.

«Έχουμε ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στο Φράνκφορτ», έγραψε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσεάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Τρίτης.

«Προς το παρόν, έχουμε πληροφορίες για μερικούς τραυματίες. Θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες. Οι αρχές βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Ας προσευχηθούμε για όλους όσους έχουν πληγεί».

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι επιβεβαιώνει την σύλληψη

Έχει σημειωθεί η σύλληψη ενός υπόπτου μετά από την επέμβαση της αστυνομίας για «ενεργό σκοπευτή» (σ.σ. Active Shooter στην ορολογία των αμερικανικών σωμάτων ασφαλείας) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.

Ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση μετά από επέμβαση των αστυνομικών την Τρίτη το απόγευμα για «ενεργό επιτιθέμενο» στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κεντάκι στο Φράνκφορτ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές
Ουκρανία 09.12.25

Τι ζητά ο Ζελένσκι για να πάει σε εκλογές

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία. Την Τετάρτη η Ουκρανία μπορεί να παραδώσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο
Ουκρανία 09.12.25

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι για το ειρηνευτικό σχέδιο

Οι ΗΠΑ θέτουν νέο τελεσίγραφο στην Ουκρανία με καταληκτική ημερομηνία τις 25 Δεκεμβρίου για να απαντήσει στην πρόταση ΗΠΑ - Ρωσίας των 28 σημείων. Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης για τον Ζελένσκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αντόνιο Κόστα 09.12.25

ΕΕ: Η Σύνοδος Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες, θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Σύνταξη
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
Ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση 09.12.25

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους
RSF 09.12.25

Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν
Κόσμος 09.12.25

Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο
Ελλάδα 09.12.25

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό

Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή - Ο ένας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και ο άλλος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο

Σύνταξη
Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
Χριστουγεννιάτικο δέντρο 09.12.25

Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε να ψηφιστεί το ν/σ με τις αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πριν τα Χριστούγγενα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι
Δημοσκόπηση 09.12.25

Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο - Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι

Τι καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς». Οι διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Σύνταξη
Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA
Fizz 09.12.25

Τζέρεμι Ο. Χάρις: Ελεύθερος χωρίς κατηγορίες στην Ιαπωνία ο ηθοποιός του Emily In Paris μετά την υπόθεση MDMA

Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ηθοποιός Τζέρεμι Ο. Χάρις αφέθηκε ελεύθερος μετά από τρεις εβδομάδες κράτησης στην Ιαπωνία, χωρίς να του ασκηθούν διώξεις

Σύνταξη
Agrotica: Η ΔΕΘ μεταφέρει την κλαδική έκθεση – Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό
Agro-in 09.12.25

Η ΔΕΘ μεταφέρει τον Μάρτιο την Agrotica - Κινητοποιήσεις και αποχώρηση εταιρειών αλλάζει τον σχεδιασμό

H διεξαγωγή της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» μετατίθεται χρονικά για να διασφαλιστεί το κύρος της. Η κορυφαία κλαδική έκθεση βρίσκεται μπροστά σε ένα «τσουνάμι» απόσυρσης μεγάλων εταιρειών σε ένδειξη συμπαράστασης στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»
Εκτόνωση 09.12.25

OnlyFans Wrapped 2025: Ποιοί ξοδεύουν και πόσα – Οι Έλληνες, η πρωταθλήτρια, και ο μυστικός «χρηματοδότης»

Η ετήσια έκθεση OnlyFans Wrapped 2025 αποκαλύπτει τη λεπτομερή γεωγραφία της δαπάνης αναδεικνύοντας τους πιο γενναιόδωρους χρήστες αλλά και τις ανισότητες στον αλγόριθμο του σεξ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Μαρσέιγ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ
Champions League 09.12.25

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Μονακό – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Γαλατάσαραϊ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας
Champions League 09.12.25

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Τότεναμ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Σλάβια Πράγας για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 09.12.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ
Champions League 09.12.25

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ

LIVE: Ίντερ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Λίβερπουλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 09.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι
Champions League 09.12.25

LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι

LIVE: Αταλάντα – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Τσέλσι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
