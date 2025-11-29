newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
29.11.2025 | 17:05
Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
29.11.2025 | 17:02
Βίντεο: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
29.11.2025 | 18:55
Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Καλιφόρνια εν μέσω Black Friday
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 21:55

Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Καλιφόρνια εν μέσω Black Friday

Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Καλιφόρνια έσπειραν τον πανικό στους χιλιάδες επισκέπτες που πήγαν να εκμεταλλευτούν την Black Friday

Η αστυνομία της Καλιφόρνιας εκκένωσε ένα εμπορικό κέντρο την Παρασκευή, μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες του χρόνου για τα καταστήματα, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν.

Ο πυροβολισμός ήταν μεμονωμένο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία του Σαν Χοσέ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Οι αστυνομικοί εκκένωσαν και εκκαθάρισαν το εμπορικό κέντρο Valley Fair Mall στη Σάντα Κλάρα για να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρχε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία και το ABC news 7, τοπικό κανάλι της Καλιφόρνια, που ανήκει στην δημοσιογραφικό οργανισμό του ABC.

Λόγω Black Friday το εμπορικό είχε εκατοντάδες κόσμου

Το Σαν Χοσέ και η Σάντα Κλάρα είναι γειτονικές πόλεις που βρίσκονται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Η ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, γνωστή στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ως «Black Friday», σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της περιόδου των εορταστικών αγορών στις ΗΠΑ και είναι η μεγαλύτερη ημέρα αγορών του έτους.

Τρία θύματα, ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα 16χρονο κορίτσι, βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος και μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα κατάστημα Macy’s. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τραύματα των θυμάτων δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους.

Τι ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας και ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ

«Υπήρχε πολύς κόσμος και συνωστισμός. Ήμουν τρομοκρατημένος. Είχαμε πανικοβληθεί. Όλοι φώναζαν. Ήταν απόλυτο χάος — ήταν τρελό. Φρόντιζα να είμαστε οι τρεις μας μαζί και να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, και φροντίζαμε να μην πάμε προς την κατεύθυνση του δράστη. Φροντίζαμε να ακολουθούμε το πλήθος και να βρούμε μια έξοδο για να φύγουμε» είπε ο μάρτυρας Ντάνιελ Τσεν.

«Προσεύχομαι για τα τρία θύματα των πυροβολισμών και για τους χιλιάδες ανθρώπους για τους οποίους ένα κατάστημα για τις γιορτές μετατράπηκε σε αποστολή επιβίωσης. Ευχαριστούμε τους αστυνομικούς του Σαν Χοσέ και τους συνεργαζόμενους φορείς για την άμεση ανταπόκρισή τους, καθώς και τους υπαλλήλους του Valley Fair και τους γείτονες που άνοιξαν τα καταστήματά τους, τα γκαράζ τους και τα σπίτια τους για να προστατεύσουν όσους έφευγαν».

«Από χθες το βράδυ, οι ομάδες επιβολής του νόμου εργάζονται ασταμάτητα όχι μόνο για να βρουν και να συλλάβουν τον ύποπτο, αλλά και για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δημόσιων χώρων. Ενισχύουμε τις περιπολίες στο Valley Fair και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την κοινότητα καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Να ξέρετε ότι το άτομο που προκάλεσε αυτόν τον πόνο και τον φόβο δεν θα ξεφύγει, θα το βρούμε και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των εγκλημάτων του» είπε ο δήμαρχος.

Σύνταξη
Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς, παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ

Ο Άρης πήρε μια βαθιά βαθμολογική ανάσα επικρατώντας στο τελευταίο δευτερόλεπτο της ΑΕΛ με 2-1, ωστόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης δέχθηκε και πάλι έντονες αποδοκιμασίες από μεγάλη μερίδα του κόσμου.

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά
Οι τελευταίες στιγμές 29.11.25

Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Το πτώμα της Νάταλι Γουντ βρέθηκε να επιπλέει στο νερό στις 29 Νοεμβρίου 1981. Ο θάνατος της, σε ηλικία 43 ετών, έχει προκαλέσει δεκαετίες εικασιών, με πολλούς να αναρωτιούνται ακόμα τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που πνίγηκε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

ΑΕΚ: Eκτός για δέκα μέρες ο Ζίνι

Ο Ζίνι υποβλήθηκε σε μαγνητική που επιβεβαίωσε πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες.

Σύνταξη
Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1: Επιστροφή στις νίκες με γκολ Ντουντού στο 90+9′! (vid)

Παιχνίδι με σπάνιες ανατροπές στο Βικελίδης, με την ΑΕΛ να ισοφαρίζει στο 90+7' με πέναλτι του Πασά, τον γκολ του Μορόν από το 27' και τελικά τον Άρη επικρατεί με 2-1 της ΑΕΛ των 10 παικτών (46') χάρη σε γκολ του Ντουντού!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ
RIP 29.11.25

Αντίο, Τομ Στόπαρντ – Ήσουν πολύ κουλ

Ο Τομ Στόπαρντ, ο δραματουργός που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη σκηνή, την ιστορία και την ίδια τη δύναμη της αφήγησης, πέθανε στα 88 του σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη
Ελλάδα 29.11.25

Σαλαμίνα: Τα κενά μνήμης, οι «περίεργες» ερωτήσεις πριν το φονικό και τα βίντεο που πρόδωσαν την 46χρονη

Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα επιχείρησε ενώπιον του ανακριτή να θολώσει τα νερά, αναίρεσε την ομολογία της και επέδειξε... επιλεκτική μνήμη

Σύνταξη
Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»
Τη Δευτέρα 29.11.25

Συνάντηση Μακρόν – Ζελένκσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Στοχεύουν σε «δίκαιη και διαρκή ειρήνη»

Η Γαλλία και άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν εντείνει την υποστήριξή τους προς τον Β. Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται υπό πίεση να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» – Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι
Ομάδα MUES 29.11.25

«Τον μισώ αυτόν τον τύπο» - Οι μαμάδες του Upper East Side έχουν πανικοβληθεί με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οι μαμάδες του Upper East Side κηρύσσουν πόλεμο στον Ζοχράν Μαμντάνι. Μια ομάδα 35.000 ατόμων στο Facebook βυθίστηκε στον πανικό και τις εσωτερικές διαμάχες μετά τις δημοτικές εκλογές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία: Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων – Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία
Κακοκαιρία 29.11.25

Κατεδαφιστέο ένα σπίτι στα Τζουμέρκα λόγω των κατολισθήσεων - Ακατάλληλα για χρήση άλλα τρία

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές των Τζουμέρκων που σημειώθηκαν κατολισθήσεις - Συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες από την Πολιτική Προστασία - Διαχειρίσιμη η κατάσταση σύμφωνα με την ΕΑΓΜΕ

Σύνταξη
