Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην Καλιφόρνια εν μέσω Black Friday

Η αστυνομία της Καλιφόρνιας εκκένωσε ένα εμπορικό κέντρο την Παρασκευή, μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες του χρόνου για τα καταστήματα, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν.

Ο πυροβολισμός ήταν μεμονωμένο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία του Σαν Χοσέ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Two people were hospitalized with gunshot wounds after an active shooter incident at Westfield Valley Fair Mall in San Jose during Black Friday crowds. Shoppers barricaded themselves inside stores as police swarmed the area.

Οι αστυνομικοί εκκένωσαν και εκκαθάρισαν το εμπορικό κέντρο Valley Fair Mall στη Σάντα Κλάρα για να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρχε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία και το ABC news 7, τοπικό κανάλι της Καλιφόρνια, που ανήκει στην δημοσιογραφικό οργανισμό του ABC.

Mass Shooting During Black Friday Shopping at San Jose, California's Westfield Oakridge Mall—3 People Shot! Witnesses saw teens arguing near Forever 21, one pulled a gun from a backpack & started shooting, sending families fleeing to food court.

Λόγω Black Friday το εμπορικό είχε εκατοντάδες κόσμου

Το Σαν Χοσέ και η Σάντα Κλάρα είναι γειτονικές πόλεις που βρίσκονται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Η ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, γνωστή στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ως «Black Friday», σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της περιόδου των εορταστικών αγορών στις ΗΠΑ και είναι η μεγαλύτερη ημέρα αγορών του έτους.

Τρία θύματα, ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα 16χρονο κορίτσι, βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος και μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροβολισμοί έπεσαν έξω από ένα κατάστημα Macy’s. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα τραύματα των θυμάτων δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους.

I am praying for the three gunshot victims — and for the thousands of people for whom a holiday shop became a survival mission. Thanks to our @SanJosePD officers and partner agencies for responding quickly and to the Valley Fair employees and neighbors who opened their shops

Τι ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας και ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ

«Υπήρχε πολύς κόσμος και συνωστισμός. Ήμουν τρομοκρατημένος. Είχαμε πανικοβληθεί. Όλοι φώναζαν. Ήταν απόλυτο χάος — ήταν τρελό. Φρόντιζα να είμαστε οι τρεις μας μαζί και να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, και φροντίζαμε να μην πάμε προς την κατεύθυνση του δράστη. Φροντίζαμε να ακολουθούμε το πλήθος και να βρούμε μια έξοδο για να φύγουμε» είπε ο μάρτυρας Ντάνιελ Τσεν.

«Προσεύχομαι για τα τρία θύματα των πυροβολισμών και για τους χιλιάδες ανθρώπους για τους οποίους ένα κατάστημα για τις γιορτές μετατράπηκε σε αποστολή επιβίωσης. Ευχαριστούμε τους αστυνομικούς του Σαν Χοσέ και τους συνεργαζόμενους φορείς για την άμεση ανταπόκρισή τους, καθώς και τους υπαλλήλους του Valley Fair και τους γείτονες που άνοιξαν τα καταστήματά τους, τα γκαράζ τους και τα σπίτια τους για να προστατεύσουν όσους έφευγαν».

«Από χθες το βράδυ, οι ομάδες επιβολής του νόμου εργάζονται ασταμάτητα όχι μόνο για να βρουν και να συλλάβουν τον ύποπτο, αλλά και για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δημόσιων χώρων. Ενισχύουμε τις περιπολίες στο Valley Fair και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την κοινότητα καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Να ξέρετε ότι το άτομο που προκάλεσε αυτόν τον πόνο και τον φόβο δεν θα ξεφύγει, θα το βρούμε και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των εγκλημάτων του» είπε ο δήμαρχος.