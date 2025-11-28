Black Friday και… κακοκαιρία μπλόκαραν το e-banking
Οι αυξημένες διαδικτυακές αγορές λόγω του καιρού και των εκπτώσεων της Black Friday δημιούργησαν προβλήματα για τους καταναλωτές.
Αρκετά προβλήματα αντιμετώπισαν αρκετοί καταναλωτές που θέλησαν να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά μέσα από το Διαδίκτυο ή να χρησιμοποιήσουν το e-banking για κάποια πληρωμή.
Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου παρατηρήθηκαν προβλήματα στα συστήματα των τραπεζών, λόγω των αγορών στο πλαίσιο της Black Friday, αλλά και του γεγονότος ότι η Παρασκευή ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Όπως σημειώνουν στελέχη του τραπεζικού κλάδου, ο όγκος συναλλαγών που έπρεπε να γίνει σήμερα την τελευταία εργάσιμη του μήνα (καταβολή μισθών, επιδομάτων και εισφορών) σε συνδυασμό με τη Black Friday, προκάλεσαν ένα «black out» στα συστήματα των τραπεζών.
Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η κακοκαιρία Adel και οι ισχυρές βροχοπτώσεις που επηρέασαν πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Αττική, οδήγησε τους καταναλωτές σε online αγορές και όχι στα φυσικά καταστήματα. Αυτό ήταν ένας ακόμα παράγοντας που οδήγησε στη μη σωστή λειτουργία των συστημάτων e-banking.
