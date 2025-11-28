Όταν οι ουρές δεν γίνονται πωλήσεις: Το φαινόμενο της Black Friday

Όσο οι πόρτες των καταστημάτων άνοιγαν το πρωινό της 28ης Νοεμβρίου, ένα περίεργο σκηνικό διαμορφωνόταν: οι διάδρομοι έσφυζαν από κόσμο, τα πάρκινγκ γέμιζαν, αλλά τα καλάθια παρέμεναν ελαφριά.

Η Black Friday του 2025 δεν είναι μια μάχη για το ποιος θα προλάβει την καλύτερη τηλεόραση. Είναι μια μάχη για το αν οι καταναλωτές θα ξοδέψουν – ή όχι.

Black Friday: Ο καταναλωτής που διστάζει

Σύμφωνα με το Reuters, η τελευταία έρευνα της Conference Board δείχνει κάτι που επιβεβαιώνεται στις βιτρίνες: η αυτοπεποίθηση του κοινού έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο επτά μηνών. Η άνοδος της ανεργίας, η αβεβαιότητα για τα μεγάλα έξοδα (αυτοκίνητο, σπίτι, διακοπές) και οι τιμές που παραμένουν «βαριές» έχουν κάνει ακόμη και τους σταθερούς αγοραστές πιο συγκρατημένους.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί δηλώνουν πως, παρά τις εκπτώσεις, τα μεγάλα προϊόντα δεν χωρούν πλέον στο πορτοφόλι.

Οι μικρές πολυτέλειες αντικαθιστούν τα μεγάλα «καλάθια»

Αντί για τηλεοράσεις και συσκευές, το ενδιαφέρον στρέφεται σε πιο «διαχειρίσιμες» επιλογές: πορτοφόλια, μικρά δώρα, αξεσουάρ, gadget που κοστίζουν λίγο αλλά προσφέρουν ένα αίσθημα ανανέωσης.

Εταιρείες μόδας και αξεσουάρ προσαρμόζουν τη στρατηγική τους σε πιο οικονομικά προϊόντα, γνωρίζοντας ότι ο μέσος αγοραστής δεν σκοπεύει να κάνει… ηρωισμούς στο ταμείο.

Η οικονομική ανισότητα γίνεται πιο ορατή

Την ίδια στιγμή, ο πλούτος παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ποτέ: το πλουσιότερο 10% των Αμερικανών ευθύνεται πια για σχεδόν το μισό της συνολικής κατανάλωσης.

Αλλά ακόμη και εκείνοι δείχνουν μια πρωτοφανή προσοχή — ένδειξη ότι η οικονομική «νευρικότητα» δεν περιορίζεται στη μεσαία τάξη.

Η επίδραση των πολιτικών και των τιμών

Οι ανατιμήσεις που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια — εν μέρει λόγω δασμών που ενίσχυσαν τις τιμές λιανικής— έχουν συμβάλει στη σημερινή κόπωση του αγοραστικού κοινού.

Στις ΗΠΑ, οι λιανικές πωλήσεις του Σεπτεμβρίου κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις, ένα σημάδι ότι η πίεση στις τιμές περιορίζει τη διάθεση για κατανάλωση.

Παραδοσιακή Black Friday; Όχι πια

Η εποχή των «doorbusters» που απαιτούσε ξύπνημα πριν την αυγή έχει ξεθωριάσει. Οι online εκπτώσεις απλώνονται σε ολόκληρο τον Νοέμβριο και συχνά ξεκινούν πριν ακόμη τελειώσουν τα υπολείμματα της γαλοπούλας.

Η ημέρα έχει πάψει να είναι το σημείο μηδέν των προσφορών και έχει μετατραπεί σε έναν ακόμη σταθμό ενός πολύμηνου μαραθωνίου εκπτώσεων.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο παιχνίδι

Οι αγοραστές του 2025 δεν ψάχνουν απλώς «προσφορές». Ψάχνουν αλγόριθμους.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η μισή Αμερική —και σχεδόν το σύνολο της Gen Z— σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ΑΙ εργαλεία για σύγκριση τιμών, διαχείριση προϋπολογισμού, επιλογή δώρων, ακόμη και δημιουργία εξατομικευμένων μηνυμάτων.

Η τεχνολογία γίνεται ο νέος προσωπικός σύμβουλος αγορών, ιδιαίτερα όταν το κάθε δολάριο «μετράει».

Κινητοποιήσεις στην Ευρώπη: Η άλλη όψη του φαινομένου

Το Black Friday fever δεν περιορίζεται στην Αμερική, αλλά δεν διαχέεται παντού με τον ίδιο τρόπο.

Στη Γερμανία, απεργίες σε κέντρα διανομής της Amazon έβαλαν φρένο στις παραδόσεις, ενώ στην Ισπανία διαδηλωτές έξω από καταστήματα της Zara έθεσαν στο επίκεντρο ζητήματα εργασιακών συνθηκών αντί για εκπτώσεις.

Μια μέρα με πολύ θόρυβο αλλά λιγότερη ουσία

Η Black Friday του 2025 δεν είναι μια ιστορία για ουρές στα ταμεία, αλλά για ένα κοινό που επιστρέφει στα καταστήματα με διάθεση… παρατήρησης, όχι αγοράς.

Κι ενώ οι έμποροι ελπίζουν σε μια αναστροφή μέσα στις γιορτές, τα μέχρι τώρα σημάδια δείχνουν ότι η εποχή της άνετης κατανάλωσης έχει – προσωρινά τουλάχιστον – τελειώσει…

