Black Friday: Τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα σήμερα – Ποιες μέρες θα είναι ανοιχτά

Παρά τις πρωινές καιρικές δυσκολίες που κράτησαν χαμηλή την κίνηση στην αγορά, η βελτίωση του καιρού από το απόγευμα αναμένεται να τονώσει τον τζίρο των καταστημάτων, τα οποία σήμερα παραμένουν ανοιχτά έως τις 21.00 λόγω της Black Friday.

Η εκπτωτική περίοδος συνεχίζεται με τη Cyber Monday την 1η Δεκεμβρίου, ενώ από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά.

Την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, ολοκληρώνοντας το τετραήμερο των εκπτώσεων. Φέτος, η ημέρα προσφορών από ηλεκτρονικά καταστήματα «πέφτει» την Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2025.

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων για τα Χριστούγεννα 2025, όπως ανακοίνωσαν οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά, και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ως εξής: