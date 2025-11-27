Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Black Friday: Η χρυσή ευκαιρία για νέα τηλεόραση
Τα Νέα της Αγοράς 27 Νοεμβρίου 2025 | 14:04

Black Friday: Η χρυσή ευκαιρία για νέα τηλεόραση

Ήρθε η στιγμή να κάνεις το μεγαλύτερο upgrade στο σπίτι! Από OLED μέχρι 4K, όλες σε Black Friday τιμές... Εσύ ποια τηλεόραση θα επιλέξεις;

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Αυτήν την εβδομάδα κινούμαστε σε ρυθμούς Black Friday και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα… Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις τις πιο έξυπνες αγορές της χρονιάς και να βγεις κερδισμένος, αποκτώντας όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι σε τιμές που… δεν θα ξαναβρείς.

Ειδικά στα προϊόντα τεχνολογίας οι εκπτώσεις είναι εντυπωσιακές, με τις τηλεοράσεις να πρωταγωνιστούν χάρη στην κατακόρυφη πτώση τιμών.

Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να επενδύσεις σε μια νέα τηλεόραση, που θα αναβαθμίσει την εμπειρία θέασης αλλά και τους χώρους σου, προσφέροντας μια ασύγκριτη εμπειρία εικόνας και ήχου όσο απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου σειρές ή όσο δοκιμάζεις τα skills σου σε συναρπαστικούς gaming κόσμους.

Μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας, από OLED και QLED μέχρι 4Κ και 8Κ, θα τα βρεις όλα στις πιο δυνατές προσφορές, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε τηλεοράσεις ενώ θα την παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα της, χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Black Friday και στις τηλεοράσεις

Από οικονομικές λύσεις για καθημερινή χρήση μέχρι premium μοντέλα με κορυφαία χαρακτηριστικά, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν κάθε ανάγκη και budget. Ακολουθούν οι προτάσεις που δεν θες να χάσεις.

Για καθημερινή χρήση

Έξυπνες λύσεις που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες χωρίς να βγεις εκτός budget:

Τηλεόραση Tesla 32E325BH 32″ Full HD LED

Η τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, γι’ αυτό οι τηλεοράσεις Tesla κάνουν τις ρυθμίσεις απλές και κατανοητές. Διαθέτει εξαιρετική γωνία θέασης και είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να ταιριάζει αρμονικά στον χώρο σου, ενώ με το Dolby Virtual Surround, κάθε ταινία, τηλεοπτική σειρά, ηλεκτρονικό παιχνίδι ή μουσική αποκτά άλλη διάσταση.

Τηλεόραση Tesla Smart 40E635BFS 40″ Full HD LED

Οι Smart τηλεοράσεις Tesla με λειτουργικό Android ανεβάζουν την ψυχαγωγία σου σε άλλο επίπεδο. Απόλαυσε υπέροχο ήχο και εκπληκτική εικόνα μαζί με τους αγαπημένους σου, που θα εντυπωσιαστούν από την ποικιλία εκπληκτικών δυνατοτήτων.

Τηλεόραση Rancore T-32S13 32″ HD Ready LED

Η Rancore T-32S13 32″ HD Ready LED (2022) είναι μια τηλεόραση που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και καθαρή εικόνα σε μικρούς χώρους. Με διαγώνιο 32 ιντσών, αποτελεί μια ιδανική επιλογή για υπνοδωμάτια, μικρά σαλόνια ή χώρους όπου απαιτείται πρακτικότητα και ευκολία στη χρήση. Η προτεινόμενη απόσταση θέασης κυμαίνεται από 1.2 έως 2 μέτρα, εξασφαλίζοντας άνετη εμπειρία προβολής.

Mid-range επιλογές

Συνδυάζουν καλή ανάλυση (4Κ), HDR και smart λειτουργίες σε προσιτή τιμή:

Τηλεόραση LG Smart 43UR78006L 43″ 4K UHD LED HDR

Απόλαυσε καθηλωτική εμπειρία θέασης με ονειρική ανάλυση Real 4K UHD και HDR10 Pro. Ο έξυπνος επεξεργαστής α5 ΑΙ 4K Gen6 φροντίζει για την αναβάθμιση του περιεχομένου σου, προσφέροντας μια ασύγκριτη εμπειρία θέασης. Χάρη στις έξυπνες λειτουργίες ThinQ AI και WebOS, η τηλεόραση μαθαίνει τις προτιμήσεις σου και σου προτείνει περιεχόμενο που ταιριάζει στα γούστα σου.

Τηλεόραση LG Smart 55UT81006LA 55″ 4K UHD LED HDR

Η LG Smart Τηλεόραση 55″ 4K UHD LED UT81 HDR προσφέρει ευκρινή και ζωντανή εικόνα χάρη στην υψηλή ανάλυση 4K UHD. Η τεχνολογία HDR10 και HLG ενισχύει τη φωτεινότητα και την αντίθεση, αποδίδοντας πιο ρεαλιστικά χρώματα και λεπτομέρειες που ζωντανεύουν κάθε σκηνή. Το ηχοσύστημα ανιχνεύει τη διάταξη του δωματίου και το σημείο που κάθεστε για να δημιουργήσει έναν θόλο ήχου γύρω σας, ιδανικά συντονισμένο στη μοναδική ακουστική του δωματίου.

Τηλεόραση Tesla Smart 55″ 4K UHD LED Series 6 HDR 2025 55E655BUS

Οι νέες τηλεοράσεις TESLA με λειτουργικό σύστημα Google TV προσφέρουν εκπληκτική ανάλυση 4K, εξατομικευμένο περιεχόμενο και απρόσκοπτη ροή χάρη στο Google Cast και τον Google Assistant – όλα μέσα από μια έξυπνη και εύχρηστη εμπειρία προβολής.

Τηλεόραση Toshiba Smart 50″ 4K UHD LED 50UV2463DG HDR

Η Toshiba Smart 50″ 4K UHD LED 50UV2463DG HDR (2023) προσφέρει καθαρή και ζωντανή εικόνα που αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια. Η μεγάλη οθόνη των 50 ιντσών δημιουργεί μια κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, ιδανική για ταινίες, αθλητικά και καθημερινή ψυχαγωγία.

Premium μοντέλα

Υψηλής τεχνολογίας μοντέλα με QLED ή OLED, κορυφαία ποιότητα εικόνας και προηγμένα χαρακτηριστικά:

Τηλεόραση Samsung Smart QE50Q60C 50″ 4K UHD QLED HDR

Η σειρά τηλεοράσεων Samsung Q60C απευθύνεται σε ατομα που αναζητούν μια προηγμένη τηλεόραση με υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους λατρεύουν την ψυχαγωγία, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες και τα αθλητικά γεγονότα. Η σειρά Q60C προσφέρει απίστευτη ποιότητα εικόνας χάρη στην τεχνολογία Quantum Dot, ανάλυση 4K UHD και εξαιρετική απόδοση χρωμάτων. Ταυτόχρονα, παρέχει βελτιωμένη εμπειρία ήχου χάρη στις τεχνολογίες όπως η Adaptive Sound+ και η Dolby Digital Plus.

Τηλεόραση Panasonic Smart TX-65GZ960E 65″ OLED 4K UHD HDR

Η τηλεόραση Panasonic TX-65GZ960E HDR συνδυάζει τη ποιότητα της τεχνολογίας OLED με την εκπληκτική ανάλυση 4K UHD, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση εικόνας. Επιπλέον, η υποστήριξη HDR ενισχύει τη φωτεινότητα και τη λεπτομέρεια. Με τον νέο έξυπνο επεξεργαστή HCX Pro, η τηλεόραση 4K OLED συνδυάζει τις ασύγκριτες δυνατότητες αντίθεσης της τεχνολογίας οθονών OLED με Dolby Vision™ και φορμά υψηλού δυναμικού εύρους HDR10+, προσφέροντας ταυτόχρονα μια απαράμιλλη εμπειρία ακρόασης χάρη στο Dolby Atmos®.

Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
Plus
Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη
Media 27.11.25

Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις στη Νέα Υόρκη

Το Capital Link Invest in Greece Forum, το μακροβιότερο επενδυτικό Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται στο εξωτερικό, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Σύνταξη
Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι πρώτοι ερμηνευτές μάς αποκαλύπτουν όλα όσα θα ζήσουμε στις 28 Νοεμβρίου
Plus 27.11.25

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι έξι πρώτοι ερμηνευτές μάς αποκαλύπτουν όλα όσα θα ζήσουμε στις 28 Νοεμβρίου

Τέσσερις παραστάσεις λοιπόν, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

