Black Friday: Η χρυσή ευκαιρία για νέα τηλεόραση

Black Friday και στις τηλεοράσεις

Από οικονομικές λύσεις για καθημερινή χρήση μέχρι premium μοντέλα με κορυφαία χαρακτηριστικά, οι επιλογές είναι πολλές και καλύπτουν κάθε ανάγκη και budget. Ακολουθούν οι προτάσεις που δεν θες να χάσεις.

Για καθημερινή χρήση

Έξυπνες λύσεις που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες χωρίς να βγεις εκτός budget:

Τηλεόραση Tesla 32E325BH 32″ Full HD LED

Η τεχνολογία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, γι’ αυτό οι τηλεοράσεις Tesla κάνουν τις ρυθμίσεις απλές και κατανοητές. Διαθέτει εξαιρετική γωνία θέασης και είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να ταιριάζει αρμονικά στον χώρο σου, ενώ με το Dolby Virtual Surround, κάθε ταινία, τηλεοπτική σειρά, ηλεκτρονικό παιχνίδι ή μουσική αποκτά άλλη διάσταση.

Τηλεόραση Tesla Smart 40E635BFS 40″ Full HD LED

Οι Smart τηλεοράσεις Tesla με λειτουργικό Android ανεβάζουν την ψυχαγωγία σου σε άλλο επίπεδο. Απόλαυσε υπέροχο ήχο και εκπληκτική εικόνα μαζί με τους αγαπημένους σου, που θα εντυπωσιαστούν από την ποικιλία εκπληκτικών δυνατοτήτων.

Τηλεόραση Rancore T-32S13 32″ HD Ready LED

Η Rancore T-32S13 32″ HD Ready LED (2022) είναι μια τηλεόραση που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξιόπιστη απόδοση και καθαρή εικόνα σε μικρούς χώρους. Με διαγώνιο 32 ιντσών, αποτελεί μια ιδανική επιλογή για υπνοδωμάτια, μικρά σαλόνια ή χώρους όπου απαιτείται πρακτικότητα και ευκολία στη χρήση. Η προτεινόμενη απόσταση θέασης κυμαίνεται από 1.2 έως 2 μέτρα, εξασφαλίζοντας άνετη εμπειρία προβολής.

Mid-range επιλογές

Συνδυάζουν καλή ανάλυση (4Κ), HDR και smart λειτουργίες σε προσιτή τιμή:

Τηλεόραση LG Smart 43UR78006L 43″ 4K UHD LED HDR

Απόλαυσε καθηλωτική εμπειρία θέασης με ονειρική ανάλυση Real 4K UHD και HDR10 Pro. Ο έξυπνος επεξεργαστής α5 ΑΙ 4K Gen6 φροντίζει για την αναβάθμιση του περιεχομένου σου, προσφέροντας μια ασύγκριτη εμπειρία θέασης. Χάρη στις έξυπνες λειτουργίες ThinQ AI και WebOS, η τηλεόραση μαθαίνει τις προτιμήσεις σου και σου προτείνει περιεχόμενο που ταιριάζει στα γούστα σου.

Τηλεόραση LG Smart 55UT81006LA 55″ 4K UHD LED HDR

Η LG Smart Τηλεόραση 55″ 4K UHD LED UT81 HDR προσφέρει ευκρινή και ζωντανή εικόνα χάρη στην υψηλή ανάλυση 4K UHD. Η τεχνολογία HDR10 και HLG ενισχύει τη φωτεινότητα και την αντίθεση, αποδίδοντας πιο ρεαλιστικά χρώματα και λεπτομέρειες που ζωντανεύουν κάθε σκηνή. Το ηχοσύστημα ανιχνεύει τη διάταξη του δωματίου και το σημείο που κάθεστε για να δημιουργήσει έναν θόλο ήχου γύρω σας, ιδανικά συντονισμένο στη μοναδική ακουστική του δωματίου.

Τηλεόραση Tesla Smart 55″ 4K UHD LED Series 6 HDR 2025 55E655BUS

Οι νέες τηλεοράσεις TESLA με λειτουργικό σύστημα Google TV προσφέρουν εκπληκτική ανάλυση 4K, εξατομικευμένο περιεχόμενο και απρόσκοπτη ροή χάρη στο Google Cast και τον Google Assistant – όλα μέσα από μια έξυπνη και εύχρηστη εμπειρία προβολής.

Τηλεόραση Toshiba Smart 50″ 4K UHD LED 50UV2463DG HDR

Η Toshiba Smart 50″ 4K UHD LED 50UV2463DG HDR (2023) προσφέρει καθαρή και ζωντανή εικόνα που αναδεικνύει κάθε λεπτομέρεια. Η μεγάλη οθόνη των 50 ιντσών δημιουργεί μια κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, ιδανική για ταινίες, αθλητικά και καθημερινή ψυχαγωγία.

Premium μοντέλα

Υψηλής τεχνολογίας μοντέλα με QLED ή OLED, κορυφαία ποιότητα εικόνας και προηγμένα χαρακτηριστικά:

Τηλεόραση Samsung Smart QE50Q60C 50″ 4K UHD QLED HDR

Η σειρά τηλεοράσεων Samsung Q60C απευθύνεται σε ατομα που αναζητούν μια προηγμένη τηλεόραση με υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους λατρεύουν την ψυχαγωγία, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες και τα αθλητικά γεγονότα. Η σειρά Q60C προσφέρει απίστευτη ποιότητα εικόνας χάρη στην τεχνολογία Quantum Dot, ανάλυση 4K UHD και εξαιρετική απόδοση χρωμάτων. Ταυτόχρονα, παρέχει βελτιωμένη εμπειρία ήχου χάρη στις τεχνολογίες όπως η Adaptive Sound+ και η Dolby Digital Plus.

Τηλεόραση Panasonic Smart TX-65GZ960E 65″ OLED 4K UHD HDR

Η τηλεόραση Panasonic TX-65GZ960E HDR συνδυάζει τη ποιότητα της τεχνολογίας OLED με την εκπληκτική ανάλυση 4K UHD, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση εικόνας. Επιπλέον, η υποστήριξη HDR ενισχύει τη φωτεινότητα και τη λεπτομέρεια. Με τον νέο έξυπνο επεξεργαστή HCX Pro, η τηλεόραση 4K OLED συνδυάζει τις ασύγκριτες δυνατότητες αντίθεσης της τεχνολογίας οθονών OLED με Dolby Vision™ και φορμά υψηλού δυναμικού εύρους HDR10+, προσφέροντας ταυτόχρονα μια απαράμιλλη εμπειρία ακρόασης χάρη στο Dolby Atmos®.