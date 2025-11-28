newspaper
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Τα 6 + 1 τρικ της Black Friday που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις μια «ευκαιρία»
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Τα 6 + 1 τρικ της Black Friday που πρέπει να προσέξεις πριν αγοράσεις μια «ευκαιρία»

Είναι πολύ εύκολο να πάει ένας πελάτης για Black Friday και αντί για μια μέρα εκπτώσεων να καταλήξει μια «Μαύρη Παρασκευή» την οποία δεν χειρίστηκε καλά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Black Friday έχει τα πολύ καλά της, όμως μπορεί να έχει και τις παγίδες της, παρά το γεγονός πως η ακρίβεια και το μειωμένο διαθέσιμο μπάτζετ βοηθά να κατανοήσουμε πότε κάποιος γίνεται υπερκαταναλωτής.

Οι πωλήσεις λειτουργούν με τρικ που λειτουργούν πάντοτε εις βάρος του πελάτη, ειδικά αν τον ωθήσουν να κάνει μια παρορμητική αγορά ή να αγοράσει κάτι που δεν ήθελε ποτέ και ούτε περνούσε από το μυαλό του πως το χρειάζονταν.

Οι συμβουλές που ακολουθούν ισχύουν τόσο για την Black Friday, όσο και για την Cyber Monday.

Είναι τεράστια προσφορά ή ήταν εξαρχής χαμηλής ποιότητας;

Μερικές φορές, μια προσφορά της Black Friday είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για προϊόντα όπως τηλεοράσεις, φορητούς υπολογιστές και άλλα ηλεκτρονικά είδη. Το ζήτημα δεν είναι αν σας κοροϊδεύουν σε σχέση με την προηγούμενη τιμή. Τα πιο πολλά καταστήματα δεν ρισκάρουν τα πρόστιμα και τον διαδικτυακό διασυρμό να δηλώσουν πλαστή τιμή.

Πολύ συχνά τα εκπτωτικά προϊόντα είναι αυτά που πωλούνταν με μεγαλύτερο κέρδος και υπεραξία. Με αυτά σε μια τιμή πάνω από το κόστος αγοράς, το κατάστημα κάνει τζίρο, φέρνει πελάτες στο ηλεκτρονικό κατάστημα και ο πελάτης αγοράζει μια βασική έκδοση προϊόντος ως ευκαιρία. Οι κριτικές στο διαδίκτυο και κυρίως οι αρνητικές μπορεί να φανούν χρήσιμες.

Κρίμα δεν είναι να καταλήξεις με άδεια χέρια Black Frid-ιάτικα;

Μπορεί ο καταναλωτής να ψάχνει ένα συγκεκριμένο προϊόν, που του χρειάζεται και του λείπει και επειδή δεν το βρήκε ή δεν είναι ικανοποιημένος με την έκπτωση, μπορεί να μπει στον πειρασμό, να αγοράσει κάτι που δεν ήταν στην λίστα του, στις άμεσες προτεραιότητές του, απλά και μόνο επειδή παρουσιάζεται ως μεγάλη προσφορά.

Αυτές οι αποφάσεις συνήθως συμβαίνουν με θολό μυαλό, όταν κάποιος έχει ξοδέψει πολύ χρόνο για να βρει κάτι.

Ένα καλό παζάρι, μια σούπερ προσφορά-κράχτης μοιάζει πάντα ελκυστική, όμως αν κολλήσει το μυαλό του καταναλωτή να αγοράσει κάτι που δεν χρειαζόταν εξαρχής, πάλι χαμένος θα βγει. Είναι πάντα χρήσιμη μια λίστα με τις ουσιαστικές ανάγκες σας και ο καταναλωτής να μην φύγει κατ’ ελάχιστο από αυτήν.

Μα ήταν προσφορά

Είναι οι δύο πάνω περιπτώσεις μαζί: Δηλαδή να μπεις στον πειρασμό να αγοράσεις κάτι το οποίο δεν το χρειαζόσουν και δεν είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Εκεί είναι η περίπτωση της αγοράς για την αγορά, όπου παίρνεις κάτι μονάχα επειδή φαίνονταν ασυναγώνιστη η προσφορά και νιώθεις πως «κλέβεις» το κατάστημα. Ποτέ δεν κλέβεις το κατάστημα.

Το κατάστημα και το καζίνο πάντα κερδίζουν.

Ψάξιμο με κωδικό προϊόντος – Προσοχή στα χορηγούμενα αποτελέσματα

Πολλά προϊόντα και κυρίως οι τηλεοράσεις έχουν παραπλήσιους κωδικούς προϊόντων. Σε άλλες σπανιότερες περιπτώσεις μπορεί να έχουν παραπλήσια ονόματα. Μπορεί σε ένα κατάστημα να υπάρχει μια τηλεόραση στην τιμή Α και στο ανταγωνιστικό κατάστημα να κοστίζει Α-50 ευρώ.

Σημειώστε τον κωδικό προϊόντος και κάντε τις αναζητήσεις σας (πχ στις μηχανές αναζήτησης ) αποκλειστικά βάσει του κωδικού και όχι βάσει ονόματος.

Δώστε βάση παρά το ψάξιμο με τον κωδικό επιβεβαιώνοντας πως είναι το προϊόν που ψάξατε και το προϊόν που εμφανίστηκε, καθώς ένα παραπλανητικό tag ή ένα χορηγούμενο αποτέλεσμα αρκεί να αγοράσετε ένα άλλο προϊόν.

Τα χορηγούμενα αποτελέσματα σας βγάζουν το πιο κοντινό προϊόν σε σχέση με αυτό που ψάχνετε. Μπορεί να σας βγάλει την ίδια μάρκα, αλλά διαφορετικό μοντέλο. Δείξτε την απαιτούμενη προσοχή.

Τελευταία κομμάτια προλάβετε!

Αυτό είναι πιο πιθανό να γίνει σε διαφήμιση παρά στο στοκ που εμφανίζει το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Όμως σε πολλές πλατφόρμες (αναλόγως την εταιρεία και τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας) μπορεί κάποιος να δηλώσει λιγότερα διαθέσιμα προϊόντα και μετά να εμφανιστεί αυξημένο στοκ.

Το τρικ αυτό δημιουργεί πίεση και η πίεση είναι ο χειρότερος σύμβουλος όταν κάποιος θέλει καθαρό μυαλό για να αγοράσει ένα προϊόν που κοστίζει πολλά χρήματα ή για το οποίο δεν καίγεται ή η έκπτωση δείχνει καλή αλλά όχι αρκετή για να αγοράσει κανείς ένα προϊόν.

Όμως επειδή η προειδοποίηση μπορεί να είναι αληθινή, χρειάζεται μια ανάσα και επαναξιολόγηση της πιθανής αγοράς.

Με αγορές άνω των … ευρώ

Πολλές εταιρείες ειδικά σε περιόδους ξεστοκαρίσματος βγάζουν προσφορές (κυρίως σε ρούχα και παπούτσια) πως με αγορές «άνω των 100 ευρώ (σ.σ. ή στα 3 προϊόντα), όλα τα προϊόντα -50%».

Αυτό συμβαίνει όταν έχουν κάποια καλά προϊόντα και κάποια με «σπασμένα νούμερα», προϊόντα παλαιοτέρων ή… πολύ παλαιοτέρων ετών και θέλουν να τα «διώξουν».

Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ένας πελάτης να αγοράσει κάτι που μπορεί να μην είναι ακριβώς το νούμερο που χρειάζεται, να αγοράσει κάτι που δεν το χρειαζόταν ούτως ή άλλως ή να αγοράσει 2 ακόμα πράγματα γιατί η προσφορά ήταν πολύ καλή για να την χάσει. Εκεί γίνεται παρορμητική η αγορά.

Bonus: Πλατφόρμες πώλησης αμέσως μετά τη Black Friday

Είναι κάτι περισσότερο από κοινό, όταν κάποιος αγοράζει κάτι καινούριο να πουλάει το παλιό μέσα από πλατφόρμες (πήρες PS5 και πουλάς το PS4, τι πιο σύνηθες), όπως το Marketplace του Facebook ή άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Είναι επίσης πολύ πιθανό να πάρει κάτι και να αποφασίσει πως δεν του κάνει. Τις ημέρες μετά από την Black Friday, όλες οι πλατφόρμες πωλήσεων από χρήστη σε χρήστη γεμίζουν προσφορές. Αν ο πωλητής έχει και καλές κριτικές, ακόμα καλύτερα για τον υποψήφιο αγοραστή.

