Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Black Friday: Πόσα χρήματα χάνουν οι Έλληνες από τις απάτες
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 14:02

Black Friday: Πόσα χρήματα χάνουν οι Έλληνες από τις απάτες

Οι απάτες στις online αγορές κατά την Black Friday - Τι πρέπει να προσέξετε

Καθώς η περίοδος της Black Friday πλησιάζει, μια νέα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τη Revolut και την εταιρεία Dynata, αποκαλύπτει ότι πολλοί Έλληνες προετοιμάζονται για την περίοδο των αγορών περισσότερο με ενθουσιασμό παρά αυτοπεποίθηση, και αυτό τους κοστίζει.

Με τις απάτες και τους ψεύτικους ιστότοπους να αυξάνονται, λίγοι εμπιστεύονται την ικανότητά τους να ξεχωρίσουν μια πραγματική προσφορά από μια απάτη.

Από όσους έχουν πέσει θύματα απάτης, το 10% έχει χάσει πάνω από 1.000 ευρώ κατά τη διάρκεια των προσφορών της Black Friday

Οι απάτες την Black Friday

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 1.000 άτομα από όλη την Ελλάδα, έδειξε ότι μόνο το 8% αισθάνεται «μεγάλη αυτοπεποίθηση» στην ικανότητά τους να εντοπίζουν ψεύτικους ιστότοπους ή απάτες στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι παλαιότερες γενιές εμφανίζουν μεγαλύτερη έλλειψη αυτοπεποίθησης, με το 51% των ατόμων ηλικίας 45-54 ετών και το 43% των ατόμων ηλικίας 55-64 ετών να δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται πολύ σίγουροι για την ικανότητά τους να εντοπίσουν αυτές τις απάτες στην Black Friday.

Μεταξύ των νέων, παρόλο που συχνά θεωρούνται «ειδικοί στον ψηφιακό κόσμο» από τους γονείς τους, μόνο το 14% των συμμετεχόντων της Gen Z αισθάνεται πολύ σίγουρο για την ικανότητά τους να αποφεύγουν τις παγίδες στο διαδίκτυο.

Βεβαιότητα δεν σημαίνει προστασία

Παρ’ όλα αυτά, η ενδεχόμενη βεβαιότητα δεν εξασφαλίζει πάντα προστασία, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι το 18% των Ελλήνων έχει πέσει θύμα απάτης και έχει χάσει χρήματα, ενώ το εντυπωσιακό ποσοστό του 61% ανησυχεί ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και σε αυτούς.

Από όσους έχουν πέσει θύματα απάτης, το 10% έχει χάσει πάνω από 1.000 ευρώ κατά τη διάρκεια των προσφορών της Black Friday.

Παρά το γεγονός ότι η Gen Z είναι η γενιά με τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, το 11% αυτών έχουν χάσει χρήματα από απάτες, μεταξύ 250 και 500 ευρώ.

Ανάμεσα στα άτομα με τη λιγότερη αυτοπεποίθηση, τα προειδοποιητικά σημάδια είναι ακόμη πιο έντονα: η έλλειψη αυτοπεποίθησης φαίνεται να συνοδεύεται από μεγαλύτερες απώλειες, καθώς το 67% των συμμετεχόντων της Gen X παραδέχονται ότι δεν έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση/καθόλου αυτοπεποίθηση, και το 12% των ατόμων αυτής της ηλικιακής ομάδας που έχουν πέσει θύματα απάτης, έχουν χάσει περισσότερα από 1.000 ευρώ σε διαδικτυακές απάτες.

Ο Woody Malouf, επικεφαλής του τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Revolut, δήλωσε, «τα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ οι Έλληνες γίνονται όλο και πιο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα απάτης, η αυτοπεποίθησή τους παραμένει χαμηλή. Καθώς οι αγορές μεταφέρονται όλο και περισσότερο στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, οι απατεώνες γίνονται όλο και πιο έξυπνοι στο να μιμούνται αξιόπιστες επωνυμίες. Η καλύτερη άμυνα είναι η προσοχή: αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθως είναι απάτη, συνεπώς πάντα να ψωνίζετε από αξιόπιστους ιστότοπους με καλές κριτικές».

Οι influencers είναι ο λιγότερο επιλεγμένος τρόπος για την εύρεση δελεαστικών προσφορών στο διαδίκτυο

Αναζητήστε την καλύτερη προσφορά

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι Έλληνες αρχίζουν να γίνονται πιο προσεκτικοί όταν κάνουν αγορές στο διαδίκτυο, όπως παραδέχονται οι καταναλωτές: αγοράζουν μόνο από αξιόπιστους ιστότοπους ή εφαρμογές (65%), αποφεύγουν να πατήσουν σε συνδέσμους που περιέχονται σε email ή διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (41%) και ελέγχουν εκ των προτέρων τη διεύθυνση URL του ιστότοπου (29%).

Όταν πρόκειται για την αναζήτηση προσφορών, οι καταναλωτές βασίζονται κυρίως σε ιστότοπους λιανικής πώλησης (36%), πληρωμένες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, TikTok και Facebook (23%) και προωθητικές ενέργειες μέσω email (13%).

Είναι θέμα γενεών;

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο δελεαστικές για την Gen Z, με το 30% να τις προτιμούν, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των γενιών-ηλικιών, ενώ οι ηλικιακές ομάδες των Gen X και Boomers τείνουν προς έναν πιο παραδοσιακό τρόπο, τους ιστότοπους καταστημάτων λιανικής, με ποσοστά 39% και 40% αντίστοιχα.

Οι influencers φαίνεται να είναι λιγότερο δελεαστικοί, καθώς είναι ο λιγότερο επιλεγμένος τρόπος για την εύρεση δελεαστικών προσφορών στο διαδίκτυο, με μόνο το 5% να βασίζεται στο περιεχόμενο των influencers ως επιλογή.

Αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές γίνονται πιο προσεκτικοί όταν κάνουν αγορές στο διαδίκτυο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ προσοχής και ασφάλειας. Με τις απάτες να γίνονται ολοένα και πιο συχνές και περίτεχνες, είναι σαφές ότι ακόμη και οι πιο προσεκτικοί αγοραστές δεν μπορούν πάντα να έχουν τη δέουσα προσοχή.

4+1 tips για την Black Friday

Πώς να παραμείνετε ασφαλείς: Οι απατεώνες δημιουργούν ψεύτικους ιστότοπους καταστημάτων λιανικής πώλησης, ώστε να μοιάζουν ακριβώς με τα γνήσια ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής. Αυτό γίνεται τόσο για να αποσπάσουν τα χρήματα των θυμάτων όταν πραγματοποιούν την αγορά, όσο και για να αποκτήσουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία καρτών.

Πώς να προστατευτείτε: ελέγξτε προσεκτικά τη διεύθυνση URL του ιστότοπου για να βεβαιωθείτε ότι είναι ο πραγματικός ιστότοπος στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την αγορά σας

Ορισμένοι ιστότοποι πωλούν ακριβά προϊόντα (ηλεκτρονικά είδη, κοσμήματα ή επώνυμα ρούχα) σε πολύ χαμηλές τιμές. Μερικές φορές οι αγοραστές ενδέχεται να λάβουν το προϊόν για το οποίο πλήρωσαν, αλλά θα είναι πλαστό, ενώ άλλες φορές δεν θα λάβουν τίποτα.

Τι πρέπει να προσέξετε: αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθως είναι απάτη. Αναζητήστε κριτικές από άλλους πελάτες στο διαδίκτυο για να επαληθεύσετε την αξιοπιστία του καταστήματος

Μερικές φορές οι απατεώνες χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να δημιουργήσουν ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τα καταστήματα λειτουργούν για μικρό χρονικό διάστημα και μετά εξαφανίζονται, αφού πραγματοποιήσουν μερικές πωλήσεις.

Ποια είναι η λύση: Μην εμπιστεύεστε σελίδες/λογαριασμούς κοινωνικών μέσων που έχουν ανοίξει πρόσφατα και έχουν πολλές θετικές κριτικές, καθώς μπορεί να είναι προϊόν απάτης και να έχουν γραφτεί μόνο για να οδηγήσουν τους καταναλωτές στο να πιστέψουν ότι το περιεχόμενό τους είναι γνήσιο

Τα ψεύτικα μηνύματα με αποστολές δεμάτων και τα e-mail ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) αυξάνονται κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής, όπως η Black Friday.

Πώς να το χειριστείτε: παρακολουθήστε την εξέλιξη της αποστολής των πακέτων απευθείας από τη διεύθυνση του καταστήματος λιανικής πώλησης ή από την ιστοσελίδα της εταιρείας μεταφορών και ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση του αποστολέα. Προσέξτε για τυχόν διακριτικά ορθογραφικά λάθη. Αν έχετε αμφιβολίες, μην πατήσετε ποτέ σε έναν σύνδεσμο.

Πηγή: ΟΤ

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΣΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Πιο εύκολη η επέκτασή τους
«Ιστορική συμφωνία» 26.11.25

Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και η αναβίωση της ρητορικής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις δηλώσεις Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του», αναφέρει

Σύνταξη
Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών
Καταγγελία της μητέρας 26.11.25

Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Την κακοποίηση κατήγγειλε η μητέρα τους και αδελφή του 20χρονου - Είδε τον γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της είπε «τις έκανα με τον θείο» - Κατηγορούμενος και ο εραστής του

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
Βίντεο 26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΣΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Πιο εύκολη η επέκτασή τους
«Ιστορική συμφωνία» 26.11.25

Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Εξεταστική Επιτροπή 26.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν την αξιοπιστία της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», αναφέρουν τονίζοντας ότι «η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Σύνταξη
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
