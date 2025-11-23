Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.
Τέσσερις Κυριακές θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, πριν αλλά και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Οι τέσσερις Κυριακές
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου, η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση στις ακόλουθες ημερομηνίες:
– 30 Νοεμβρίου 2025
– 14 Δεκεμβρίου 2025
– 21 Δεκεμβρίου 2025
– 28 Δεκεμβρίου 2025
Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους και συνήθως συμπίπτουν με περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως οι γιορτές και οι εκπτωτικές περίοδοι.
Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές της επόμενης χρονιάς θα προσδιοριστεί με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Όπως τονίζουν, οι τελικές ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση, καθώς εξαρτώνται από το ετήσιο πρόγραμμα εκπτώσεων και τον εορταστικό σχεδιασμό της κάθε χρονιάς.
Οι εκπτώσεις ξεκινούν με Black Friday
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η Black Friday, όπως έγινε γνωστή στις ΗΠΑ, εγκαινιάζοντας μια περίοδο εκπτώσεων πριν τις εορτές.
Η ημερομηνία της Black Friday είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αν και ήδη κάποια μεγάλα εμπορικά καταστήματα υπογραμμίζουν ότι θα πραγματοποιήσουν «εβδομάδα εκπτώσεων», ξεκινώντας από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου τις προσφορές τους ή ακόμα και «Black Month».
Σημειώνεται ότι μετά την Black Friday ακολουθεί η Cyber Monday, την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με προσφορές στις online αγορές.
