Σχεδόν ένας μήνας μας χωρίζει από τα Χριστούγεννα και τα δημοφιλέστερα παραδοσιακά γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στις προθήκες των σημείων πώλησης, με τις τιμές για τους καταναλωτές να μην εμφανίζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι διαφοροποιήσεις

Mε την άνοδο των πρώτων υλών και κυρίως την αναταραχή στην αγορά του κακάο, σε συνδυασμό με την αύξηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρήσεις, είτε αυτά είναι ζαχαροπλαστεία είτε παραδοσιακά αρτοποιεία, η όποια προσπάθεια δεν μπορεί παρά να επικεντρώνεται στη συγκράτηση των τιμών, δεδομένης της πίεσης που δέχεται η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Βεβαίως, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά διαφοροποιούνται ανάλογα τον τύπο, το κανάλι διάθεσης αλλά και την ποιότητα της πρώτης ύλης, με τους καταναλωτές να είναι αρκετά μετρημένοι στις αγορές τους.

Πού κυμαίνονται οι τιμές

Η κυρία Έλσα Κουκουμέρια, τέταρτη γενιά αρτοποιός και πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, μιλώντας στον ΟΤ ανέφερε ότι γενικότερα οι τιμές των παραδοσιακών χριστουγεννιάτικων γλυκών φέτος θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα, καθώς λόγω της στενότητας των καταναλωτών οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στις πρώτες ύλες κι όχι μόνο.

«Οι τιμές φέτος για τα μελομακάρονα κυμαίνονται σε γενικές γραμμές από 13 έως 15 ευρώ το κιλό, ενώ γι’ αυτά με σοκολάτα από 16 έως 19 ευρώ», θα πει.

Σε ότι αφορά στους κουραμπιέδες «γενικότερα κινούνται μεταξύ 17 και 19 ευρώ», αναφέρει η κυρία Κουκουμέρια, διευκρινίζοντας ωστόσο πως οι τιμές είναι και σε συνάρτηση τόσο με την ποιότητα των πρώτων υλών όσο και του καναλιού πώλησης.

Το κόστος ενέργειας

Η κυρία Κουκουμέρια θα πει ότι εξακολουθεί να είναι «βαρίδι» για τα παραδοσιακά αρτοποιεία αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «ένα κατάστημα που κατανάλωνε 10.000 κιλοβατώρες πλήρωνε 1.000 ευρώ και τώρα ο λογαριασμός φτάνει τα 1.800 με 2.000 ευρώ».

Και δεν είναι μόνον αυτό όπως θα διευκρινίσει καθώς έρχεται να προστεθεί «η ψηφιακή μετάβαση που είναι ακριβή», αλλά και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δέχονται οι επιχειρήσεις του κλάδου από τις «κατεψυγμένες ζύμες που διακινούνται μέσα από τα σούπερ μάρκετ».

Φυσικά θα προσθέσει και την δύσκολη κατάσταση των νοικοκυριών που ολοένα και περισσότερο περιορίζουν τις αγορές τους αφού «τα χρήματα δεν φτάνουν».

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, ερωτηθείσα σχετικά, θα συμπληρώσει πως τα τελευταία χρόνια πανελλαδικά έχουν κλείσει 800 φούρνοι και όχι μόνο εξαιτίας του κόστους λειτουργίας και του ανταγωνισμού, καθώς 150 εξ αυτών δεν είχαν διάδοχη κατάσταση.

