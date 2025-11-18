Γνωστοποιήθηκε το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.

Το ωράριο λειτουργίας, που ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, προτείνει να ισχύσει κατά τη γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:

Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Χριστουγέννων)

Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Πέμπτη 1/1 : Κλειστά

Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.

Πότε επανέρχεται το κανονικό ωράριο

Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.

Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού τις Κυριακές, υπενθυμίζεται ότι, η νομοθεσία προβλέπει τα εξής:

Ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.

Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.