Πειραιάς: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων – Ξεκινά στις 11 Δεκεμβρίου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς γνωστοποίησε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
Γνωστοποιήθηκε το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.
Το ωράριο λειτουργίας, που ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, προτείνει να ισχύσει κατά τη γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:
Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.
Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.
Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.
Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Χριστουγέννων)
Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Παρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑ
Σάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.
Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.
Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.
(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)
Πέμπτη 1/1 : Κλειστά
Παρασκευή 2/1 : Κλειστά.
Πότε επανέρχεται το κανονικό ωράριο
Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα του Πειραιά.
Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού τις Κυριακές, υπενθυμίζεται ότι, η νομοθεσία προβλέπει τα εξής:
Ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.
Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.
Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με το νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.
