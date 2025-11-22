Ένας 14χρονος σκοτώθηκε στο Σικάγο και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε δύο περιστατικά πυροβολισμών στο κέντρο της πόλης την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Σικάγου ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πυροβολισμό στο τετράγωνο 100 της South Dearborn Street γύρω στις 10:40 μ.μ. και βρήκαν δύο θύματα που είχαν χτυπηθεί από σφαίρες.

Ένα θύμα, 14 ετών, υπέστη πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το δεύτερο θύμα, 18 ετών, υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Λιγότερο από μία ώρα νωρίτερα, στις 9:50 μ.μ., αστυνομικοί που περιπολούσαν στο τετράγωνο 100 της North State Street παρατήρησαν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο κοντά στο Chicago Theater, σύμφωνα με την αστυνομία, την οποία επικαλείται το ABC News.

«Οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς και η μεγάλη ομάδα άρχισε να φεύγει από το σημείο», ανέφεραν οι αρχές. «Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην περιοχή και ανακάλυψαν ότι επτά άτομα είχαν υποστεί τραύματα από πυροβολισμούς». Αργότερα παρουσιάστηκε και όγδοο θύμα πυροβολισμών.

Τα επτά θύματα έλαβαν όλα τις πρώτες βοήθειες από τον ιατρικό σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σικάγου και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφεραν οι αρχές. Έξι από αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ένα σε μέτρια κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία το Σάββατο. Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση για καμία από τις δύο πυροβολισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία του Σικάγου.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μιας πολύ πολυσύχναστης νύχτας στο κέντρο της πόλης, όπου πραγματοποιούνταν η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σύμφωνα με τον σταθμό WLS του ABC News στο Σικάγο. Οι ντετέκτιβ ερευνούν επί του παρόντος τις συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.