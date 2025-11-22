newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 22:06
Πυροβολισμοί στο Σικάγο σε Χριστουγεννιάτικη γιορτή – Ένας νεκρός και 8 τραυματίες
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 22:06

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Spotlight

Ένας 14χρονος σκοτώθηκε στο Σικάγο και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε δύο περιστατικά πυροβολισμών στο κέντρο της πόλης την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία του Σικάγου ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πυροβολισμό στο τετράγωνο 100 της South Dearborn Street γύρω στις 10:40 μ.μ. και βρήκαν δύο θύματα που είχαν χτυπηθεί από σφαίρες.

Ένα θύμα, 14 ετών, υπέστη πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το δεύτερο θύμα, 18 ετών, υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Λιγότερο από μία ώρα νωρίτερα, στις 9:50 μ.μ., αστυνομικοί που περιπολούσαν στο τετράγωνο 100 της North State Street παρατήρησαν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο κοντά στο Chicago Theater, σύμφωνα με την αστυνομία, την οποία επικαλείται το ABC News.

Τουλάχιστον 8 τραυματίες από σφαίρες στο Σικάγο

«Οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς και η μεγάλη ομάδα άρχισε να φεύγει από το σημείο», ανέφεραν οι αρχές. «Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην περιοχή και ανακάλυψαν ότι επτά άτομα είχαν υποστεί τραύματα από πυροβολισμούς». Αργότερα παρουσιάστηκε και όγδοο θύμα πυροβολισμών.

Τα επτά θύματα έλαβαν όλα τις πρώτες βοήθειες από τον ιατρικό σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σικάγου και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ανέφεραν οι αρχές. Έξι από αυτά βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ένα σε μέτρια κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία το Σάββατο. Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση για καμία από τις δύο πυροβολισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία του Σικάγου.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μιας πολύ πολυσύχναστης νύχτας στο κέντρο της πόλης, όπου πραγματοποιούνταν η τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σύμφωνα με τον σταθμό WLS του ABC News στο Σικάγο. Οι ντετέκτιβ ερευνούν επί του παρόντος τις συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Τι ζητούν 22.11.25

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
Κόσμος 22.11.25

Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Σύμφωνα με έγγραφα, ο Νόαμ Τσόμσκι φαίνεται ότι διατηρούσε μία πιο στενή φιλία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»
Κόσμος 22.11.25

Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση της πανδημίας Covid από τον Μπόρις Τζόνσον - Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»

Έρευνα αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 κόντρα στον Ατρόμητο και την ισοπαλία 1-1 του Αστέρα με τον Παναιτωλικό για την 11η αγωνιστική.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League με σκόρερ τους Ταρέμι (81′, 90′) και Ελ Κααμπί (36′) και τώρα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά
Στην Πάτρα 22.11.25

Ανδρουλάκης: Στόχος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει προοπτική στη νέα γενιά

Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, τη στέγαση, τις εργασιακές συνθήκες και την εκπαίδευση, είπε ο Νίκος Ανδουλάκης.

Σύνταξη
Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»
«Buon viaggio» 22.11.25

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρετά την Ιταλίδα τραγουδίστρια, Ορνέλα Βανόνι – «Καλό σου ταξίδι»

«Αγαπημένη μου Ορνέλα σ’ ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να μοιραστείς μαζί μου το υπέροχο τραγούδι σου Buona Vita!», ανέφερε μεταξύ άλλων η Καίτη Γαρμπή σε ανάρτηση της στο Instagram.

Σύνταξη
Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!
Χάντμπολ 22.11.25

Κασάνο – Ολυμπιακός 26-29: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στους «16» του EHF European Cup!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 29-26 την Κασάνο στην Ιταλία, στη ρεβάνς των «32» της διοργάνωσης και πανηγύρισε πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, με κορυφαίο τον Κανιέτε που είχε με εννιά γκολ.

Σύνταξη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’ (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1: Οι Αγρινιώτες βρήκαν στόχο στο 88’ (vid)

Σε καλό «φεγγάρι» και οι δυο ομάδες που αναδείχθηκαν ισόπαλες στην Τρίπολη. Οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν στο 32’, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 10’ αλλά ο Παναιτωλικός πίεσε στο β' ημίχρονο

Σύνταξη
Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 22.11.25

Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)

Μετά από ένα παιχνίδι 50 λεπτών, ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά από επτά σερί ήττες, καθώς επικράτησε με 107-105 της Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική!

Σύνταξη
Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!
Μπάσκετ 22.11.25

Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας 96-80: Με επτά παίκτες να πετυχαίνουν διψήφιο αριθμό πόντων!

Ο Άρης είχε εξαιρετική επιθετική πολυφωνία (7 παίκτες σημείωσαν 10+ πόντους) κι έτσι, παρά τα 15/34 τρίποντα που πέτυχε ο Προμηθέας τον κέρδισε σχετικά εύκολα με 96-80, στο γιορτινό «Nick Galis Hall»!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με Ζέλσον (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει και δεύτερο γκολ, αλλά η μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι των φιλοξενούμενων στο σουτ του Ζέλσον

Σύνταξη
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ένα ακόμη sold-out ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Για ακόμη ένα παιχνίδι μέσα στη σεζόν ο κόσμος του Ολυμπιακού κάνει καμίνι το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει το αναμενόμενο sold out κόντρα στον Ατρόμητο.

Σύνταξη
