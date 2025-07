Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σε μαζικούς πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Σικάγο, αργά το βράδυ της Τετάρτης 2 Ιουλίου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν στο τετράγωνο 300 της λεωφόρου West Chicago Avenue την ώρα του συμβάντος. Ένας αξιωματούχος της πόλης δήλωσε ότι 19 άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο κόσμος έφευγε από το νυχτερινό κέντρο Artis Lounge μετά από ένα πάρτι για την κυκλοφορία του άλμπουμ του ράπερ Mello Buckzz, σύμφωνα με το CBS News.

At least 3 dead and 14 injured, some in critical condition, after the mass shooting outside the Artis nightclub in Chicago, Illinois.

Circulating reports suggest it was a drive-by shooting.

