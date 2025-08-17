Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε εστιατόριο στις ΗΠΑ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 17 Αυγούστου σε δημοφιλές εστιατόριο στο Μπρούκλιν, των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών.

Οι πυροβολισμοί που στοίχισαν τη ζωή σε 3 άτομα στις ΗΠΑ

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο εστιατόριο «Taste Of The City Lounge» στην οδό Franklin Ave στη συνοικία Crown Heights, όπως δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Jessica Tisch σε συνέντευξη Τύπου.

Στο περιστατικό φαίνεται να εμπλέκονταν πολλοί δράστες και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

At least 3 killed and 8 injured in a mass shooting at “Taste Of The City Lounge” in Crown Heights, Brooklyn. NYPD Commissioner Jessica Tisch confirms multiple shooters were involved, no arrests made. Victims include men aged 27 and 35. #Brooklyn pic.twitter.com/owALVcO1EN — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2025

Στους νεκρούς και τους τραυματίες περιλαμβάνονται οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Η ηλικία τους κυμαίνεται από 27 έως 61 ετών.

Οι νεκροί είναι ένας 27χρονος άνδρας, ένας 35χρονος άνδρας και ένας άνδρας άγνωστης ηλικίας. Οι άλλοι 8 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία με τραύματα που δεν θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή τους.

Multiple people wounded in early morning Brooklyn restaurant mass shooting https://t.co/FA2oyXjWWQ pic.twitter.com/1XdvUCjibY — New York Post (@nypost) August 17, 2025

«Είναι τρομερό»

«Είναι τρομερό αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί και θα διεξαγάγουμε έρευνα για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έλαβε χώρα», δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

🚨 Seven Shot in Crown Heights Brooklyn NY — Chaos on Franklin Ave Police locked down 903 Franklin Avenue after a hail of gunfire left seven people wounded. NYPD rushed in under a Level 1 Mobilization, flooding the area with cops and emergency crews. The block is taped off as… pic.twitter.com/4rDqFEj48t — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 17, 2025

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο. Οι αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.

Το περιστατικό έγινε μία εβδομάδα μετά από άλλο σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών στο Times Square, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έφηβο δράστη σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.