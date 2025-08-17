view
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
17.08.2025 | 14:44
Πυρκαγιά στην Ιόνια Οδό κοντά στην Γουριώτισσα
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
InView 17 Αυγούστου 2025 | 14:07
Eνσωμάτωση

Νέα Υόρκη: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς – Αναφορές για τραυματίες, διέφυγε ο δράστης

Βίντεο από το σημείο δείχνουν ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν - Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Spotlight

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη, όταν πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στο δημοφιλές εστιατόριο Taste of the City Lounge στο Μπρούκλιν. Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δράστη. Η κατάσταση των τραυματιών παραμένει άγνωστη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή Crown Heights λίγο πριν τις 3:30 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης), μετά από πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς. Βίντεο από το σημείο δείχνουν ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν, ενώ οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.

Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στη Νέα Υόρκη

Η NYPD επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.

Το περιστατικό έρχεται μία εβδομάδα μετά από άλλο σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών στο Times Square, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έφηβο δράστη σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

Κόσμος
Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Ουκρανία: Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι

Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι
Συνάντηση κορυφής 15.08.25

Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα βίντεο φτιαγμένο με AI - Τραμπ και Πούτιν κρατούν έναν χάρτη και αρχίζουν να τρέχουν όταν εμφανίζεται μια αρκούδα

Σύνταξη
Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
InView 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»
Πράξη διαμαρτυρίας 10.08.25

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες, απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο – Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;
Δικαίωμα στη σιωπή 17.08.25

Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο - Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;

Οι νέοι κανόνες «ψηφιακής ευγένειας» που ακολουθούν οι έφηβοι επιτάσσουν έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, που δείχνει ανάγκη για όρια και ιδιωτικότητα και όχι έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
Τζον Κατσιματίδης – Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέα καριέρα; 17.08.25

Τζον Κατσιματίδης - Ο ομογενής μεγιστάνας των σούπερ μάρκετ της ΝΥ παίζει στην ταινία του Τιμοτέ Σαλαμέ

«Δεν ήξερα ποιος ήταν» είπε ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδης, στον σκηνοθέτη μιλώντας για τον Τιμοτέ Σαλαμέ. «Παραπονιόμουν ότι είχε μεγαλύτερο ρόλο από μένα!».

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο – Ποιοι άλλοι εκτός από τη Λάιεν θα συνοδεύσουν τον ουκρανό πρόεδρο
Μίνι Σύνοδος 17.08.25

Συνωστισμός στο Οβάλ Γραφείο - Ποιοι άλλοι εκτός από την Λάιεν θα συνοδεύσουν τον Ζελένσκι

«Μετά από αίτημα του προέδρου Ζελένσκι θα συμμετάσχω στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ευρωπαίους ηγέτες» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Χ

Σύνταξη
Κλιματιστικά: Πότε μπορεί να μας αρρωστήσουν – Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν
Απαιτείται προσοχή 17.08.25

Πότε το κλιματιστικό μπορεί να μας αρρωστήσει - Οι ειδικοί εξηγούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν

Συσσώρευση σκόνης, κακή συντήρηση, άρρωστα κτίρια, παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν αερογενείς λοιμώξεις - Οι φόβοι για τα κλιματιστικά αν και ακούγονται υπερβολικοί, δεν είναι εντελώς αβάσιμοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι με Τραμπ – Θα πάνε Λευκό Οίκο;
Προς αποφυγή ενός Βατερλώ 17.08.25

Συνάντηση των Ευρωπαίων ενόψει του τετ α τετ Ζελένσκι με Τραμπ - Θα τον συνοδεύσουν στις ΗΠΑ;

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν εντός της ημέρας για το εάν και ποιοι θα συνοδεύσουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Διεθνή ΜΜΕ ανακοινώνουν ήδη ονόματα - Κρίσιμες ώρες για την Ουκρανία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε… θόρυβο με την παρέα του
Στη Θεσσαλονίκη 17.08.25

Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του

Η Αστυνομία συνέλαβε και μια 44χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να προμήθευσε τη δράστιδα με το καυστικό υγρό - Το θύμα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

