Νέα Υόρκη: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς – Αναφορές για τραυματίες, διέφυγε ο δράστης
Βίντεο από το σημείο δείχνουν ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν - Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη
- Τα μερομήνια «μίλησαν» μέχρι το Μάρτιο - Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα
- Συνελήφθη 46χρονη που έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο γιατί έκανε... θόρυβο με την παρέα του
- Απίστευτο περιστατικό: Του έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο γιατί έκανε... θόρυβο
- Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός λουόμενος – Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη, όταν πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στο δημοφιλές εστιατόριο Taste of the City Lounge στο Μπρούκλιν. Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δράστη. Η κατάσταση των τραυματιών παραμένει άγνωστη.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή Crown Heights λίγο πριν τις 3:30 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης), μετά από πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς. Βίντεο από το σημείο δείχνουν ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν, ενώ οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.
🚨🇺🇸 BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK
At least 7 people have been shot in the Crown Heights neighborhood of Brooklyn, New York.
Details on suspects or motive remain unknown.pic.twitter.com/FNk0n4QJFa
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 17, 2025
🚨 BREAKING NEWS: At least 7 people have been shot in the Crown Heights area of Brooklyn, New York. pic.twitter.com/WsTi7190ee
— Jabline (@Jabline_) August 17, 2025
Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στη Νέα Υόρκη
Η NYPD επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.
Το περιστατικό έρχεται μία εβδομάδα μετά από άλλο σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών στο Times Square, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έφηβο δράστη σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.
- «Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στον Αντρέ Σίλβα» (pic)
- Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε στην τελευταία συνάντηση με τους δικούς του πριν 1 χρόνο
- Αγρίνιο: Πυρκαγιά στην Ιόνια Οδό κοντά στην Γουριώτισσα
- Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο – Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;
- Αγρίνιο: Σε κωματώδη κατάσταση ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – 5 συλλήψεις
- Σερβία: Δεν κοπάζει η οργή – Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία για πέμπτη διαδοχική νύχτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις