Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σήμερα, 15 Αυγούστου, κοντά σε τέμενος στην πόλη Όρεμπρο στη νότια Σουηδία, ένα περιστατικό που φέρεται να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνδρας «ηλικίας περίπου 25 ετών υπέκυψε στα τραύματά του» στο νοσοκομείο όπου είχε διακομισθεί, πρόσθεσε η αστυνομία χωρίς να διευκρινίσει την κατάσταση του τραυματία ο οποίος νοσηλεύεται.

Η σουηδική αστυνομία δήλωσε ότι η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας και πως αναζητείται ένας ύποπτος, παρότι δεν έχουν γίνει άμεσα συλλήψεις.

Με εγκληματικό δίκτυο συνδέεται το περιστατικό με τους πυροβλισμούς

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση.

«Με βάση την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τους πυροβολισμούς στο Όρεμπρο, το περιστατικό πιστεύεται ότι συνδέεται με περιβάλλον εγκληματικού δικτύου», ανέφερε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Τον Φεβρουάριο του 2025, 10 μαθητές και καθηγητές σκοτώθηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όρεμπρο, περίπου 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, στην πιο αιματηρή ένοπλη επίθεση στην Σουηδία.

Ο δράστης της επίθεσης του Φεβρουαρίου ήταν ένας πρώην μαθητής που αυτοκτόνησε και δεν είχε καμία σχέση με εγκληματικές συμμορίες. Οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα ξεκάθαρο κίνητρο σε αυτή την υπόθεση.