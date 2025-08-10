newspaper
10.08.2025 | 23:00
Συναγερμός για πτώμα σε παραλία της Αχαΐας
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 23:32

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς στη Σάντα Λουσία της επαρχίας Γκουάγιας. Ο Ισημερινός βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες αντιμέτωπος με την κλιμακούμενη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

Η επαρχία Γκουάγιας, στις ακτές της χώρας, θεωρείται θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες. Επτά από τα θύματα, ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, πέθαναν στο κλαμπ ακαριαία και το όγδοο σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι βαριά οπλισμένοι ύποπτοι έφτασαν με μοτοσικλέτες και δύο οχήματα, ωστόσο ακόμα παραμένει ασαφές το κίνητρό τους.

Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Χόρχε Ουρκίθο, αδελφός του δημάρχου της πόλης των 38.000 κατοίκων και ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

80 κάλυκες, αυτόματα όπλα

Η αστυνομία βρήκε στο σημείο περίπου 80 κάλυκες των εννέα χιλιοστών και αυτόματα όπλα. Μετά την επίθεση, οι ένοπλοι επέστρεψαν στα οχήματά τους και διέφυγαν από «άγνωστη κατεύθυνση», σύμφωνα με την αστυνομία. Αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο οπλισμένο με περίστροφο, που ταξίδευε με ένα φορτηγάκι. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να το συνδέσουν με την ένοπλη επίθεση.

Το περιστατικό έγινε δύο ημέρες μετά την επίθεση ενόπλων σε σκάφος κοντά στην επαρχία Ελ Ορο, κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της χώρας. Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν την Παρασκευή, ενώ αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται. Οι ύποπτοι για την επίθεση εκτόξευσαν εκρηκτικά στο σκάφος.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες, οι περισσότεροι από αυτούς σε τέσσερις παράκτιες επαρχίες του Ισημερινού: Ελ Όρο, Γκουάγιας, Μαναμπί και Λος Ρίος. Οι επαρχίες αυτές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οργανωμένο έγκλημα

Οι αρχές αποδίδουν το κύμα βίας στις διαμάχες μεταξύ ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με διεθνικά καρτέλ ναρκωτικών. Τα καρτέλ έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους, ειδικά στην περιοχή του Ειρηνικού, από όπου τα ναρκωτικά μεταφέρονται στην Κεντρική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ο Ισημερινός γεωγραφικά βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο.

Σε αυτό το ξέσπασμα βίας, από την αρχή του χρόνου, περισσότεροι από 4.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Ισημερινό, μια χώρα 18 εκατομμυρίων κατοίκων. Το 2024 είχαν καταγραφεί σχεδόν 7.000 δολοφονίες. Αριθμός πάντως μειωμένος συγκριτικά με τις 8.000 δολοφονίες το 2023, αριθμός ρεκόρ.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Σύνταξη
Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
Κόσμος 10.08.25

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»

Διεθνείς πιέσεις στον Νετανιάχου, που επιχειρεί να δικαιολογήσει το επικείμενο έγκλημα. Δήλωσε ότι οι κάτοικοι στη Γάζα παρακαλούν το Ισραήλ να τους απελευθερώσει. Επίθεση στα ΜΜΕ για αντισημιτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ υποσχέθηκε να είναι δικτάτορας «μόνο την πρώτη μέρα» – 200 μέρες μετά, ακόμα συνεχίζει
Trump 2.0 10.08.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να είναι δικτάτορας «μόνο την πρώτη μέρα» – 200 μέρες μετά, ακόμα συνεχίζει

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ έχει σημαδευτεί από μια σειρά επιθέσεων εναντίον των θεσμών της αμερικανικής δημοκρατίας, πολιτικών, δικαστικών, δημοσιογραφικών, πολιτιστικών και ακαδημαϊκών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρώπη και Κίεβο τρέχουν ξανά πίσω από τις εξελίξεις – Το παζάρι για το μοίρασμα των εδαφών
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν 10.08.25

Ευρώπη και Κίεβο τρέχουν ξανά πίσω από τις εξελίξεις στο ουκρανικό - Το παζάρι για το μοίρασμα των εδαφών

Η ανακοίνωση του τετ - α - τετ Τραμπ με Πούτιν προκαλεί ανησυχία στην Ουκρανία που βλέπει το παζάρι για τα εδάφη της να εκτυλίσσεται χωρίς τη συμμετοχή της

Σύνταξη
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»
Γλασκώβη 10.08.25

Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες», εξήγησε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Spider‑Man.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Αυξανόμενη πίεση 10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
