Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε περιστατικό με πυροβολισμούς στη Σάντα Λουσία της επαρχίας Γκουάγιας. Ο Ισημερινός βρίσκεται εδώ και πολλούς μήνες αντιμέτωπος με την κλιμακούμενη βία του οργανωμένου εγκλήματος.

Η επαρχία Γκουάγιας, στις ακτές της χώρας, θεωρείται θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες. Επτά από τα θύματα, ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, πέθαναν στο κλαμπ ακαριαία και το όγδοο σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι βαριά οπλισμένοι ύποπτοι έφτασαν με μοτοσικλέτες και δύο οχήματα, ωστόσο ακόμα παραμένει ασαφές το κίνητρό τους.

#ATENCIÓN | Masacre en Santa Lucía: seis muertos en ataque armado afuera de una discoteca. Entre las víctimas se encuentra Jorge Urquizo Ferruzola, hermano del actual alcalde del cantón. La Policía investiga el hecho ocurrido la madrugada del domingo. Según las primeras… pic.twitter.com/UPU1djzXgm — Radio Forever 92.5 FM (@925forever) August 10, 2025

Μεταξύ των νεκρών είναι και ο Χόρχε Ουρκίθο, αδελφός του δημάρχου της πόλης των 38.000 κατοίκων και ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

80 κάλυκες, αυτόματα όπλα

Η αστυνομία βρήκε στο σημείο περίπου 80 κάλυκες των εννέα χιλιοστών και αυτόματα όπλα. Μετά την επίθεση, οι ένοπλοι επέστρεψαν στα οχήματά τους και διέφυγαν από «άγνωστη κατεύθυνση», σύμφωνα με την αστυνομία. Αργότερα, οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο οπλισμένο με περίστροφο, που ταξίδευε με ένα φορτηγάκι. Ωστόσο δεν μπόρεσαν να το συνδέσουν με την ένοπλη επίθεση.

Το περιστατικό έγινε δύο ημέρες μετά την επίθεση ενόπλων σε σκάφος κοντά στην επαρχία Ελ Ορο, κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της χώρας. Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν την Παρασκευή, ενώ αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται. Οι ύποπτοι για την επίθεση εκτόξευσαν εκρηκτικά στο σκάφος.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες, οι περισσότεροι από αυτούς σε τέσσερις παράκτιες επαρχίες του Ισημερινού: Ελ Όρο, Γκουάγιας, Μαναμπί και Λος Ρίος. Οι επαρχίες αυτές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οργανωμένο έγκλημα

Οι αρχές αποδίδουν το κύμα βίας στις διαμάχες μεταξύ ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που συνδέονται με διεθνικά καρτέλ ναρκωτικών. Τα καρτέλ έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους, ειδικά στην περιοχή του Ειρηνικού, από όπου τα ναρκωτικά μεταφέρονται στην Κεντρική Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ο Ισημερινός γεωγραφικά βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο.

Σε αυτό το ξέσπασμα βίας, από την αρχή του χρόνου, περισσότεροι από 4.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Ισημερινό, μια χώρα 18 εκατομμυρίων κατοίκων. Το 2024 είχαν καταγραφεί σχεδόν 7.000 δολοφονίες. Αριθμός πάντως μειωμένος συγκριτικά με τις 8.000 δολοφονίες το 2023, αριθμός ρεκόρ.