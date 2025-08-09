Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στην Times Square το Σάββατο, ανακοίνωσε το αστυνομικό τμήμα της πόλης (NYPD), ενώ έκανε λόγο για «διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων που κλιμακώθηκε».

Ένας 17χρονος ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται για το περιστατικό, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλέον τουριστικό σημείο στη Νέα Υόρκη να διασκορπίζονται τρέχοντας προς κάθε κατεύθυνση, αστυνομικούς να περικυκλώνουν ένα όχημα και να περιθάλπουν τους τραυματίες που κείτονταν στο έδαφος.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.

Σταθερή η κατάσταση των τραυματιών

Ο εκπρόσωπος Τύπου του NYPD ενημέρωσε ότι οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Πρόκειται για μία 18χρονη γυναίκα και δύο άνδρες 19 και 65 ετών αντιστοίχως. Επίσης, η Αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη 1:20 τοπική ώρα (8:20 ώρα Ελλάδος), στη διασταύρωση της Δυτικής 44ης οδού και της 7ης λεωφόρου. Δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες από το περιστατικό ούτε αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Η πόλη της Νέας Υόρκης έχει σημειώσει αξιοσημείωτη μείωση της ένοπλης βίας φέτος, αναφέρει το πρακτορείο. Μέχρι τις 3 Αυγούστου, έχουν καταγραφεί οι λιγότεροι πυροβολισμοί εδώ και δεκαετίες, μειωμένοι κατά 23% σε σχέση με πέρυσι.

🚨BREAKING🚨:TIMES SQUARE SHOOTING 3 Gunfire erupted near 44th St & 7th Ave in NYC around 1:20 a.m., wounding a 65-year-old man, 19-year-old man & 18-year-old woman. Suspect arrested at scene.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή της Νέας Υόρκης, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2025 σημειώθηκαν 412 περιστατικά πυροβολισμών στη Νέα Υόρκη. Είναι ο δέκατος συνεχόμενος μήνας μείωσης της μείζονος εγκληματικότητας στην πόλη, πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σε κτίριο γραφείων. Ο 27χρονος Σέιν Ταμούρα που αυτοτραυματίστηκε και άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο κτίριο, είχε μπει στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Ήταν πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής στο λύκειο και είχε στόχο την έδρα του NFL, δήλωσε η αστυνομία.