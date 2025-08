Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και έξι άλλα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε ένα, όπως όλα δείχνουν, πάρτυ στο κέντρο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 23:00 την Κυριακή, αστυνομικοί είδαν κάποιον να τρέχει προς ένα μέρος που φαινόταν να γίνεται ένα πάρτυ με περίπου 50 έως 60 άτομα, σύμφωνα με την διοικητή της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, Λετίζια Ρουίζ. Ένα άτομο συνελήφθη για κατοχή πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με την αστυνομία, και οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή, την εκκένωσαν και έφυγαν για να ανταποκριθούν σε άλλη κλήση, αναφέρει το ABC News.

