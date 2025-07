Ενοπλος πιστεύεται ότι είναι νεκρός αφού πυροβόλησε τουλάχιστον έναν αστυνομικό και δυο πολίτες στο Midtown του Μανχάταν στις 18:28 χθες Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Το επεισόδιο έχει λήξει και ο μοναδικός δράστης έχει εξουδετερωθεί, σύμφωνα με ανάρτηση της επιτρόπου του NYPD, Τζέσικα Τις, στο X.

UPDATE: At this time, the scene has been contained and the lone shooter has been neutralized. https://t.co/I3OpVuUuit

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το κτίριο 345 Park Avenue, όπου στεγάζονται, μεταξύ άλλων, τα κεντρικά γραφεία της Blackstone και του NFL.

Ο δράστης ήταν οπλισμένος με μακρύκαννο τουφέκι και εθεάθη να εισέρχεται στο κτίριο (κεντρική φωτογραφία, επάνω), το οποίο περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός και οι πολίτες δέχθηκαν πυροβολισμούς στον δρόμο, στο συγκεκριμένο σημείο. Η κατάσταση της υγείας των θυμάτων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα απέκλεισαν την Park Avenue, από την 52η έως και την 54η οδό, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας παρέμεινε σταθερά σε θέση επάνω από την περιοχή.

Οι Αρχές ζήτησαν οι πολίτες ν’ αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την East 52nd Street, μεταξύ των λεωφόρων Park Avenue και Lexington Avenue, λόγω της συνεχιζόμενης αστυνομικής επιχείρησης.

«Κάτοικοι της Νέας Υόρκης: βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ενεργό σκοπευτή στο Midtown. Παρακαλούμε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας εάν βρίσκεστε στην περιοχή και να μην βγείτε έξω κοντά στην Park Avenue και την East 51st Street», έγραψε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ερικ Ανταμς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

New Yorkers: there is an active shooter investigation taking place in Midtown right now.

Please take proper safety precautions if you are in vicinity and do not go outside if you are near Park Avenue and East 51st Street. https://t.co/eONqAtCQ1q

