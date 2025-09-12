Εκπρόσωπος από τη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ ανέφερε πως «Η βάση έχει τεθεί σε αποκλεισμό ως μέτρο προφύλαξης». «Η κατάσταση εξελίσσεται και θα παρέχουμε ενημερώσεις μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες» πρόσθεσε.

Έχουν ακουστεί πυροβολισμοί μέσα στο Bancroft Hall, τους κοιτώνες όπου στεγάζονται οι ναυτικοί δόκιμοι. Η Ακαδημία Ναυτικού των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού μετά την επιστροφή ενός ναυτικού που είχε αποβληθεί από το σχολείο, οπλισμένου με όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβαν το Fox News από πολλαπλές πηγές εντός της Ακαδημίας Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ένας αξιωματούχος στο campus δήλωσε: «Ο δράστης χτυπά τις πόρτες προσποιούμενος ότι είναι στρατιωτικός αστυνομικός». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο.

<br />

<br />

Η ναυτονομία και η αστυνομία βρίσκονται στην ναυτική ακαδημία

«Η Ναυτική Υποστηρικτική Δραστηριότητα της Αννάπολης – NSAA, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, ανταποκρίνεται επί του παρόντος σε αναφορές για απειλές κατά της Ναυτικής Ακαδημίας», δήλωσε ο Ναουίντ Λεμάρ, εκπρόσωπος της NSAA, στο Fox News. «Η βάση βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού από υπερβολική προσοχή. Η κατάσταση εξελίσσεται και θα παρέχουμε ενημερώσεις μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες».

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε επίσης στο Fox News Digital ότι γνωρίζουν για το lockdown στην Ναυτική Ακαδημία, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν.