ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν – Τουλάχιστον ένας νεκρός και έξι τραυματίες
Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, σε εξέλιξη βρισκόταν εκδήλωση καλωσορίσματος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν - Συνελήφθη ένας ύποπτος
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καλωσορίσματος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν στις ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου, όπως αναφέρει το NBC News.
Οι αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να υπήρχαν παραπάνω από ένας δράστης στην επίθεση στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν
Ένα άτομο που φέρεται να είχε όπλο τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Τσέστερ, Κρις ντε Μπαρένα – Σαρόμπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο πανεπιστήμιο.
Ο ίδιος ανέφερε ότι είναι πιθανό να πυροβόλησε και κάποιος άλλος, αλλά οι έρευνες είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Οι αμερικανικές αρχές δεν παρείχαν λεπτομέρειες για το κίνητρο πίσω από την επίθεση στο πανεπιστήμιο.
Δείτε βίντεο:
A massive police presence at Lincoln University. Official say there was a mass shooting here, multiple people were shot. It’s homecoming weekend at the school and one student off camera tells me it happened at the tailgate/yardfest. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/RFaRQbdxkv
— Kelsey Kushner (@KelseyKushnerTV) October 26, 2025
Η πρώτη ανακοίνωση των αρχών:
The Chester County District Attorney’s Office is aware of a shooting with multiple victims that occurred at Lincoln University this evening. Law enforcement has responded to the scene and are actively investigating. Please avoid the area at this time. pic.twitter.com/2ENMLM1Ds5
— Chester County District Attorney’s Office (@chescoda) October 26, 2025
Σύμφωνα με το NBC News, η επίθεση έγινε πριν από τις 21:30 το Σάββατο (τοπική ώρα). Ένα μεγάλος πλήθος είχε παρακολουθήσει αγώνα ποδοσφαίρου και στη συνέχεια συγκεντρώθηκε έξω από το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.
