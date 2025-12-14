Όπως επιβεβαιώνεται από πηγές στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, την αστυνομία, το Associated Press και άλλες μαρτυρίες τουλάχιστον δύο άτομα έχουν χάσει την ζωή τους από την επίθεση ενόπλου ή ενόπλων στο πανεπιστήμιο.

We are very sorry to share that we have confirmed reports of two deceased victims from the active shooting situation at the Barus & Holley engineering building. There are eight additional victims in critical, but stable condition at the hospital. There remains a shelter in place… — Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025



Το πανεπιστήμιο δεν έχει άρει ακόμα την κατάσταση συναγερμού. Βίντεο που δημοσιεύθηκε από πολλές πηγές δείχνει φοιτητές να φεύγουν πίσω από τον αστυνομικό φραγμό.

«Με μεγάλη λύπη σας ανακοινώνουμε ότι επιβεβαιώθηκαν οι αναφορές για δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο κτίριο μηχανικής Barus & Holley. Οκτώ ακόμη θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Παραμένει σε ισχύ η εντολή να παραμείνετε στα καταφύγια».

Μήνυμα εστάλη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προειδοποιώντας τους για «ενεργό σκοπευτή και προτρέποντάς τους να κλειδώσουν τις πόρτες και να παραμείνουν κρυμμένοι». Σύμφωνα με πληροφορίες στο πανεπιστήμιο διεξάγονταν εξετάσεις και υπήρχαν εκατοντάδες φοιτητές.

BREAKING: 🔴 There are as many as 20 victims in the mass shooting at Brown University in Providence, Rhode Island, scanner radio said, though the exact figures remain unclear at this time. pic.twitter.com/g1LnuQjMEg — Open Source Intel (@Osint613) December 13, 2025

Στις 00:30 περίπου ώρα το πανεπιστήμιο Μπράουν ζήτησε από τα μέλη του να παραμείνουν στα καταφύγια «Μείνετε μακριά από την περιοχή Barus & Holley. Η αστυνομία δεν έχει συλλάβει κανέναν ύποπτο και συνεχίζει την αναζήτηση του/των υπόπτου/ύποπτων. Το Μπράουν συντονίζει τις ενέργειες με διάφορες αστυνομικές αρχές που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος».

FBI personnel are on the scene and assisting this evening after the shooting at Brown University and we will provide all capabilities necessary. Please pray for all those involved. We will update with more information as we are able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 13, 2025

Με την σειρά του ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ αναφέροντας πως παρακολουθούν από κοντά το συμβάν, ζήτησε από τον κόσμο να παραμείνει μακριά από το πανεπιστήμιο.

We are actively monitoring the shooting at @BrownUniversity. Our teams at @RIStatePolice and @RhodeIslandEMA are working closely with local law enforcement. Please stay clear of the area and monitor official channels for updates. Praying for our community. — Governor Dan McKee (@GovDanMcKee) December 13, 2025

Το FBI βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μπράουν και συνδράμει τις άλλες μονάδες

Το FBI βρίσκεται ήδη στο σημείο και η κατάσταση αντιμετωπίζεται ως αυτή «ενεργού σκοπευτή» εν δράσει.

Έχουν γίνει εκκλήσεις στην φοιτητική κοινότητα του πανεπιστημίου να παραμείνουν στις θέσεις τους και να μην κάνουν θορύβους, καθώς αντίθετα με όσα αναφέρθηκαν αρχικά από το πανεπιστήμιο και τον πρόεδρο Τραμπ, δεν έχουν γίνει συλλήψεις του δράστη ή των δραστών.

