ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Οι αρχές ζήτησαν για άλλη μια φορά την Τρίτη τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση του ύποπτου δράστη που σκότωσε δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν σε αίθουσα διδασκαλίας το Σαββατοκύριακο, καθώς η ανθρωποκυνηγητική επιχείρηση συνεχίζεται για πάνω από 72 ώρες και οι κάτοικοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε αργά το απόγευμα, αξιωματούχοι της Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει τον δράστη. Έδειξαν διάφορα βίντεο που τραβήχτηκαν από κάμερες της γειτονιάς, στα οποία φαίνεται ο πιθανός δράστης να περπατά κοντά στον τόπο του εγκλήματος το Σάββατο, φορώντας σκούρα ρούχα και μάσκα.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πρόβιντενς, Όσκαρ Περέζ, δήλωσε ότι οι ερευνητές ελπίζουν ότι κάποιος θα αναγνωρίσει τον δράστη από τις κινήσεις του σώματος, τη στάση και την εμφάνισή του. Περισσότερες από 200 πληροφορίες θεωρούνται από τις αρχές ως «αξιόπιστες».

Είπε επίσης ότι η αστυνομία έχει στοιχεία ότι το άτομο βρισκόταν στην περιοχή ήδη από τις 10:30 το πρωί του Σαββάτου, περισσότερες από πέντε ώρες πριν από την επίθεση, και ότι πιθανότατα «ερευνούσε» τον τόπο του εγκλήματος.

Βίντεο από κάμερα Tesla τοποθετεί ύποπτο κοντά στο σημείο

Οι αρχές δήλωσαν ότι είναι σίγουρες ότι το άτομο στο βίντεο είναι ο δράστης, αλλά δεν έχουν «καμία» απόδειξη για το κίνητρο της επίθεσης, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνια.

Νωρίτερα την Τρίτη, οι αρχές δημοσίευσαν ένα βίντεο με χρονοδιάγραμμα που αποτελείται από κλιπ παρακολούθησης από κάμερες της γειτονιάς και από την κάμερα ενός αυτοκινήτου που παρακολουθεί τις κινήσεις του ατόμου τόσο πριν όσο και αμέσως μετά τη δολοφονία.

Σε ένα βίντεο, ο άνδρας φαίνεται από μακριά να περπατά από το πάρκινγκ του κτιρίου προς το δρόμο, ακόμη και όταν αστυνομικά αυτοκίνητα με αναμμένα φώτα έκτακτης ανάγκης φτάνουν στον τόπο του συμβάντος. Το τελευταίο βίντεο δείχνει τον άνδρα να περπατά κατά μήκος του δρόμου μόλις τρία λεπτά μετά τον πυροβολισμό.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπήρχαν περιορισμένες κάμερες μέσα στο κτίριο μηχανικής και φυσικής όπου έλαβε χώρα ο πυροβολισμός και ότι καμία δεν είχε καταγράψει καθαρές εικόνες του δράστη.

Οι ντόπιοι ανησυχούν – Φοιτητές του Μπράουν έφυγαν από την πόλη

Ο Νερόνια υπερασπίστηκε την ταχύτητα της έρευνας, λέγοντας ότι ήταν δύσκολη, αλλά ότι «προχωρούσε πολύ καλά» και ζήτησε από το κοινό να δείξει υπομονή.

Ωστόσο, η έρευνα που διαρκεί εδώ και μέρες έχει οδηγήσει πολλούς κατοίκους της γειτονιάς College Hill κοντά στο πανεπιστήμιο να μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ πολλοί φοιτητές του Μπράουν έφυγαν βιαστικά από την πόλη μετά την ακύρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων για το υπόλοιπο του έτους.

Οι αρχές συνέλαβαν αρχικά ένα άλλο άτομο που ενδιέφερε την έρευνα, έναν άνδρα περίπου 20 ετών, νωρίς την Κυριακή, αλλά τελικά τον άφησαν ελεύθερο αφού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.

Η είδηση ότι δεν υπήρχε ύποπτος υπό κράτηση προκάλεσε νέα ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι άνοιξαν τις πόρτες τους τη Δευτέρα στους αστυνομικούς που αναζητούσαν τυχόν βίντεο από κάμερες που θα μπορούσαν να έχουν καταγράψει τον δράστη.

Έκλεισαν σχολεία και οι εξωσχολικές δραστηριότητες της περιοχής

Ο Πάτρικ Μοράν επιβλέπει τα μικρά του παιδιά να παίζουν βιντεοπαιχνίδια, να χτίζουν με Lego, να παίζουν παζλ και να παίζουν ντραμς μετά την ακύρωση των μαθημάτων για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο ιδιωτικό σχολείο τους, το Wheeler School.

«Είμαι χαρούμενος που τα έχω στο σπίτι. Ο δράστης είναι ακόμα ελεύθερος, οπότε ας πάρουμε λίγα προληπτικά μέτρα και ας κρατήσουμε τα παιδιά στο σπίτι», είπε ο Μοράν.

Τα δημόσια σχολεία στο Πρόβιντενς παρέμειναν ανοιχτά την Τρίτη, αλλά η περιφέρεια ακύρωσε τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, προσπάθησε να ηρεμήσει τους φόβους των κατοίκων, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι δεν έχουν υπάρξει αξιόπιστες απειλές για το σχολείο ή την πόλη από το σαββατιάτικο μακελειό.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ενίσχυσε την ασφάλεια

Εκτός από τους δύο θανάτους, οκτώ φοιτητές τραυματίστηκαν στην επίθεση και επτά παραμένουν στο νοσοκομείο, με έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν δήλωσε ότι από τη στιγμή της επίθεσης έχουν εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, όπως η διπλασιασμός του προσωπικού του τμήματος δημόσιας ασφάλειας του πανεπιστημίου και ο περιορισμός της πρόσβασης στα κτίρια του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μπήκε σε ένα κτίριο της σχολής μηχανικών, του οποίου οι πόρτες ήταν ξεκλείδωτες, ενώ γίνονταν εξετάσεις. Άνοιξε πυρ με ένα όπλο 9 χιλιοστών μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, προκαλώντας το κλείδωμα του πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να παραμείνουν οχυρωμένοι σε αίθουσες ή κρυμμένοι κάτω από έπιπλα για ώρες.

Το Μπράουν, το οποίο έχει σχεδόν 11.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο διάσημα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ποια ήταν τα θύματα της επίθεσης

Οι δύο φοιτητές που σκοτώθηκαν ήταν η Έλα Κουκ, φοιτήτρια του δεύτερου έτους από το Μάουντεν Μπρουκ της Αλαμπάμα, και ο πρωτοετής Μαχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, γεννημένος στο Ουζμπεκιστάν και κάτοικος της Βιρτζίνια.

Η Κουκ, 19 ετών, ήταν αντιπρόεδρος των College Republicans του πανεπιστημίου και «ηγετική φωνή των Ρεπουμπλικάνων στο Μπράουν», σύμφωνα με μια ανάρτηση του New York Republicans Club. Στην πόλη της, δούλευε σε ένα παγωτατζίδικο κατά τη διάρκεια του λυκείου, όπου οι συνάδελφοί της έλεγαν με υπερηφάνεια στους πελάτες ότι θα φοιτούσε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια.

Ο Ουμουρζόκοφ, 18 ετών, είχε μετακομίσει με την οικογένειά του ως παιδί στη Βιρτζίνια, όπου αποφοίτησε από το Midlothian High School αυτή την άνοιξη ως ένας από τους 10 καλύτερους μαθητές. Είχε σχεδιάσει να γίνει νευροχειρουργός.

To Μπράουν έχει διαγράψει κάθε συσχετισμό του με έναν φοιτητή, αφαιρώντας το όνομά του σχεδόν από κάθε παρουσίασή του, όμως δεν είναι σαφής ο λόγος της διαγραφής του φοιτητή, καθώς δεν είχε καμία σχέση με το τμήμα που δέχτηκε την επίθεση. Το Πανεπιστήμιο ξεκαθάρισε πως ο φοιτητής που στοχοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα δεν σχετίζεται με την υπόθεση.