Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για την δολοφονική επίθεση που συνέβη στις εγκαταστάσεις του κτιρίου μηχανικής και φυσικής. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο φοιτητών, ενώ άλλοι 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αρχικά είχε τεθεί υπό κράτηση ένας φοιτητής, κατά τις πληροφορίες ασιατικής καταγωγής, όμως αποδείχθηκε πως δεν είχε την παραμικρή σχέση με το αιματηρό περιστατικό. Η κράτηση του υπόπτου, αποπροσανατόλισε τις έρευνες και τώρα πιστεύεται πως ο δράστης βρίσκεται εκτός των χώρων του πανεπιστημίου.

Το Μπράουν έχει υιοθετήσει ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις με την ονομασία Τρέξε, Κρύψου, Πάλεψε. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο πως δεν έχει βρεθεί το όπλο του δράστη, ενώ δεν είναι γνωστός ούτε ο τύπος του όπλου.

Η περιγραφή του δράστη που αναζητείται είναι «Άντρας, ντυμένος στα μαύρα»…

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για την φονική επίθεση

«Αυτή είναι μια βαθιά τραγική μέρα για το Brown, τις οικογένειές μας και την τοπική μας κοινότητα. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν τη βαθιά θλίψη που νιώθουμε για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης που έλαβε χώρα σήμερα στο κτίριο μηχανικής και φυσικής Barus & Holley.

» Σήμερα χάσαμε δύο μέλη της κοινότητάς μας που ήταν θύματα της ένοπλης επίθεσης και, αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ επιπλέον θύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, αλλά η κατάσταση εξελίσσεται. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

»Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας συνεργάζεται στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου και έχει ενημερωθεί ότι ο ύποπτος είναι ακόμη ελεύθερος και η κατάσταση παραμένει ενεργή. Γνωρίζουμε ότι αυτό προκαλεί τεράστιο φόβο και ανησυχία σε ολόκληρη την κοινότητά μας αυτή τη στιγμή. Αν και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας ενημερώθηκε σε κάποιο σημείο ότι υπήρχε ένα άτομο υπό κράτηση, μετά από ανάκριση διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ο ύποπτος για τη σφαγή.

» Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας να παραμείνουν σε εγρήγορση. Συνεχίζουμε να είμαστε σε κατάσταση αποκλεισμού και είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέλη της κοινότητάς μας να παραμείνουν στα καταφύγιά τους. Αυτό σημαίνει να κρατήσετε όλες τις πόρτες κλειδωμένες και να μην μετακινείστε εντός του πανεπιστημίου».

«Θέλουμε απαντήσεις»

«Γνωρίζουμε ότι η κοινότητά μας θέλει απαντήσεις και θα τις παρέχουμε το συντομότερο δυνατό. Προς το παρόν, σας ενημερώνουμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ασφάλεια της κοινότητάς μας και έχουμε κινητοποιήσει την υποστήριξη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

» Σας ενθαρρύνω να διαβάσετε τις ενημερώσεις που παρέχονται μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων RAVE και του ιστότοπου Brown.edu σχετικά με αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ενημερώσεις μόλις οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες.

» Όπως έχουμε ενημερώσει στις ειδοποιήσεις, οι αρχές επιβολής του νόμου εργάζονται ενεργά για να ταυτοποιήσουν τα μέλη της κοινότητας που έχασαν τη ζωή τους, και συνεργαζόμαστε με τα τοπικά νοσοκομεία για να ταυτοποιήσουμε όσους μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.

» Ακόμα και όταν έχουμε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να τις δημοσιοποιήσουμε αμέσως στο πανεπιστήμιο. Ανεξάρτητα από το αν περνάτε χρόνο στο Barus & Holley, ζητώ από όλους τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και το προσωπικό να επικοινωνήσουν απευθείας με τις οικογένειές τους για να τους ενημερώσουν ότι είναι ασφαλείς. Ανησυχούν για εσάς.

» Αυτή είναι μια μέρα που ελπίζαμε να μην έρθει ποτέ στην κοινότητά μας. Είναι βαθιά συγκλονιστική για όλους μας. Είμαστε ευγνώμονες στις αρχές επιβολής του νόμου για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη συνεχή προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κοινότητάς μας. Παρακαλώ συνεχίστε να λαμβάνετε όλα τα μέτρα για την ασφάλειά σας».