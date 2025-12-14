newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του
Κόσμος 14 Δεκεμβρίου 2025 | 05:00

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για τις δολοφονίες στις εγκαταστάσεις του

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για τις τουλάχιστον δύο δολοφονίες φοιτητών στις εγκαταστάσεις του, που εν μέσω εξεταστικής περιόδου ήταν γεμάτο από φοιτητές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Το Πανεπιστήμιο Μπράουν εξέδωσε ανακοίνωση για την δολοφονική επίθεση που συνέβη στις εγκαταστάσεις του κτιρίου μηχανικής και φυσικής. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο φοιτητών, ενώ άλλοι 8 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αρχικά είχε τεθεί υπό κράτηση ένας φοιτητής, κατά τις πληροφορίες ασιατικής καταγωγής, όμως αποδείχθηκε πως δεν είχε την παραμικρή σχέση με το αιματηρό περιστατικό. Η κράτηση του υπόπτου, αποπροσανατόλισε τις έρευνες και τώρα πιστεύεται πως ο δράστης βρίσκεται εκτός των χώρων του πανεπιστημίου.

Το Μπράουν έχει υιοθετήσει ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις με την ονομασία Τρέξε, Κρύψου, Πάλεψε. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο πως δεν έχει βρεθεί το όπλο του δράστη, ενώ δεν είναι γνωστός ούτε ο τύπος του όπλου.

Η περιγραφή του δράστη που αναζητείται είναι «Άντρας, ντυμένος στα μαύρα»…

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μπράουν για την φονική επίθεση

«Αυτή είναι μια βαθιά τραγική μέρα για το Brown, τις οικογένειές μας και την τοπική μας κοινότητα. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να εκφράσουν τη βαθιά θλίψη που νιώθουμε για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης που έλαβε χώρα σήμερα στο κτίριο μηχανικής και φυσικής Barus & Holley.

» Σήμερα χάσαμε δύο μέλη της κοινότητάς μας που ήταν θύματα της ένοπλης επίθεσης και, αυτή τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ επιπλέον θύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, αλλά η κατάσταση εξελίσσεται. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

»Το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας συνεργάζεται στενά με τις αρχές επιβολής του νόμου και έχει ενημερωθεί ότι ο ύποπτος είναι ακόμη ελεύθερος και η κατάσταση παραμένει ενεργή. Γνωρίζουμε ότι αυτό προκαλεί τεράστιο φόβο και ανησυχία σε ολόκληρη την κοινότητά μας αυτή τη στιγμή. Αν και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας ενημερώθηκε σε κάποιο σημείο ότι υπήρχε ένα άτομο υπό κράτηση, μετά από ανάκριση διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν ο ύποπτος για τη σφαγή.

» Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα μέλη της κοινότητάς μας να παραμείνουν σε εγρήγορση. Συνεχίζουμε να είμαστε σε κατάσταση αποκλεισμού και είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέλη της κοινότητάς μας να παραμείνουν στα καταφύγιά τους. Αυτό σημαίνει να κρατήσετε όλες τις πόρτες κλειδωμένες και να μην μετακινείστε εντός του πανεπιστημίου».

«Θέλουμε απαντήσεις»

«Γνωρίζουμε ότι η κοινότητά μας θέλει απαντήσεις και θα τις παρέχουμε το συντομότερο δυνατό. Προς το παρόν, σας ενημερώνουμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την ασφάλεια της κοινότητάς μας και έχουμε κινητοποιήσει την υποστήριξη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

» Σας ενθαρρύνω να διαβάσετε τις ενημερώσεις που παρέχονται μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων RAVE και του ιστότοπου Brown.edu σχετικά με αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ενημερώσεις μόλις οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες.

» Όπως έχουμε ενημερώσει στις ειδοποιήσεις, οι αρχές επιβολής του νόμου εργάζονται ενεργά για να ταυτοποιήσουν τα μέλη της κοινότητας που έχασαν τη ζωή τους, και συνεργαζόμαστε με τα τοπικά νοσοκομεία για να ταυτοποιήσουμε όσους μεταφέρθηκαν για περίθαλψη.

» Ακόμα και όταν έχουμε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορούμε να τις δημοσιοποιήσουμε αμέσως στο πανεπιστήμιο. Ανεξάρτητα από το αν περνάτε χρόνο στο Barus & Holley, ζητώ από όλους τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και το προσωπικό να επικοινωνήσουν απευθείας με τις οικογένειές τους για να τους ενημερώσουν ότι είναι ασφαλείς. Ανησυχούν για εσάς.

» Αυτή είναι μια μέρα που ελπίζαμε να μην έρθει ποτέ στην κοινότητά μας. Είναι βαθιά συγκλονιστική για όλους μας. Είμαστε ευγνώμονες στις αρχές επιβολής του νόμου για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη συνεχή προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ασφάλεια της κοινότητάς μας. Παρακαλώ συνεχίστε να λαμβάνετε όλα τα μέτρα για την ασφάλειά σας».

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θα υπάρξουν πολύ σοβαρά αντίποινα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος
Στη Συρία 13.12.25 Upd: 22:11

«Θα ανταποδώσουμε» λέει ο Τραμπ για την επίθεση με τρεις νεκρούς σε αμερικανικό κονβόι

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε δηλώσεις και σε ανάρτηση μετά την αιματηρή επίθεση στη Συρία που δέχθηκαν οι αμερικανικές δυνάμεις με τρεις νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία, για να ενισχύσει τα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ
Κλιμάκωση 13.12.25

Η Γερμανία στέλνει στρατιώτες στην Πολωνία

Στόχος της αποστολής είναι να βοηθήσουν τη Βαρσοβία να ενισχύσει τα σύνορα με τη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, θα κάνουν τεχνικές εργασίες.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες
Ελλάδα 13.12.25

Καλαμάτα: Στις αποθήκες του λιμανιού οι 24 διασωθέντες μετανάστες

Για μία ακόμα φορά ο εντελώς ακατάλληλος χώρος των αποθηκών του λιμανιού της Καλαμάτας θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος παραμονής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης από το Λιμενικό

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους
Άλλη προσέγγιση 13.12.25

Μεταναστευτικό: Ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει μοναχικό αγώνα, καθώς οι περισσότεροι ηγέτες σκληραίνουν τη στάση τους

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη. Την ώρα που οι περισσότερες χώρες λαμβάνουν όλο και σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, υπό την πίεση και του Τραμπ, ο Σάντσεθ μιλά για οφέλη στην κοινωνία.

Σύνταξη
Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)

Σαμπαλένκα και Κύργιος αναβιώνουν στις 28/12 τη «μάχη των φύλων», 52 χρόνια μετά το ιστορικό ματς της Κινγκ με τον Ριγκς. Μια αναμέτρηση που ήταν παραπάνω από ένα απλό παιχνίδι. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, ένας πόλεμος απέναντι στον σεξισμό.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Έτσι διαμορφώθηκε βαθμολογία της Super League (pic)

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (13/12) για την 14η αγωνιστική της Super League. Νίκες για Λεβαδειακό και ΟΦΗ, ισοπαλία στη Νεάπολη.

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα
The Economist 13.12.25

Αμερικανική εξωτερική πολιτική – Ή γιατί οι σύμμαχοι των ΗΠΑ πρέπει να προετοιμάζονται για τα χειρότερα

Η νέα στρατηγική της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει ευλόγως προκαλέσει ανησυχία. Περιφρονεί την Ευρώπη, εκφοβίζει τη Λατινική Αμερική, δεν έχει σαφή κατεύθυνση στην Ασία. Και η πρόγνωση δεν είναι καλή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις
Στρατιωτική μεταρρύθμιση 13.12.25

Η Ουκρανία θα διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 – Σφοδρές αντιδράσεις

Η Ουκρανία σχεδιάζει να διαλύσει τις διεθνείς λεγεώνες έως το τέλος του 2025 και να τους αφαιρέσει την αυτοτέλεια εντάσσοντάς σε μονάδες επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Ακρίβεια: Αυξημένο φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού – Σχεδόν 45 ευρώ το άτομο

Φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για τα νοικοκυριά, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα συνεχίζονται.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)
Μπάσκετ 13.12.25

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 63-101: Με 14 τρίποντα και «μπόμπερ» τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο! (vid)

Με 14/28 τρίποντα, πρώτο σκόρερ τον Ρογκαβόπουλο με 5/5 από τα 6,75μ. και τους Γιουρτσεβέν (17π.), Τολιόπουλο (14π.) και Γκραντ (13π.) άξιους συμπαραστάτες ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την ΑΕΚ στα Λιόσια

Σύνταξη
