# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα νέα βίντεο του υπόπτου
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 12:10

Επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα νέα βίντεο του υπόπτου

Οι Αρχές ζητούν τη βοήθεια των πολιτών για την ταυτοποίηση του δράστη της ένοπλης επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν, προσφέροντας αμοιβή 50.000 δολαρίων

Σύνταξη
Spotlight

Οι αρχές του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες και βίντεο από τον δράστη της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το Σάββατο στο πανεπιστήμιο Μπράουν, στην οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εννέα.

«Ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών για να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο αυτό», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σε αυτά φαίνεται ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, που φορά μάσκα και σκούφο, να περπατά στους δρόμους του Πρόβιντενς, της πρωτεύουσας της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ, όπου βρίσκεται το γνωστό πανεπιστήμιο της Ivy League.

«Ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών για να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπο αυτό», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Όσκαρ Πέρεζ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά το απόγευμα χθες.

«Είναι κρίσιμο να ανασυνθέσουμε τις κινήσεις αυτού του άνδρα, τόσο πριν όσο και μετά. Ελπίζω ότι τελικά θα εντοπίσουμε ένα μοτίβο», πρόσθεσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Ντάνιελ ΜακΚι.

Στο μεταξύ αυξημένη είναι η παρουσία των δυνάμεων επιβολή της τάξης στην πόλη.

«Πολλές ομάδες κάνουν διαφορετικά πράγματα: εξετάζουν ηλεκτρονικά στοιχεία, εντοπίζουν υλικά στοιχεία — δηλαδή εγκληματολογικά στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος – και ερευνούν στους δρόμους», εξήγησε ο πράκτορας του FBI Τεντ Ντοκς, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης θεωρείται από τις αρχές ένοπλος και επικίνδυνος.

Στο μεταξύ η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων.

Δεν υπάρχει «άμεση απειλή»

Από την επίθεση του ενόπλου το Σάββατο στο πανεπιστήμιο Μπράουν σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν και ο Μουκχαμάντ Αζίζ Ουμουρζοκόφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν που ήθελε να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει πάρει εξιτήριο.

Οι περισσότερες εξετάσεις που ήταν προγραμματισμένες ως το τέλος του εξαμήνου έχουν αναβληθεί, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο Μπράουν, το οποίο όμως παραμένει ανοικτό.

«Η τοπική αστυνομία επεσήμανε ότι δεν πιστεύει πια ότι υπάρχει άμεση απειλή», διευκρίνισε χθες το πρωί σε ανάρτησή του στο Χ το πανεπιστήμιο.

«Δεν υπάρχει καμία νέα, αξιόπιστη και συγκεκριμένη απειλή για την κοινότητα», δήλωσε ο δήμαρχος του Πρόβιντενς Μπρετ Σμάιλι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο «προσπαθούμε να καθησυχάσουμε τους πολίτες μας με ενισχυμένη και ορατή παρουσία της αστυνομίας».

Συζήτηση για την οπλοκατοχή

Το νέο αυτό μακελειό τροφοδότησε εκ νέου τη συζήτηση για την οπλοκατοχή, ένα δικαίωμα που προστατεύεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι κατήγγειλε την Κυριακή στο CNN τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι επιδίδεται σε μια «σκόπιμη εκστρατεία» με στόχο «να κάνει τη βία πιο πιθανή σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι δυστυχώς θα αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματά της στους δρόμους της Αμερικής».

Με τα όπλα που κυκλοφορούν στη χώρα να είναι περισσότερα από τους κατοίκους, οι ΗΠΑ καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε ένοπλες επιθέσεις απ’ οποιαδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος.

Οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν μάστιγα, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται πως δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί Αμερικανοί αντιτίθενται σθεναρά στον περιορισμό της οπλοκατοχής.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive, που ορίζει ότι ένοπλη μαζική επίθεση είναι οποιαδήποτε επίθεση με τέσσερα ή περισσότερα θύματα, έχει καταγράψει 389 φέτος, ανάμεσά τους τουλάχιστον έξι σε σχολεία.

Το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη την ίδια πηγή, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες, ενώ το 2025 καταγράφηκαν περισσότερα από 500 περιστατικά μαζικών ενόπλων επιθέσεων.

Από όλες αυτές τις σφαγές, εκείνες που διαπράττονται σε σχολεία ή έχουν στόχο παιδιά αφήνουν ένα βαθύτερο σημάδι στη συλλογική μνήμη. Το 2022, η πόλη Ουβάλντε στο Τέξας βυθίστηκε στο πένθος έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο, στην οποία σκοτώθηκαν 19 μαθητές και δύο εκπαιδευτικοί.

Η πιο αιματηρή επίθεση σε εκπαιδευτικό περιβάλλον στην ιστορία των ΗΠΑ σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2007 στο πανεπιστήμιο Virginia Tech, όταν ένας φοιτητής σκότωσε 32 ανθρώπους προτού αυτοκτονήσει.

Stream newspaper
