Οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός υπόπτου για τη σφαγή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας ύποπτος σε σχέση με την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων.

Άλλα εννέα άτομα τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο στο Πρόβιντενς της Ρόουντ Άιλαντ το Σάββατο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ένα άτομο είχε συλληφθεί και ότι η προηγούμενη εντολή για τους ανθρώπους στο πανεπιστήμιο Μπράουν και τις γύρω περιοχές να βρουν καταφύγιο είχε αρθεί.

Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, είπε ότι επτά άτομα παρέμεναν σε σταθερή κατάσταση, ένα από αυτά ήταν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και ένα άλλο είχε πάρει εξιτήριο.

🚨BREAKING: Police say that a “person of interest” in custody for the Brown University mass shooting but refuse to provide the age, gender, race or motive of the suspect. This is complete bullshit and what happens when DEI and incompetence permeates law enforcement. pic.twitter.com/CzrCQvIYrg — Dapper Detective (@Dapper_Det) December 14, 2025

Η επίθεση

Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε μια αίθουσα διδασκαλίας γύρω στις 16:00 τοπική ώρα (21:00 GMT) το Σάββατο στο κτίριο μηχανικής Holley στο ανατολικό άκρο του πανεπιστημίου Μπράουν.

Person of interest in Brown University, RI shooting which left 2 dead and 9 injured. Shooter still at large. If you have info call the FBI at 1-800-225-5324 Find this monster! pic.twitter.com/5fP1v4i059 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 14, 2025

Η ταυτότητα των νεκρών και των τραυματιών δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά η πρύτανης του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι όλα τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών και των τραυματιών, ήταν φοιτητές.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως δημοσιεύσει βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε έναν ύποπτο άνδρα να απομακρύνεται από τον τόπο του εγκλήματος φορώντας μαύρα ρούχα. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι δεν βρέθηκε όπλο κατά την έρευνα του κτιρίου.

BREAKING: Two people are dead, 8 more in critical condition from the senseless mass shooting at Brown University. NO suspect in custody, no weapon was recovered. WE ARE THE ONLY COUNTRY ON THE PLANET WHERE THIS IS A RECURRING ISSUE. Thoughts and prayers ARE NOT WORKING. Gun… pic.twitter.com/6M6Nlv5zuN — BrooklynDad_Defiant!☮ (@mmpadellan) December 13, 2025

Αφού ο ύποπτος συνελήφθη την Κυριακή, ο αρχηγός της αστυνομίας Όσκαρ Πέρεζ επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί δεν αναζητούσαν κανέναν άλλο και συνεργάζονταν με τους εισαγγελείς για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο Σμάιλι δήλωσε ότι η πόλη θα πρέπει να μπορεί να «αναπνεύσει λίγο πιο εύκολα» μετά την άρση της εντολής για καταφύγιο.

«Έχουμε εκπαιδευτεί για αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να εκπαιδεύεται οποιαδήποτε κοινότητα», πρόσθεσε.