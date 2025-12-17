magazin
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ντόνα Σάμερ στο Songwriters Hall of Fame – Μεταθανάτια δικαίωση για τη θρυλική ιέρεια της disco
17 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Η Ντόνα Σάμερ στο Songwriters Hall of Fame – Μεταθανάτια δικαίωση για τη θρυλική ιέρεια της disco

Δεκατρία χρόνια μετά τον θάνατό της, η Ντόνα Σάμερ επιτέλους έλαβε την αναγνώριση για μία πτυχή της καριέρας της που η ίδια ένιωθε ότι είχε υποτιμηθεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Η θρυλική τραγουδίστρια και συν-δημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών της disco Ντόνα Σάμερ εντάχθηκε μεταθανάτια στο Songwriters Hall of Fame  σε μία συγκινητική τελετή στο Λος Άντζελες που τίμησε την τεράστια μουσική κληρονομιά της.

Μία από τις καθοριστικές φωνές του 20ού αιώνα και αδιαμφισβήτητη Βασίλισσα της Disco, η Ντόνα Σάμερ προστίθεται στο εκλεκτό σωματείο των σπουδαιότερων δημιουργών της μουσικής βιομηχανίας.

Το Songwriters Hall of Fame ανακοίνωσε την μεταθανάτια ένταξη της καλλιτέχνιδας επικυρώνοντας το ταλέντο της όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά κυρίως ως τραγουδοποιού, μία τιμή την οποία η ίδια επιθυμούσε διακαώς.

Η Σάμερ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2012 σε ηλικία 63 ετών, τιμήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σεμνής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Λος Άντζελες.

Ως η καθοριστική φωνή της εποχής της ντίσκο, η Σάμερ συνυπέγραψε τη δημιουργία πολλών anthem που την καθιέρωσαν ανά τον κόσμο.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τραγούδια που άλλαξαν την πορεία της μουσικής, όπως τα Love to Love You Baby, I Feel Love, Bad Girls, Dim All the Lights, On the Radio, She Works Hard for the Money κα.

YouTube thumbnail

Η ένταξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το εύρος του ταλέντου της, πέρα από το μικρόφωνο σημειώνει το Variety.

Επικεφαλής της τελετής ένταξης ήταν ο βραβευμένος με Όσκαρ τραγουδοποιός Πολ Γουίλιαμς, ο οποίος είναι ήδη μέλος του SHOF και έχει τιμηθεί με το βραβείο Τζόνι Μέρσερ (Johnny Mercer Award). Ο Γουίλιαμς εξύμνησε την εξαιρετική συνεισφορά της Σάμερ στη σύνθεση τραγουδιών και την αιώνια μουσική κληρονομιά της λέγοντας:

«Η Ντόνα Σάμερ δεν είναι μόνο μία από τις καθοριστικές φωνές και ερμηνεύτριες του 20ού αιώνα· είναι μία από τις σπουδαίες τραγουδοποιούς όλων των εποχών που άλλαξε την πορεία της μουσικής/ Έγραψε διαχρονικά τραγούδια που συνεχίζουν να αιχμαλωτίζουν τις ψυχές και τη φαντασία μας, εμπνέοντας τον κόσμο να χορέψει και, πάνω απ’ όλα, να νιώσει αγάπη. Είμαι ευτυχής και νιώθω τιμή που εντάσσω μεταθανάτια τη Ντόνα Σάμερ στο Songwriters Hall of Fame».

«Είναι πολύ χαρούμενη κάπου εκεί έξω»

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο σύζυγος της Σάμερ, Μπρους Σουντάνο, οι κόρες τους, Μπρούκλιν Σουντάνο και Αμάντα Σουντάνο Ραμίρεζ, στενοί φίλοι και μέλη της οικογένειας, καθώς και μέλη της επιτροπής εκδηλώσεων του SHOF στη Δυτική Ακτή.

Σε ένα μήνυμα προς τον οργανισμό του SHOF, ο Μπρους Σουντάνο αποκάλυψε μία λιγότερο γνωστή πτυχή της καλλιτέχνιδας, τονίζοντας τη σημασία αυτής της διάκρισης.

«Είναι σημαντικό για μένα γιατί γνωρίζω πόσο σημαντικό ήταν για τη Ντόνα. Το παρασκήνιο είναι πως, με όλες τις διακρίσεις που έλαβε στην καριέρα της, το να είναι σεβαστή ως τραγουδοποιός ήταν πάντα αυτό που ένιωθε ότι είχε παραβλεφθεί» είπε ο Σουντάνο. «Οπότε, ξέρω ότι είναι πολύ χαρούμενη που γίνεται δεκτή στο Songwriters Hall of Fame… κάπου εκεί έξω».

Το Songwriters Hall of Fame είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στο έτος τους υποψηφίους για την τάξη του 2026, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των καλλιτεχνών που διεκδικούν μια θέση στις τάξεις του.

Στη λίστα περιλαμβάνονται η Τέιλορ Σουίφτ, ο LL Cool J, ο Κένι Λόγκινς, η Pink, η Σάρα ΜακΛάχλαν και ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads.

Επίσης, υποψήφιοι είναι μέλη συγκροτημάτων όπως οι Σάρλοτ Κάφεϊ, Κάθι Βάλενταϊν και Τζέιν Γουίντλιν των Go-Go’s, οι Ράντι Μπάχμαν και Μπάρτον Κάμινγκς των Guess Who, οι Γκέρι Μπίκλεϊ και Ντιούι Μπάνελ των America, καθώς και οι Τζιν Σίμονς και Πολ Στάνλεϊ των Kiss.

Iέρεια της Disco

Η Ντόνα Σάμερ (πραγματικό όνομα: ΛαΝτόνα Άντριαν Γκέινς) ήταν ένα μουσικό φαινόμενο που όρισε μία ολόκληρη εποχή. Γεννημένη στη Βοστώνη το 1948, η Σάμερ διέθετε μια φωνή με ασύλληπτο εύρος και εκφραστικότητα, η οποία μπορούσε να μεταπηδήσει από το αισθαντικό ψίθυρο σε εκρηκτικές κραυγές.

Η καριέρα της απογειώθηκε τη δεκαετία του 1970, όταν συνεργάστηκε με τους πρωτοπόρους παραγωγούς Τζιόρτζιο Μορόντερ και Πιτ Μπελότ στο Μόναχο. Αυτή η συνεργασία γέννησε τον επαναστατικό ήχο της ευρωπαϊκής ντίσκο, γεφυρώνοντας το σόουλ με την ηλεκτρονική μουσική και καθιερώνοντάς την ως τη Βασίλισσα της Disco με την κληρονομιά της να εκτείνεται πολύ πέρα από τα λαμπερά φώτα κάτω από μια ντισκομπάλα.

Με τραγούδια όπως το I Feel Love (1977), η Σάμερ έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα ανάπτυξη της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής (EDM) και της τέκνο, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά εκτεταμένα συνθεσάιζερ και ρυθμούς που δεν είχαν ξανακουστεί.

YouTube thumbnail

Επιπλέον, ανάμεσα σε πολλές νίκες της, το magnum opus της, το Love to Love You Baby (1975), με τη μακρά, αισθησιακή του διάρκεια, έσπασε τα ραδιοφωνικά ταμπού και καθιέρωσε το maxi single ως μέσο έκφρασης.

Πόσο μεγάλη ήταν πραγματικά η Ντόνα Σάμερ; Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ήταν η πρωτοπόρος που έσπασε τα στεγανά των μουσικών ειδών, έγινε η πρώτη καλλιτέχνις που κέρδισε GRAMMY σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, ενώ το όνομά της φιγουράρει στο Νο. 24 της λίστας του Billboard με τους 100 κορυφαίους καλλιτέχνες όλων των εποχών. Μια αναλυτική ματιά στα επιτεύγματά της αποκαλύπτει γιατί η επιρροή της παραμένει τόσο καθοριστική.

Η Ντόνα Σάμερ άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τις εκτιμώμενες πωλήσεις δίσκων της να αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Το μέγεθος της επιρροής της αναγνωρίστηκε και από το περιοδικό Billboard, το οποίο, με αφορμή την 50ή του επέτειο, την κατέταξε στη θέση Νο. 24 της λίστας με τους Hot 100 Artists of All Time. Η κατάταξη αυτή την τοποθετεί στην κορυφή της μουσικής ιεραρχίας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της αξία.

YouTube thumbnail

Η Ντόνα Σάμερ υπήρξε μία πρωτοπόρος σε επίπεδο διακρίσεων, κερδίζοντας συνολικά πέντε Βραβεία GRAMMY. Ήταν η πρώτη καλλιτέχνις που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ροκ Φωνητικής Ερμηνείας από Γυναίκα (Best Rock Vocal Performance, Female), και η πρώτη που έλαβε ποτέ το βραβείο Καλύτερης Χορευτικής Ηχογράφησης (Best Dance Recording).

Η σημαντικότερη, ωστόσο, απόδειξη της ευελιξίας και του ταλέντου της ήταν το επίτευγμα να γίνει η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις που κέρδισε Βραβεία GRAMMY σε τέσσερα διαφορετικά μουσικά είδη: R&B, Dance, Rock και Gospel. Αυτή η σπάνια διάκριση επιβεβαιώνει την ικανότητά της να υπερβαίνει τα στενά όρια των μουσικών κατηγοριών.

Τα επιτεύγματα της Σάμερ επεκτείνονται και στα εμπορικά chart, όπου κυριάρχησε για δεκαετίες. Κατέκτησε έξι American Music Awards, ενώ σε επίπεδο πωλήσεων σημείωσε τρία συνεχόμενα πλατινένια διπλά άλμπουμ στο Νο. 1, ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο. Συνολικά, μέτρησε 11 χρυσά άλμπουμ, τέσσερα singles στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, τρία πλατινένια singles και 12 χρυσά singles.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η κυριαρχία της στη χορευτική μουσική. Κατά τη διάρκεια 38 ετών, κατάφερε να έχει 33 Top Ten επιτυχίες στα chart ντίσκο/χορευτικής μουσικής του Billboard. Τέλος, κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα συνεχόμενα διπλά άλμπουμ που έφτασαν στο Νο. 1 στα chart του Billboard (τρία στη σειρά) και ήταν η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνις που σημείωσε τέσσερα singles στο Νο. 1 μέσα σε διάστημα 12 μηνών: τρία σόλο και ένα σε ντουέτο με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

YouTube thumbnail

«Η ζωή είναι ένας μαραθώνιος, όχι ένα σπριντ» είχε πει η Σάμερ που δικαίως θεωρείται ως μια από τις πιο μαχητικές φωνές στη βιομηχανία. Άλλωστε με το She Works Hard for the Money, ένας ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες, η Σάμερ έδωσε φωνή στις καθημερινές μάχες μιας κοινότητας που υπηρέτησε με πάθος. Εργάτρια και βασίλισσα μαζί, η Ντόνα Σάμερ υπήρξε, μέχρι το τέλος, μια αληθινή επαναστάτρια του ρυθμού και της ψυχής.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι
Από την θάλασσα 15.12.25

Ακούστε το «Lullaby» και στηρίξτε τον λαό της Παλαιστίνης – Συμμετέχουν Μπράιαν Ίνο, Νένε Τσέρι και άλλοι

Μετά την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του τραγουδιού, ο Μπράιαν Ίνο εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε: «Το Lullaby αντικατοπτρίζει την ομορφιά, τη λαχτάρα και την ελπίδα των Παλαιστινίων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ
Φαινόμενο 15.12.25

Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Η Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Το φαινόμενο Κάιλι Μινόγκ χτύπησε ξανά, καθώς το άλμπουμ της Kylie Christmas (Fully Wrapped) από το 2015 βρέθηκε στην κορυφή των UK Charts - η 11η φορά που το καταφέρνει.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
«Γενοκτονία» 11.12.25

«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»
Έπος 11.12.25

Fatboy Slim: Το θρυλικό Satisfaction Skank κυκλοφορεί επίσημα μετά από 25 χρόνια «πειρατείας»

Ένα από τα πιο μυθικά bootlegs της dance σκηνής, το Satisfaction Skank, αφήνει επιτέλους την υπόγεια διαδρομή του και βγαίνει νόμιμα στο φως, καθώς οι Rolling Stones έδωσαν για πρώτη φορά την άδεια χρήσης του ιστορικού riff του Satisfaction

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα
Άκυρο 10.12.25

Προκαλεί ο Τζιν Σίμονς: «Χειρότερα κι από σκλάβους» αμείβονται οι μουσικοί – Σφοδρή επίθεση για τα ραδιοφωνικά δικαιώματα

Με οργισμένη τοποθέτηση στη Γερουσία, ο Τζιν Σίμονς κατήγγειλε το αμερικανικό σύστημα ραδιοφωνικών δικαιωμάτων ως «απάνθρωπο», υποστηρίζοντας ότι θρύλοι όπως ο Έλβις και ο Σινάτρα «δεν πληρώθηκαν ποτέ ούτε ένα δολάριο» για τις ερμηνείες τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;
Βρετανίλα 06.12.25

Πιο αγγλικό δεν έχει – Θα γράψουν οι Oasis το κομμάτι για την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ;

Αφού τα αδέρφια Γκάλαχερ τα βρήκαν μεταξύ τους, επανένωσαν τους Oasis και γλυκάθηκαν, τώρα οι φήμες τους θέλουν να υπογράψουν το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ
Γάζα 05.12.25

Eurovision 2026: Εκτός διαγωνισμού και Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβενία μετά την ανακοίνωση συμμετοχής του Ισραήλ

Η Eurovision σε πρωτοφανή κρίση, καθώς Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και Σλοβενία αποχωρούν μετά τη διατήρηση της συμμετοχής του Ισραήλ και τις εντάσεις γύρω από τους νέους κανόνες ψηφοφορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

«Δεν γνώριζα, δεν είχα αντίληψη του θέματος, δεν ήξερα τη δικογραφία για τις επισυνδέσεις», λέει ο Μυλωνάκης στην Εξεταστική

Ο κ. Μυλωνάκης στην κατάθεσή του στην εξεταστική επέλεξε να δώσει ακόμα και παράταιρες απαντήσεις από το να αφήσει υπόνοιες πως κάτι δεν έγινε σωστά από κυβερνητικής πλευράς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 17.12.25

Betsson: Ολυμπιακός – Ηρακλής με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ προσφορά στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Τρεις καθοριστικές αναμετρήσεις διεξάγονται στο φινάλε της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή

Σύνταξη
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

