Στην πίστα με τον Κάρολο: Ντίσκο, ρέγκε, Μπιγιονσέ και το Loco-motion της Κάιλι στο βασιλικό mixtape

Ο βασιλιάς Κάρολος θέλει την Κοινοπολιτεία να χορέψει. Το ωριαίο πρόγραμμα που ονομάζεται The King’s Music Room, ηχογραφήθηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και αποκαλύπτει το μουσικό γούστο του βασιλιά της Κοινοπολιτείας.

Ο Κάρολος διάλεξε 17 τραγούδια και εξήγησε τους λόγους που επέλεξε κάποιους από τους καλλιτέχνες αναφέρουν οι The Times.

O Kάρολος επέλεξε 15 κομμάτια από καλλιτέχνες από την Κοινοπολιτεία και δύο με τα οποία ένιωθε ότι είχε μια ιδιαίτερη σχέση.

Ένα από αυτά ήταν το Crazy In Love, της Μπιγιονσέ. Είναι ένα κομμάτι από «μια ερμηνεύτρια τόσο εξαιρετική που δεν μπορούσα να αντισταθώ να συμπεριλάβω τη μουσική της» είπε υπενθυμίζοντας τη συναυλία του Prince’s Trust Fashion Rocks στο Royal Albert Hall το 2003, όταν η Μπιγιονσέ ερμήνευσε το τραγούδι.

«Θα ήθελα να τη συγχαρώ που κέρδισε το πρώτο της άλμπουμ της χρονιάς Grammy» πρόσθεσε ο Κάρολος στο ηχογραφημένο mixtape που είναι διαθέσιμο στο Apple Music.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Ο Κάρολος είπε ότι ανάμεσα στις επιλογές είναι τραγούδια που τον κάνουν να θέλει χορέψει ή του φέρνουν αναμνήσει από τις μέρες του στην Καραϊβική, αλλά και ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 1930 που του θύμισε τη γιαγιά του.

Ο Κάρολος αναφέρεται στη συνάντησή του με τον Μπομπ Μάρλεϊ του οποίου το τραγούδι Could You Be Loved βρίσκεται στη λίστα του.

Σημειώνοντας ότι ο Μάρλεϊ θα ήταν 80 ετών φέτος, είπε: «Ήρθε στο Λονδίνο για να παίξει όταν ήμουν πολύ νεότερος και τον συνάντησα… Πάντα θυμάμαι τα λόγια του: Οι άνθρωποι έχουν μια φωνή μέσα τους. Έδωσε στον κόσμο αυτή τη φωνή με έναν τρόπο που κανείς που άκουσε δεν μπορεί ποτέ να ξεχάσει».

Είπε ότι η Ρίτα Μάρλεϊ, η χήρα του Μπομπ Μάρλεϊ, είχε φιλοξενήσει μια συναυλία όταν εκείνος και η Καμίλα είχαν επισκεφθεί τη Τζαμάικα το 2008, αποκαλώντας τη «μία από εκείνες τις αξέχαστες στιγμές».

Ο Κάρολος είπε ότι «είχε πάντα το μυαλό του στο πόσα οφείλουμε στη γενιά Windrush -τους μετανάστες από την Καραϊβική-, της οποίας τα δώρα έχουν εμπλουτίσει τόσο πολύ τη χώρα μας».

Το The Loco-Motion της Kάιλι Μινόγκ κουβαλά ένα «χαρμόσυνο συναίσθημα», είπε ο Kάρολος, και μια «ιογενή ενέργεια που το κάνει, θεωρώ, απίστευτα δύσκολο να σε αφήσει ακίνητο».

«Η Kάιλι Μινόγκ ήρθε στο St James’s Palace για να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι το 2012, πριν από την επίσκεψη του Diamond Jubilee στην Αυστραλία. Είχαμε μια μεγάλη δεξίωση για τους Αυστραλούς… καθώς η Kάιλι είναι πρέσβειρα του King’s Trust μου, δέχτηκε να έρθει και να ερμηνεύσει την επιτυχία της με γενναιοδωρία» πρόσθεσε.

Ο Κάρολος επέλεξε επίσης το The Very Thought of You του Al Bowlly. «Υπάρχει κάτι εξίσου ακαταμάχητο στη μουσική των δεκαετιών του 1920 και του 1930 που μου θυμίζει την πολυαγαπημένη γιαγιά μου, επειδή άκουγε πολύ αυτού του είδους τη μουσική» εξήγησε.

Ο Κάρολος συναντήθηκε με τον Τιμ Κουκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, τον Δεκέμβριο σε μια επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Apple στο Λονδίνο.

«Ήμουν έκπληκτος – αλλά και ενθουσιασμένος – όταν με ρώτησαν αν ήμουν έτοιμος να μοιραστώ μερικά από τα τραγούδια που έχω απολαύσει εδώ και πολλά χρόνια, τα οποία προέρχονται από όλη την οικογένεια της Κοινοπολιτείας και άλλα μέρη του κόσμου. Αυτός φαινόταν ένας τόσο ενδιαφέρον και καινοτόμος τρόπος για να γιορτάσουμε τη φετινή Ημέρα της Κοινοπολιτείας» εξήγησε.

View this post on Instagram A post shared by Royals of Europe (@royals.eu)

Στην ίδια επίσκεψη, ο Kάρολος συνάντησε τη Raye, τη Βρετανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό που έχει επίσης ένα κομμάτι στο mixtape του με το τραγούδι Love Me Again να βρίσκεται στη λίστα αναπαραγωγής.

«Η Raye μου είπε ότι η μητέρα της έχει καταγωγή από τη Γκάνα και αυτό μου θύμισε ότι η πρώτη μου συνάντηση με την Γκάνα δεν ήταν στην πραγματικότητα στην Αφρική. Ήταν στη Σκωτία, όταν ήμουν οκτώ ή εννέα ετών και ο πρωθυπουργός της Γκάνας, μετέπειτα πρόεδρος, Kwame Nkrumah, ήρθε να επισκεφτεί την αείμνηστη μητέρα μου στο Κάστρο Balmoral» θυμήθηκε ο Κάρολος.

«Μου έδωσε πολύ ευγενικά ένα τόξο με μια φαρέτρα γεμάτη με αρκετά επικίνδυνα αγκαθωτά βέλη – το είδος του δώρου που λατρεύει κάθε μικρό παιδί – το οποίο, φυσικά, χρησιμοποίησα κατευθείαν στοχεύοντας ένα κοντινό πεύκο και μετά δεν μπορούσα να βγάλω το βέλος από τον κορμό του» πρόσθεσε.

Το τελευταίο τραγούδι στη λίστα, το Upside Down της Νταϊάνα Ρος είναι, είπε, «ένα από τα ιδιαίτερα αγαπημένα μου».

«Όταν ήμουν πολύ νεότερος, ήταν απολύτως αδύνατο να μην σηκωθώ και να μην χορέψω όταν παιζόταν. Οπότε, αναρωτιέμαι αν μπορώ ακόμα να το διαχειριστώ».

Ο Κάρολος έκλεισε το ηχητικό του δώρο σε ακροατές λέγοντας: «Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας εύχομαι κάθε δυνατή ευλογία».

Αυτά είναι όλα τα κομμάτια της επιλογής του

1. Bob Marley and The Wailers — Could You Be Loved

2. Millie Small — My Boy Lollipop

3. Kylie Minogue — The Loco-Motion

4. Al Bowlly — The Very Thought of You

5. Grace Jones — La Vie En Rose

6. Raye — Love Me Again

7. Daddy Lumba — Mpempem Do Me

8. Davido — Kante (feat. Fave)

9. Miriam Makeba — The Click Song

10. Jools Holland and Ruby Turner — My Country Man

11. Anoushka Shankar — Indian Summer

12. Siti Nurhaliza — Anta Permana

13. Dame Kiri Te Kanawa — E Te Iwi E (Call to the People)

14. Michael Bublé — Haven’t Met You Yet

15. Arrow — Hot Hot Hot

16. Beyoncé — Crazy in Love (feat. Jay-Z)

17. Diana Ross — Upside Down

Cover image via AppleMusic/TheTimes