Η επιστολή από τον βασιλιά Κάρολο που εξέπληξε τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε χθες Πέμπτη πρόσκληση από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ για να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία κι έτσι ο αμερικανός πρόεδρος γίνεται ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη ιστορία που θα γίνει δεκτός για δεύτερη φορά από μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την επίσημη επίσκεψή του το 2019, στην πρώτη του θητεία (στη φωτογραφία από το Χ, @CanRepublic, επάνω, ο Τραμπ δείχνει την επιστολή που του έστειλε μέσω Στάρμερ ο βασιλιάς Κάρολος).

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ παρέδωσε στον Τραμπ μία επιστολή από τον Κάρολο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ αμέσως αποδέχθηκε την πρόσκληση.

«It’s an invitation for a second state visit, this is really special, this has never happened before, this is unprecedented,» Keir Starmer says

The UK PM presents US President Donald Trump with a letter from King Charles

