«Με έκανε μπάνιο φορώντας το στέμμα της»: Ο βασιλιάς Κάρολος για τη μητέρα του, τη βασίλισσα

Η βασιλική οικογένεια και το παλάτι βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα –και αυτό χάρη σε ένα ντοκιμαντέρ, αλλά και ορισμένες δηλώσεις που έκανε ο βασιλιάς Κάρολος, οι οποίες προκάλεσαν εντύπωση.

Συγκεκριμένα, μια παράξενη μαρτυρία αναδεικνύει το νέο ντοκιμαντέρ «Coronation Girls» σε σκηνοθεσία Douglas Arrowsmith, το οποίο αφηγείται την ιστορία 50 γυναικών που σε ηλικία 17 ετών ταξίδεψαν από τον Καναδά στη Βρετανία για να παρακολουθήσουν τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σε αυτό, ο βασιλιάς Κάρολος μοιράζεται μια ανάμνηση από τα παιδικά χρόνια του, όταν η μητέρα του τον έκανε μπάνιο φορώντας το στέμμα της, ώστε να προετοιμαστεί για τη στέψη της, το 1953. Τότε ο Κάρολος ήταν μόλις τεσσάρων ετών, όμως ισχυρίζεται ότι έχει ζωντανές αναμνήσεις από εκείνη την εποχή.

