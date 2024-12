H μέρα που πόνεσε τη Βρετανία: Νταϊάνα και Κάρολος ανακοινώνουν το μαρτυρικό διαζύγιο τους

Σαν σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 1992, η «πρίγκιπισσα του λαού» Νταϊάνα και ο τότε διάδοχος του θρόνου Κάρολος ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα το τέλος στον αποκαλούμενο Γάμο του Αιώνα της Κοινοπολιτείας.

Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε τις φήμες για κρίση στην σχέση τους και σόκαρε την κοινή γνώμη της Βρετανίας που ήθελε να πιστέψει σε μια νέα μοναρχία με βασίλισσα της την δημοφιλή Νταϊάνα.

Το διαζύγιο ήρθε μετά από παρότρυνση της βασίλισσας Ελισάβετ που θεώρησε ότι η εικόνα του θεσμού της βρετανικής μοναρχίας δεν έπρεπε να σπιλώνεται από φήμες για τσακωμούς και εραστές.

Η Νταϊάνα απάντησε καταφατικά, μετά το διαζύγιο εξομολογήθηκε ότι ήταν μια απόφαση που της προκάλεσε «αφόρητο πόνο».

Κλάμα, σακουλάκια για εμετό και 750 εκατομμύρια τηλεθεατές

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα παντρεύτηκαν στις 29 Ιουλίου 1981. Το μυστήριο τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και η ημέρα κηρύχθηκε επίσημη εθνική γιορτή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα νούμερα της τελετής ήταν εντυπωσιακά.

3.500 καλεσμένοι, 600.000 άνθρωποι στον δρόμο και 750 εκατομμύρια τηλεθεατές από 70 χώρες συντονισμένοι στην τηλεοπτική μετάδοση από το BBC.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που πλημμύρισαν τα media μετά τον γάμο, βγήκαν στο φως λεπτομέρειες που έφεραν έκπληξη,

Στους καλεσμένους είχαν μοιραστεί απορροφητικοί σάκοι (care bags) που εγκλωβίζουν τον εμετό. Η γαμήλια τούρτα χρειάστηκε 14 ημέρες για να φτιαχτεί. Όλες οι πρώην σύντροφοι του πρίγκιπα Κάρολου ήταν στη λίστα καλεσμένων -ανάμεσα τους και η Καμίλα που η Νταϊάνα ήδη γνώριζε ότι ήταν κομμάτι της ζωής του Καρόλου πριν τον γάμο τους.

Το νυφικό της Νταϊάνα, σε σχέδιο της Ελίζαμπεθ Ντέιβιντ, είχε πολύ μακριά ουρά, κάτι που την δυσκόλευε στην είσοδο της στον Καθεδρικό και προκάλεσε στιλιστικούς πονοκέφαλους στην ομάδα της.

Η Νταϊάνα επίσης είχε αποκαλύψει ότι η βαριά, γεμάτη διαμάντια, τιάρα της προκάλεσε πονοκέφαλο.

Η Νταϊάνα υπέπεσε σε λάθος κατά τη διάρκεια των όρκων -αντί να αποκαλέσει τον Κάρολο Charles Philip Arthur George τον είπε Philip Charles Arthur George- και ένα παρανυφάκι έβαλε τα κλάματα μετά ένα μικρό ατύχημα.

Η πεντάχρονη εγγονή του Ουίνστον Τσόρτσιλ και αγαπημένη μαθήτρια της Νταϊάνα σκόνταψε και έπεσε βάζοντας τα κλάματα, γεγονός που έκανε την πριγκίπισσα να τρέξει δίπλα της και να την παρηγορήσει.

Ο γάμος του Καρόλου με τη Νταϊάνα ήταν ένα θριαμβευτικό τηλεοπτικό γεγονός του 20ου αιώνα.

Υπολογίζεται ότι 750 εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 70 χώρες παρακολούθησαν την τελετή με το BBC να εγκανιάζει τις μεταδόσεις υπερθεαμάτων.

Φινάλε (;) σε μια σφαγή

Το διαζύγιο επικύρωσε έναν καταραμένο από την αρχή του δεσμό.

Το βράδυ πριν την τελετή σύμφωνα με τον βιογράφο της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, η πριγκίπισσα είχε πάθει κρίση βουλιμίας και ήταν άυπνη.

«Ήμουν πολύ, πολύ ήρεμη, θανατηφόρα ήρεμη. Ένιωθα σαν αρνί σε σφαγή. Το ήξερα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γι’ αυτό. Την ημέρα του γάμου υπήρχε μεγάλη προσμονή. Ενιωθα ευτυχία επειδή τα πλήθη σε ανέβαζαν, αλλά δεν νομίζω ότι ήμουν ευτυχισμένη» γράφει στο βιβλίο Diana: In Her Own Words.

«Νόμιζα ότι το όλο πράγμα ήταν μια υστερία. Ο γάμος, ο ‘δειγματισμός’ μου, τύπου ‘και από εδώ η Νταϊάνα -μια νηπιαγωγός. Το όλο θέμα ήταν γελοίο! Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο ερωτευμένη με τον σύζυγό μου που δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω του. Πίστευα ότι ήμουν το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο. Αυτός θα με φρόντιζε. Λοιπόν, έκανα λάθος σε αυτή την υπόθεση» είχε πει μετά το διαζύγιο.

«Όταν βγήκαμε έξω, ήταν ένα υπέροχο συναίσθημα: όλοι ζητωκραύγαζαν, όλοι ήταν ευτυχισμένοι επειδή νόμιζαν ότι ήμασταν ευτυχισμένοι. Και υπήρχε το μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό μου. Συνειδητοποίησα ότι είχα αναλάβει έναν τεράστιο ρόλο, αλλά δεν είχα ιδέα σε τι θα έμπαινα -απλώς, δεν είχα ιδέα».

Η Νταϊάνα μετά

Μπορούσε να κρατήσει τον τίτλο της πριγκίπισσας, δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «η αυτού μεγαλειότης» και ένας αστικός μύθος θέλει τον πρωτότοκο γιο της πρίγκιπα Γουίλιαμ, 14 ετών τότε, να της δίνει μια υπόσχεση.

«Μην ανησυχείς μητέρα, θα στον δώσω πίσω όταν γίνω βασιλιάς».

Η Νταϊάνα πήρε αποζημίωση ύψους 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων αντί διατροφής και 600.000 δολάρια τον χρόνο για τα λειτουργικά έξοδα του γραφείου της.

Μετά το διαζύγιο της η Νταϊάνα κράτησε τα κοσμήματα που είχε συλλέξει κατά τη διάρκεια του γάμου της συμπεριλαμβανομένου του δαχτυλιδιού αρραβώνων -τα περισσότερα έχουν περάσει πλέον στην Κέιτ Μίντλετον που είναι η Νταϊάνα των καιρών μας. Όλα εκτός από ένα, την τιάρα Cambridge Lover’s Knot που ήταν το γαμήλιο δώρο της Ελισάβετ στην νύφη της.

Η επιμέλεια των παιδιών, του Γουίλιαμ και Χάρι, είχε περάσει βάση νόμου στην Ελισάβετ. Ως μονάρχης και με νόμο του 1717, είχε την κηδεμονία των εγγονών της.

Η ανακοίνωση του διαζυγίου ανακοινώθηκε από τα μέσα της Βρετανίας με θλίψη. Ωστόσο για την ίδια ήταν μια απελευθέρωση.

Στην σκανδαλώδη συνέντευξη της στο BBC η Νταϊάνα είχε πει ξεκάθαρα ότι ο γάμος ήταν μια αποτυχημένη, καταδικασμένη σχέση από την αρχή.

«Σε αυτό τον γάμο ήμασταν τρεις» είχε πει ανάμεσα σε άλλα.

Το διαζύγιο βέβαιαείχε ακριβό τίμημα.

Οι φιλανθρωπίες της μειώθηκαν λόγω προϋπολογισμού, οι παπαράτσι την καταδίωκαν, οι γιοι της ήταν βορά σε tabloid, ο Κάρολος την είχε ήδη αντικαταστήσει με κάθε δημόσιο τρόπο και η Νταϊάνα αισθανόταν «γονατισμένη».

«Πιέζομαι από παντού»

«Αν ήξερα πριν από έναν χρόνο τι θα βίωνα με αυτό το διαζύγιο, δε θα συναινούσα ποτέ. Είναι απελπιστικό και άσχημο» έγραφε σε επιστολές της που δημοπρατήθηκαν με παραλήπτες φίλους της. Η Νταϊάνα δεν μπορούσε να μιλήσει με τους δικούς της ανθρώπους στο τηλέφωνο. Το παλάτι και οι μηχανισμοί του την παρακολουθούσαν συνεχώς και ήταν για πάντα φυλακισμένη σε ένα κλουβί που της κόστισε την ζωή.

Ο γάμος της Νταϊάνα με τον Κάρολο ήταν δύσκολος αλλά όπως αποκαλύφθηκε χρόνια μετά, το διαζύγιο της ήταν εξίσου μαρτυρικό.

Οι επιστολές της πριγκίπισσας Νταϊάνα στους φίλους της Σούζι και Τάρεκ Κασέμ είναι ντοκουμέντα της ταλαιπωρίας της.

Οι 32 κάρτες και επιστολές που δημοπρατήθηκαν πρόσφατα είχαν την υπογραφή της και γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του δημόσιου και πικρού χωρισμού της από τον σημερινό βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Κάρολο.

Οι κάτοχοι των ιστορικών επιστολών της πριγκίπισσας δεν θέλησαν να τις μεταβιβάσουν στα παιδιά ή τα εγγόνια τους, αντίθετα τις έδωσαν σε δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστήριζε η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σε μία από αυτές, με ημερομηνία 28 Απριλίου 1996, η πριγκίπισσα Νταϊάνα ζητάει συγγνώμη στους φίλους της. Έπρεπε να ακυρώσει ένα ταξίδι μαζί τους για να απολαύσουν την όπερα Τόσκα.

«Περνάω πολύ δύσκολες στιγμές και η πίεση που αισθάνομαι προέρχεται από όλες τις πλευρές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές να κρατήσει κανείς το κεφάλι ψηλά. Σήμερα αισθάνομαι γονατισμένη. Απλά επιθυμώ να περάσει αυτό το διαζύγιο, καθώς το πιθανό κόστος είναι τεράστιο».

Μοιραζόταν τις ανησυχίες της μαζί τους. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φοβόταν ότι παρακολουθούσαν διαρκώς το τηλέφωνό της από το παλάτι. Εκτιμούσε ότι οι συνομιλίες της περνούσαν στη βασιλική οικογένεια. Μια υπόθεση που παρουσιάστηκε και στα τελευταία επεισόδια της σειράς The Crown.

Persona non grata

Στις επιστολές της η Νταϊάνα άφησε αιχμές κατά της βασιλικής οικογένειας για την απομόνωσή της και ευχαριστούσε τους φίλους της για τις προσκλήσεις τους να περάσει μαζί τους τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, το 1995.

Τα παιδιά της, πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι θα γιόρταζαν με τον πατέρα τους στο Σάντριγχαμ. Η Νταϊάνα δεν ήταν προσκεκλημένη, ήταν persona non grata.

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που με προσκάλεσαν σε μια οικογενειακή περίσταση. Ιδιαίτερα επειδή με έκαναν να νιώσω σαν μέλος της ομάδας», έγραφε χαρακτηριστικά η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σε άλλη επιστολή, στις 20 Μαΐου 1996, η Νταϊάνα γράφει:

«Από τη στιγμή που δεν έχω κινητό, είναι δύσκολο να συζητήσω προσωπικά θέματα. Οι γραμμές μου εδώ καταγράφονται συνεχώς και μεταδίδονται».