Σε «σταυροδρόμι» η Νέα Αριστερά: Διχάζει η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΤ Delphi Economic Forum X

Χάρης Δούκας: Παγώνουμε τα Airbnb και ανακατευθύνουμε τους επισκέπτες σε άλλες περιοχές της Αθήνας

Για την πρωτοβουλία σε επίπεδο δημάρχων Mayor for Housing, μίλησε ο κ. Δούκας, κατά την οποία «αρκετοί δήμαρχοι – με moto all we need is house- προσπαθούμε να πείσουμε την Ευρώπη ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι τα σπίτια.