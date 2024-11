«Ευχαριστώ, αλλά δεν»: Η βασίλισσα Ελισάβετ αρνήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν πιθανά (δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί όπως και καμία υποψηφιότητα, σε κανένα Νόμπελ) και η γυναίκα που θα είχε την τιμή να της απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, αποκάλυψε πηγή του παλατιού.

Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είχε το ελάχιστο ενδιαφέρον για το βραβείο της ακαδημίας όταν και την προσέγγισαν.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 96 ετών, βρισκόταν σε συζητήσεις για να λάβει την τιμή λόγω του έργου της που «μεταμόρφωσε και διεύρυνε την Κοινοπολιτεία», αναφερει η Daily Mail.

«Είναι ένα μυστήριο γιατί η αείμνηστη Βασίλισσα αρνήθηκε την τιμή», γράφει το δημοσίευμα αλλά ο λόγος μπορεί να είναι μάλλον απλός: η Μεγαλειότητά της προφανώς δεν ενδιαφερόταν για το Νόμπερλ Ειρήνης.

Αν και συνήθως οι υποψήφιοι δεν έχουν γνώση για την υποψηφιότητα ενός Νόμπελ ή την πρόθεση τους να το δεχτούν ή όχι, στην περίπτωση της βασίλισσας Ελισάβετ τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

«Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις ηγέτες της Κοινοπολιτείας ήρθαν σε επαφή με τα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ για το πώς να χειριστούν την υποτιθέμενη βράβευση. Η απάντηση του Μπάκινγχαμ ήταν ξεκάθαρη και ευγενική. ‘Ευχαριστώ, αλλά όχι, ευχαριστώ’» αποκαλύπτει η tabloid.

Το 2018, μια καμπάνια για να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στη βασίλισσα Ελισάβετ ήταν στο αποκορύφωμά της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ εργάστηκε για το κοινό καλό

Σύμφωνα με την Telegraph ανώτερα πολιτικά στελέχη πίστευαν ότι η βασίλισσα έπρεπε να αναγνωριστεί για τα μέχρι τότε 66 χρόνια υπηρεσίας της στην Κοινοπολιτεία από τότε που ανέλαβε τον θρόνο στις 6 Φεβρουαρίου 1952 -τελικά η Ελισάβετ θα υπηρετούσε για διάστημα ρεκόρ μετρώντας 70 χρόνια στο θρόνο πριν από το θάνατό της το 2022.

«Συζητείται από διαφορετικούς Ύπατους Επιτρόπους», έγραφε το δημοσίευμα. «Θέλουν να την προτείνουν για ό,τι έχει κάνει για την Κοινοπολιτεία».

Ακόμη και ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Φρανκ Φιλντ «ήταν ένας από τους πολλούς υπουργούς» που υποστήριζε σθεναρά την ιδέα να απονεμηθεί η τιμή στην Ελισάβετ.

«Πάνω από 60 χρόνια, αν η αποφασιστική διπλωματία της Βασίλισσας για τη διατήρηση της Κοινοπολιτείας ζωντανή και τη λειτουργία – που είναι ένα μοντέλο του τρόπου με τον οποίο πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο μπορούν να αυτοαστυνομηθούν – δεν την προκρίνει για βραβείο Νόμπελ, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς. τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας», είπε.

«Κανείς δεν θα μάθει ποτέ ούτε για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου όσα κάνει πίσω από κλειστές πόρτες, χρησιμοποιώντας την ήπια ισχύ της για να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ της Κοινοπολιτείας και Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας», είπε ο ιστορικός Άσλεϊ Τζάκσον στην εφημερίδα, τονίζοντας ότι η Βασίλισσα βοήθησε την Κοινοπολιτεία να γίνει «μια πολυφυλετική κοινωνία ανεξάρτητων εθνικών κρατών».

Τα βραβεία Νόμπελ Ειρήνης δεν δίνονται μετά το θάνατο ενός ατόμου, επομένως η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είναι πλέον επιλέξιμη για την τιμή, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν πραγματικά μέχρι να πεθάνει το βαθμό στον οποίο είναι κομμάτι της βρετανικής κληρονομιάς», είπε ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν, συγγραφέας του βιβλίου «Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II» είπε στο PEOPLE περίπου έξι μήνες πριν από το θάνατό της.

«Είναι μια τόσο καθησυχαστική φιγούρα. Όταν έχεις στιγμές αβεβαιότητας, υπάρχει η αίσθηση ότι η χώρα δεν πρόκειται να εκτροχιαστεί, ότι η χώρα θα είναι ακόμα εκεί αύριο – εφόσον υπάρχει ακόμα μια σημαία να κυματίζει πάνω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ», είπε.

Τι είναι η Κοινοπολιτεία

Η Κοινοπολιτεία των Εθνών, γνωστή ως Κοινοπολιτεία και παλαιότερα ως Βρετανική Κοινοπολιτεία, είναι εθελοντική – ελεύθερη ένωση 56 ανεξάρτητων κρατών, τα οποία είναι πρώην αποικίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και κάποια της Γαλλίας, εκτός της Μοζαμβίκης, της Ρουάντας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιδρύθηκε το 1926 -επίσημα το 1931- με το όνομα Βρετανική Κοινοπολιτεία. Τα πρώτα μέλη της ήταν η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική, η Ιρλανδία (τα οποία ονομάζονταν Ανεξάρτητα Κοινοπολιτειακά Βασίλεια μέσα στην Αυτοκρατορία) και φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1960, η Βρετανική Αυτοκρατορία άρχισε να διαλύεται. Όλες οι πρώην αποικίες γίνονταν ταυτόχρονα με την ανεξαρτησία τους και μέλη της Κοινοπολιτείας.

Η μόνη χώρα που ήταν μέλος και δεν είναι σήμερα, είναι η Ιρλανδία, η οποία αποχώρησε το 1949 επειδή άλλαξε το πολίτευμά της σε Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Την εποχή εκείνη τα μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας ήταν υποχρεωμένα να έχουν ως Αρχηγό Κράτους τον εκάστοτε Βρετανό Μονάρχη και έτσι η Ιρλανδία αυτομάτως έμεινε εκτός. Αυτό όμως άλλαξε το 1950, και έτσι τα μέλη μπορούν να έχουν όποιο αποδεκτό πολίτευμα επιθυμούν. Το 1949, αφαιρέθηκε από τον τίτλο του Οργανισμού η λέξη «Βρετανική».

Η Κοινοπολιτεία έχει ως μέλη 56 χώρες, με συνολικό πληθυσμό γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια κατοίκους, γύρω στο 30% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς, 1,4 δισεκατομμύρια είναι οι πολίτες της Ινδίας. Οι άλλες μεγαλύτερες σε πληθυσμό χώρες-μέλη είναι το Πακιστάν (165 εκατ.), το Μπανγκλαντές (148 εκατ.), η Νιγηρία (137 εκατ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (60 εκατ.). Αντιπροσωπεύει το 18% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα μέλη της κατέχουν το 21% της γεωγραφικής έκτασης της Γης.

Το μεγαλύτερο γεγονός της Κοινοπολιτείας είναι οι Αγώνες της Κοινοπολιτείας, οι οποίοι γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια (κάθε ζυγό έτος μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες) και είναι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες η πολυπληθέστερη αθλητική διοργάνωση (χώρες και αθλητές).

Ο Κάρολος Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνωρίζεται από τα 56 μέλη ως Αρχηγός της Κοινοπολιτείας. Η θέση αυτή είναι συμβολική, εκτελεστικές αρμοδιότητες έχει ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοπολιτείας. .

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Κοινοπολιτείας ο βασιλιάς Κάρολος -και στην πρώτη που συμμετείχε ως μονάρχης- μίλησε ενώπιον ηγετών από 56 κράτη της Κοινοπολιτείας. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην κλιματική κρίση, στις αναπτυξιακές προκλήσεις, τίμησε τη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ και έδειξε μια δειλή μεταμέλεια για τα πολλά αποικιοκρατικά εγκλήματα του παρελθόντος.

Αν και ορισμένοι ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι ο Κάρολος θα αξιοποιούσε την ευκαιρία για να ζητήσει συγγνώμη για το αποικιοκρατικό παρελθόν της Βρετανίας και ζήτησαν να ενταχθεί στη συζήτηση το θέμα της αποζημιωτικής δικαιοσύνης ο βασιλιάς περιορίστηκε στην αναγνώριση του παρελθόντος χωρίς να δεσμευτεί άμεσα.

«Ακούγοντας ανθρώπους από όλη την Κοινοπολιτεία, αντιλαμβάνομαι πώς οι πιο επώδυνες πτυχές του παρελθόντος μας συνεχίζουν να αντηχούν. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε την ιστορία μας για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις για το μέλλον», είπε.

Ο Βασιλιάς Κάρολος αναγνώρισε τις «επώδυνες πτυχές» του βρετανικού παρελθόντος, αποφεύγοντας όμως τις πιέσεις για άμεση δέσμευση στις αποζημιώσεις για τη δουλεία, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο των ηγετών της Κοινοπολιτείας στη Σαμόα.

Όπως δήλωσε «κανείς μας δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν, αλλά μπορούμε να δεσμευτούμε… να μάθουμε από τα μαθήματά του».

Δουλεμπόριο και άλλες ιστορίες

Στη συνάντηση κορυφής που έγιναν συζητήσεις και για τη δουλεία, ηγέτες από την Αφρική και την Καραϊβική, όπως ο πρωθυπουργός των Μπαχαμών, Φίλιπ Ντέιβις, τόνισαν τη σημασία μιας «πραγματικής συζήτησης για το πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι ιστορικές αδικίες».

Σύμφωνα με τον Ντέιβις, «η δικαιοσύνη για τις αποζημιώσεις δεν είναι εύκολη συζήτηση, αλλά είναι σημαντική». Οι πληγές που άφησε η δουλεία είναι βαθειές και συνεχίζουν να επηρεάζουν τις κοινότητες σε πολλές χώρες.

Οι συζητήσεις για τις αποζημιώσεις «δεν αφορούν απλώς την οικονομική αποζημίωση, αλλά την αναγνώριση των διαχρονικών επιπτώσεων της εκμετάλλευσης» τόνισε ο Ντέιβις. Από την πλευρά του, ο Τζόσουα Σέτιπα από το Λεσότο, ένας από τους υποψήφιους για τη θέση του γενικού γραμματέα της Κοινοπολιτείας, υποστήριξε ότι οι αποζημιώσεις μπορούν να πάρουν μορφές που θα ενισχύσουν την κλιματική χρηματοδότηση και άλλες σύγχρονες ανάγκες.

Σε παράλληλο χρόνο ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για «μη οικονομικές» αποζημιώσεις, όπως την αναδιάρθρωση χρηματοπιστωτικών οργανισμών και την ελάφρυνση χρεών, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες πιέσεις για ουσιαστικό διάλογο.

O Πρωθυπουργός του Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνωn, Ραλφ Γκονσάλβες, υποστήριξε ότι οι αποζημιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια που αντιμετωπίζουν τις ψυχολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της δουλείας.

H Patricia Scotland, απερχόμενη γενική γραμματέας της Κοινοπολιτείας, αναφέρθηκε στα αποικιακά κατάλοιπα στην εναρκτήρια ομιλία της υπογραμμίζοντας: «Εδώ και 75 χρόνια, αποδεικνύουμε την ικανότητά μας να καθόμαστε μαζί ως ίσοι, αψηφώντας το επώδυνο παρελθόν».

Ο βασιλιάς Κάρολος ολοκλήρωσε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ και την αφοσίωσή της στην Κοινοπολιτεία, ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για αποφασιστική δράση απέναντι στις ανισότητες, προειδοποιώντας ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, αυτές οι ανισότητες θα εντείνουν τις διαφωνίες και τις συγκρούσεις.

Τι είναι το Νόμπελ Ειρήνης

Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι ένα από τα πέντε Βραβεία Νόμπελ, που θεσπίστηκαν από τον Σουηδό βιομήχανο και εφευρέτη Άλφρεντ Νόμπελ.

Με βάση τη διαθήκη του Νόμπελ το βραβείο αυτό πρέπει να δίνεται «στο πρόσωπο που είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αδελφοποίηση των εθνών, στην κατάργηση ή τη μείωση των στρατιωτικών δυνάμεων και στη διεξαγωγή και προώθηση ειρηνευτικών διαδικασιών».

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται σε ετήσια βάση στο Όσλο, πρωτεύουσα της Νορβηγίας, και συγκεκριμένα στο δημαρχείο της πόλης. Τα υπόλοιπα βραβεία απονέμονται στην Αίθουσα Συναυλιών της Στοκχόλμης την ίδια ημέρα.

Η βράβευση γίνεται στις 10 Δεκεμβρίου, επέτειο του θανάτου του Νόμπελ, παρουσία του βασιλιά της χώρας. Ο βραβευθείς παραλαμβάνει ένα αναμνηστικό δίπλωμα, ένα μετάλλιο και ένα αποδεικτικό για την είσπραξη του χρηματικού επάθλου. Την τελευταία δεκαετία η τελετή βράβευσης ακολουθείται από μία συναυλία για την ειρήνη.

Η συναυλία αυτή λαμβάνει χώρα την επόμενη ημέρα από τη βράβευση, μεταδίδεται σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως και παρακολουθείται από περισσότερες από 450 εκατομμύρια οικογένειες. Έχει λάβει διεθνή φήμη και αποτελεί πόλο έλξης διασήμων προσωπικοτήτων από τον χώρο της μουσικής.

Η επιλογή των βραβευθέντων δημιουργεί κατά καιρούς αντιδράσεις, καθώς επιλέγονται πρόσωπα που παλαιότερα είχαν προωθήσει τη βία σαν μέσο επίλυσης διαφορών και στη συνέχεια ακολούθησαν επιλεκτικά ειρηνικές μεθόδους για να επιτευχθεί η ειρήνη.

Ωστόσο αν κάνει κάποιος μια αναδρομή στα Νόμπελ Ειρήνης από το 1901 μέχρι και σήμερα, θα διαπιστώσει ότι ο θεσμός έχει κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για να «ξεπλύνει» εγκληματίες πολέμου και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ιστορίες. Ανάμεσα τους είναι οι

Στρατηγός Τζορτζ Μάρσαλ, 1953

Ο αμερικανός πολιτικός (Εξωτερικών και Άμυνας) και Στρατηγός Τζορτζ Μάρσαλ είναι γνωστός για το περίφημο σχέδιο που φέρει το όνομα του (Σχέδιο Μάρσαλ). Το Σχέδιο έχει κατηγορηθεί ότι ήταν και ο «Δούρειος Ίππος» του αμερικανικού καπιταλισμού για να περιορίσει το σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό κίνημα αλλά και για τη μεγαλύτερη διείσδυση των αμερικανικών μονοπωλίων στην Ευρώπη. Ο Μάρσαλ ήταν αυτός που με την υπογραφή του ως τότε Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, έδωσε την έγκριση για ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, τον Αύγουστο του 1945 και έτσι ο νομπελίστας ειρήνης Στρατηγός Μάρσαλ έγινε ένας από αυτούς που έφερε ένα από τα πλέον βάρβαρα εγκλήματα πολέμου του 20ου αιώνα.

Χένρι Κίσινγκερ, 1973

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης Χένρι Κίσινγκερ είναι ο αμερικανός πολιτικός και αρχιτέκτοντας του τρόμου σύμφωνα με πολούς ιστορικούς. Ο θεωρητικός της ιμπεριαλιστικής στρατηγικής των ΗΠΑ μεταπολεμικά, ο Κίσινγκερ είναι υπεύθυνος για μια σειρά εγκλημάτων πολέμου. Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, Μπαγκλαντές, Χιλή, Κύπρος και το ανατολικό Τιμόρ της Ινδονησίας γνωρίζουν το μιλιταριστικό έργο του ενώ ως ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έδωσε τη στήριξη του σε απολυταρχικά καθεστώτα και χούντες (Πινοσέτ, ελληνική Χούντα, Χόρχε Βιδέλα, Σουχάρτο κα.)

Μπαράκ Ομπάμα, 2009

Αν και λαοφιλής είναι κάπως άβολο το πώς η συμμετοχή του Μπαράκ Ομπάμα στη μηχανή του πολέμου συνέβαλε στην ειρήνη. Επί της θητείας του ο νομπελίστας ειρήνης Ομπάμα συνέβαλε στη σφαγή της Λιβύης (10.000 νεκροί άμαχοι, 50.000 τραυματίες, 4.000 αγνοούμενοι). Επίσης αν και προεκλογικά υπόσχονταν να βάλει τέλος στον πολυετή πόλεμο στο Ιράκ, τον Ιούνη του 2014 διέταξε νέα εισβολή αμερικανών πεζοναυτών για να αντιμετωπίσουν την «αναδυόμενη απειλή του Ισλαμικού Κράτους».

Mιλώντας για την 8ετή θητεία του Μπαράκ Ομπάμα, ο Νόαμ Τσόμσκι ήταν ξεκάθαρος.

«Στην κατάταξη όλων των Αμερικανών προέδρων θα είναι από την θετική πλευρά, αλλά ο συνολικός απολογισμός δεν είναι πολύ θετικός. Ο Ομπάμα ήταν πολύ αποτελεσματικός ρητορικά, αλλά αν δούμε την πολιτική του, ένα μέρος της είναι πραγματικά φοβερό, αν λάβουμε υπόψη την παγκόσμια στρατηγική θανάτου» είπε ο πρώην καθηγητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA).

Με αυτήν ο Τσόμκσι εννοεί την πολιτική της χρήσης των τηλεχειριζόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά της τρομοκρατίας, ένα κεντρικό στοιχείο της πολιτικής των ΗΠΑ εναντίον της.

O ήσυχος φονιάς Μπαράκ Ομπάμα

Το ντοκιμαντέρ της Σόνια Κένεμπεκ National Bird στο οποίο η Κένεμπεκ παρακολουθεί τρεις χειριστές drone που αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους (και ορισμένοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την κατηγορία εθνικής προδοσίας) αλλά και συγγενείς και φίλους μιας αφγανικής οικογένειας 25 ατόμων που δολοφονήθηκε στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια ενός γάμου είναι μια μαρτυρία που πρέπει να ακουστεί.

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τα δολοφονικά drones ως το απόλυτο σύμβολο του σύγχρονου αμερικανικού μιλιταρισμού που αποθεώθηκαν ως αποτελεσματικά εργαλεία πολέμου με την προεδρία Ομπάμα.

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα στοχευμένων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ξεκίνησε στα χρόνια του Τζορτζ Μπους, ο Ομπάμα ήταν αυτός που έδωσε το πράσινο φως για το νέο «παιχνίδι» του Πενταγώνου.

Στη διάρκεια της θητείας του η στρατιά των drones του Ομπάμα σκότωσαν περίπου 4.700 ανθρώπους με drones σε σχέση με τους 2.996 πολίτες που σκοτώθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου.

Πέρα από τη διατήρηση δυνάμεων των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, ο Ομπάμα βομβάρδισε τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Υεμένη, το Πακιστάν και τη Συρία και επί της θητείας του οι ΗΠΑ συμμετείχε σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στη Νιγηρία, στο Καμερούν και στην Ουγκάντα, ενώ ενίσχυσε στρατιωτικά τις αμερικανικές δυνάμεις αλλά και στρατούς άλλων χωρών σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Αφρικής και της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Επί της προεδρίας του μονάδες ειδικών επιχειρήσεων του Πενταγώνου αναπτύχθηκαν σε τουλάχιστον 133 χώρες – δηλαδή στο 70% του πλανήτη και στο κλείσιμο της θητείας του ο Αμερικανός πρόεδρος κληροδότησε στον κόσμο δυνάμεις του Πενταγώνου που επιχειρούσαν σε περισσότερες χώρες σε σχέση με αυτές που παρέλαβε ως ανοιχτά πολεμικά μέτωπα από τον πρόεδρο Μπους.

Οι δύο υψηλότεροι «αμυντικοί» προϋπολογισμοί του 21ου αιώνα φέρουν την υπογραφή του Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος στα οκτώ χρόνια της προεδρίας του δαπάνησε 816 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την οκταετία του Τζορτζ Μπους οπότε είναι μάλλον αφίβολο τι ειρήνη ακριβώς υπερασπίστηκε ο Ομπάμα αν όχι μια καλοστημένη μηχανή πολέμου που συνεχίζει απρόσκοπτα να μετράει νεκρούς άμαχους πληθυσμούς.