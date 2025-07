«Είναι έργο αγάπης» – Οι τρεις κόρες της Ντόνα Σάμερ μιλούν για όσα δεν είπαν με τη μητέρα τους

Η θρυλική τραγουδίστρια Ντόνα Σάμμερ ήταν η φωνή μιας ολόκληρης γενιάς, αλλά για τα τρία κορίτσια της – τη Μίμι Σόμερ, την Μπρούκλιν Σουντάνο και την Αμάντα Σουντάνο Ραμίρεζ – ήταν πάντα η μαμά.

Η Σάμερ καλωσόρισε την μεγαλύτερη κόρη της, Μίμι, με τον τότε σύζυγό της Χέλμουτ Σόμερ, το 1973. Οκτώ χρόνια αργότερα, γεννήθηκε η κόρη της Μπρούκλιν – το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Μπρους Σουντάνο. Το τρίτο παιδί της Σάμερ και δεύτερο με τον Σουντάνο, η Αμάντα, ήρθε τον επόμενο χρόνο.

Η Σάμερ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα στο σπίτι της στη Φλόριντα στις 17 Μαΐου 2012. Σε δήλωσή της, η οικογένειά της είπε τότε ότι «έφυγε ήρεμη έχοντας ζήσει μια εξαιρετική ζωή, η οποία θα συνεχιστεί με την κληρονομιά της».

Έντεκα χρόνια μετά το θάνατό της, η αείμνηστη θρύλος της ντίσκο «ζωντανεύει» σε ένα ντοκιμαντέρ του HBO, Love to Love You, Donna Summer – το οποίο συν-σκηνοθέτησε η κόρη της Μπρούκλιν.

«Το ντοκιμαντέρ είναι έργο αγάπης» δήλωσε η Μπρούκλιν στο People πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. «Τα πάντα σχετικά με τη μητέρα μου αφορούσαν πραγματικά την αγάπη, στα θεμέλιά της. Την αγάπη και το να φέρνει στους ανθρώπους χαρά και θεραπεία».

Οι κόρες της Σάμερ έχουν γίνει πλέον οι ίδιες μητέρες και συνεχίζουν την κληρονομιά της τραγουδίστριας του «Hot Stuff».

Μίμι Σόμερ / Ντόλερ, 52 ετών

Η Μίμι γεννήθηκε ως Ναταλία Πία Μέλανι Σόμερ, από τη Ντόνα Σάμερ και τον πρώτο της σύζυγο, Χέλμουτ Σόμερ, στις 16 Φεβρουαρίου 1973. Η Ντόνα υιοθέτησε την αγγλική εκδοχή του επωνύμου του Χέλμουτ ως καλλιτεχνικό της όνομα πριν χωρίσουν το 1976. Από τις τρεις κόρες της Σάμερ, η Μίμι είναι η πιο κλειστή.

Ο γάμος της το 1995 με τον Ρίτσαρντ «Ρικ» Μάθιου Ντόλερ ανακοινώθηκε στην εφημερίδα The Baltimore Sun. Ο πατέρας και πατριός της, Μπρους Σουντάνο, συνόδευσε τη Μίμι στην εκκλησία. Το 2013, η Μίμι μαζί με τις αδελφές της και τον πατριό της ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν ένα βραβείο εκ μέρους της μητέρας τους στην τελετή εισαγωγής στο Rock and Roll Hall of Fame.

Στο ντοκιμαντέρ του 2023, Love to Love You, Donna Summer, η Μίμι μίλησε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από κάποιον συγγενή της οικονόμου της οικογένειάς της όταν ήταν παιδί. Σε συνέντευξή της στο People, η Μίμι μίλησε για το τραύμα της και γιατί δεν «κρατάει κακία» στη μητέρα της.

«Δεν ξέρω αν ήταν ποτέ σούπερ άνετη να μιλήσει γι’ αυτό. Αυτός ήταν ίσως ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες της, ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε σε ένα από τα παιδιά της» δήλωσε η Μίμι.

«Οπότε νομίζω ότι αυτό μπορεί να ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα για εκείνη, που έπρεπε να ξεκαθαρίσει μαζί μου κατά κάποιο τρόπο». Σήμερα, η Μίμι είναι σχεδιάστρια κοσμημάτων και πουλάει τα προϊόντα της στο Etsy.

Μπρούκλιν Σουντάνο, 45 ετών

Η Ντόνα Σάμερ παντρεύτηκε τον Μπρους Σουντάνο στις 16 Ιουλίου 1980 και η πρώτη κοινή τους κόρη, η Μπρούκλιν Σουντάνο, γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1981. Η Μπρούκλιν μίλησε για την προέλευση του ονόματός της κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε το 2007 στο BlackFilm.com.

Όταν ρωτήθηκε αν το όνομά της προήλθε από τη γενέτειρα του πατέρα της, η Μπρούκλιν απάντησε: «Ναι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να ήταν μέρος του, καθώς και ότι ο πατέρας μου ήταν σε ένα συγκρότημα που λεγόταν Brooklyn Dreams. Νομίζω ότι ο συνδυασμός των δύο, συν το ότι οι γονείς μου είναι δημιουργικοί τύποι, είτε ήμουν αγόρι είτε κορίτσι, αυτό θα ήταν το όνομά μου».

Μεγάλωσε παίζοντας με τη μητέρα της κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και αποφάσισε να γραφτεί στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει το Lee Strasberg Theatre Institute. Από εκεί την εντόπισαν και υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων Ford.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μπρούκλιν έχτισε μια επιτυχημένη καριέρα στην υποκριτική και το μόντελινγκ, προτού περάσει στη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές της συμμετοχές περιλαμβάνουν τις ταινίες Taken, My Wife and Kids, Rain και Cruel Summer.

Συν-σκηνοθέτησε το 2023 το ντοκιμαντέρ Love to Love You, Donna Summer με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Roger Ross Williams και χαρακτήρισε το έργο «μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου μέχρι τώρα» στο People.

Και συνέχισε: «Είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος ως αποτέλεσμα αυτού. Και το να είμαι σε θέση να βρίσκομαι τώρα σε αυτή την πλευρά και να έχω το κοινό και τον κόσμο να το βιώνει και να ανταποκρίνεται πολύ θετικά, ευτυχώς, έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί νιώθω ότι θα ήταν ευτυχισμένη».

Η Μπρούκλιν είναι παντρεμένη με τον σύζυγό της Μάικ ΜακΓκλάφλιν από το 2006 και έχουν ένα παιδί.

Αμάντα Σουντάνο Ραμίρεζ, 42 ετών

Η Σάμερ καλωσόρισε την τρίτη της κόρη, την Αμάντα Σουντάνο, στις 11 Αυγούστου 1982. Όπως και οι μεγαλύτερες αδελφές της, η Αμάνατα ακολούθησε επίσης μια δημιουργική καριέρα. Αυτή και ο σύζυγός της, Άμπνερ Ραμίρεζ, είναι μέλη του folk συγκροτήματος Johnnyswim.

Το ζευγάρι συστήθηκε το 2001, αν και δεν άρχισαν να βγαίνουν μέχρι το 2005. Παντρεύτηκαν το 2009 και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP τον επόμενο χρόνο. «Στην πραγματικότητα έχω παλιές κασέτες με τον εαυτό μου να τραγουδάει όταν ήμουν περίπου στο νηπιαγωγείο. Ο πατέρας μου είχε ένα στούντιο στο σπίτι και μας άφηνε μετά το σχολείο να ερχόμαστε και να γράφουμε τραγούδια στο στούντιο και μας άφηνε να τα ηχογραφούμε» δήλωσε η Αμάντα στο Glide Magazine για τα παιδικά της χρόνια το 2014.

«Έτσι έγραφα τραγούδια από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και ήταν αρκετά φρικτά, αλλά όλα είχαν να κάνουν με το αν έκανα τα μαθήματά μου και τι θα έλεγε ο δάσκαλος στο σχολείο και αν ο φίλος μου έλεγε γεια. Τίποτα από αυτά δεν είχε καθόλου ομοιοκαταληξία, αλλά οι γονείς μου μού έδωσαν κάποιες υποδείξεις όσο περνούσε ο καιρός και τελικά τα κατάφερα μια χαρά».

Το όνομα του συγκροτήματος Johnnyswim της Αμάντα «προέρχεται από ένα εσωτερικό αστείο που είχε η οικογένειά μου» επειδή ούτε εκείνη ούτε ο γείτονάς της, Τζόνι, δεν ήξεραν κολύμπι.

«Όταν ο Τζόνι άρχισε να κάνει μαθήματα κολύμβησης, πάντα τον ενθάρρυναν, “κολύμπα, Τζόνι, κολύμπα”. Έτσι, μόλις κολύμπησε όλοι ήξεραν ότι θα ήταν πιο εύκολο με κάνουν κι εμένα να πηδήξω στην πισίνα».

Και συνέχισε: «Ο Άμπνερ ήταν αρκετά ευγενικός όταν γνωριστήκαμε, ώστε να σκεφτεί ότι αυτό ήταν πραγματικά μια ωραία ιδέα και απλά το κάναμε το όνομα του συγκροτήματος. Έτσι το παρατσούκλι συνεχίζεται».

Η Αμάντα και ο σύζυγός της συνεχίζουν να εμφανίζονται μαζί και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: Χοακίν, Λούνα και Παλόμα. Το 2021, η οικογένειά τους πρωταγωνίστησε στο Home on the Road with Johnnyswim, ένα ριάλιτι που ακολούθησε το συγκρότημα σε περιοδεία, στο Magnolia Network των Chip και Joanna Gaines.

Το τραγούδι «Home» των Johnnyswim ήταν το τραγούδι του τίτλου της πρώτης εκπομπής των Gaineses, Fixer Upper.

Όσο για το αν η μητέρα της ήθελε η τρίτη κόρη της να ακολουθήσει τα βήματά της στη μουσική βιομηχανία, η Αμάντα δήλωσε στο CBS News Philadelphia: «δεν ένιωσα ποτέ καμία πίεση από τη μητέρα μου. Η πίεση ήρθε με τον αντίθετο τρόπο.

»Νομίζω ότι είχε πολλές ιδέες για αυτούς τους ήχους που ήθελε να δημιουργήσει και τα είδη στα οποία ήθελε να βουτήξει το δάχτυλό της και πάντα υπήρχε ένας τόνος αντίστασης για να το κάνει αυτό, επειδή έκανε το όνομά της τραγουδώντας ένα συγκεκριμένο είδος… Οπότε πάντα μας ενθάρρυνε να βρίσκουμε τη δική μας φωνή, να μη βιαζόμαστε, να απολαμβάνουμε να γράφουμε μουσική και να ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε μόνοι μας».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Amanda Ramirez / Instagram