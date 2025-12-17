newspaper
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές
Ελλάδα 17 Δεκεμβρίου 2025 | 07:50

Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Spotlight

Καλύτερες επιδόσεις από το μέσο όρο της ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα το 2024 όσον αφορά τόσο τα περιστατικά όσο και την αξία απατηλών συναλλαγών σε μεταφορές πίστωσης, άμεσες χρεώσεις, κάρτες πληρωμών και αναλήψεις μετρητών.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι απάτες με ηλεκτρονικό χρήμα (π.χ. προπληρωμένες κάρτες), όπου όμως η αξία των εν λόγω απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα ήταν μόλις 265.648 ευρώ σε σύνολο 101,942 εκατ. ευρώ στην ΕΕ.

Όπως σημειώνουν πηγές της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η Ελλάδα εξακολουθεί να διακρίνεται θετικά στις ασφαλείς συναλλαγές με όλα τα μέσα πληρωμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η Ελλάδα το 2024:

• Στις μεταφορές πίστωσης, τα ποσοστά απάτης στην Ελλάδα ήταν μόλις 0,001% όσο ακριβώς και ο μέσος όρος της ΕΕ. Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 12,168 εκατ. ευρώ σε σύνολο 2,52 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Αριθμητικά, σημειώθηκαν 5.032 απατηλές συναλλαγές ή ποσοστό 0,001% του συνόλου έναντι 1.164.217 ή 0,002% στην ΕΕ. Τα υψηλότερα ποσοστά απατηλών συναλλαγών σε αξία καταγράφηκαν στην Σλοβενία με 0,006% και σε όρους πλήθους στη Λιθουανία με 0,015%.

• Στις άμεσες χρεώσεις, τα ποσοστά απάτης στην Ελλάδα  ήταν μηδενικά, έναντι 0,001% στην ΕΕ όπου οι συγκεκριμένες απατηλές συναλλαγές έφτασαν σε αξία τα 112,1 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των απατηλών συναλλαγών άμεσης χρέωσης στην ΕΕ ήταν 73.935 και στην Ελλάδα μηδέν. 13 χώρες κατέγραψαν μηδενικά ποσοστά απάτης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την ώρα που τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Γαλλία (περισσότερες από 52.000 απατηλές συναλλαγές) και στη Γερμανία σε όρους αξίας (72,2 εκατ. ευρώ).

• Στις κάρτες πληρωμών, το ποσοστό απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα (0,017%) είναι σχεδόν στο μισό του μέσου όρου της Ε.Ε (0,033%), η αξία τους ανήλθε σε 11,33 εκατ. ευρώ έναντι 1,294 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Το πλήθος τους στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 211.974 (ποσοστό 0,009%) έναντι 17.059.163 (ποσοστό 0,015%) στην ΕΕ. Στη Γαλλία καταγράφηκε το υψηλότερο πλήθος απατηλών συναλλαγών (7,1 εκατ. συναλλαγές) αλλά και η υψηλότερη αξία (484 εκατ. ευρώ), μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

• Στις αναλήψεις μετρητών τα ποσοστά απατηλών συναλλαγών στην Ελλάδα (0,003%) είναι στο ένα τρίτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου (0,010%) με την αξία τους στο 1,13 εκατ. ευρώ (135,74 εκατ. ευρώ στην ΕΕ). Το πλήθος των απατηλών συναλλαγών αναλήψεων μετρητών στην Ελλάδα ανήλθε σε 2.363 (ποσοστό 0,002%) έναντι 373.554 (ποσοστό 0,005%) στην ΕΕ. Η Δανία παρουσίασε τα υψηλότερα ποσοστά σε όρους αξίας απατηλών συναλλαγών (0,070%) και ακολουθεί η Γαλλία (0,033%). Τα υψηλότερα ποσοστά σε όρους πλήθους απατηλών συναλλαγών σημειώθηκαν και πάλι στη Γαλλία με 0,012%.

• Στις απατηλές συναλλαγές με ηλεκτρονικό χρήμα, το ποσοστό απάτης στην Ελλάδα ανήλθε σε 0,055% έναντι 0,018% στην ΕΕ με την αξία τους στα 265.648 ευρώ έναντι 101,94 εκατ. ευρώ στην ΕΕ. Το πλήθος των απατηλών συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα, ανήλθε σε 8.509 έναντι 968.945 στην ΕΕ με το ποσοστό στο 0,028% στη χώρα μας έναντι 0,011% στην ΕΕ. Το Λουξεμβούργο κατέγραψε την υψηλότερη αξία απατηλών συναλλαγών της συγκεκριμένης κατηγορίας (45,3 εκατ. ευρώ ή 0,08%) ενώ στην Ελλάδα σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό στο πλήθος (0,028% με την αξία τους στα 265.648 ευρώ).

Δισ. σε απάτες στην ΕΕ

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η συνολική αξία της απάτης στις πληρωμές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αυξήθηκε σε 4,2 δισ. ευρώ το 2024 από 3,5 δισ. ευρώ το 2023 και 3,4 δισ. ευρώ το 2022 ενώ το ποσοστό απάτης παρέμεινε σταθερό σε περίπου 0,02% της συνολικής αξίας των συναλλαγών.

Η έκθεση καλύπτει τα στοιχεία για την περίοδο 2022-2024 και επιβεβαιώνει ότι η υποχρέωση για ισχυρή επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη(SCA), που θεσπίστηκε το 2020, έχει συμβάλει στη μείωση των επιπέδων απάτης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο

Τυχερά παιχνίδια: Στις 11.000 οι παράνομες ιστοσελίδες – Νομοσχέδιο για τζόγο και καζίνο

Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού 17.12.25

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

Η ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Α και οι 2.400.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής – Μιλούν στο in γιατροί, πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας
Στοιχεία 10 Δεκεμβρίου 16.12.25

Δείκτης ξηρασίας στην Ελλάδα: Η υγρασία του εδάφους εμφάνισε αύξηση σε μεγάλο μέρος της χώρας

Οι βροχερές συνθήκες του Νοεμβρίου και η κακοκαιρία Byron επέτρεψαν να αυξηθεί η υγρασία του εδάφους σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τι δείχνει ο δείκτης ξηρασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύνταξη
Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά
Γραμμή 1 16.12.25

Ηλεκτρικός: Οι συρμοί δεν πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια στην κατεύθυνση προς Κηφισιά

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι έως τη λήξη της κυκλοφορίας, οι συρμοί του ηλεκτρικού δεν θα πραγματοποιούν στάση στον σταθμό Βικτώρια, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Σύνταξη
Βαξεβάνης: Τα βίντεο από τις υποκλοπές που είδα είχαν προέλευση ΕΥΠ – Πήγαιναν cd με υλικό στο Μαξίμου
Δίκη υποκλοπών 16.12.25

Βαξεβάνης: Τα βίντεο από τις υποκλοπές που είδα είχαν προέλευση ΕΥΠ – Πήγαιναν cd με υλικό στο Μαξίμου

Ο Κώστας Βαξεβάνης για να καταδείξει «τον κοινό βραχίονα ΕΥΠ - Predator» επισήμανε κατά την κατάθεσή του ότι οι πηγές προέλευσης των βίντεο και των συνομιλιών που ήρθαν σε γνώση του, πρόσκεινται στην ΕΥΠ. Τι είπαν Γιάννης Σουλιώτης και Νίκος Παπάζογλου στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς
Οικονομία 17.12.25

Τριπλή αύξηση στους μισθωτούς

Πώς αλλάζει το τοπίο από τις ετήσιες αναπροσαρμογές, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις παρεμβάσεις στις φορολογικές κλίμακες και τις ασφαλιστικές εισφορές

Ηλίας Γεωργάκης
Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Φοβάται τους βουλευτές του, κατατάσσει πια ανοιχτά Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο στους πολιτικούς του αντιπάλους

Με την απειλή της διαγραφής «γαλάζιων» βουλευτών επιχειρεί το Μαξίμου να ξορκίσει τους φόβους του για εκπλήξεις στην ψηφοφορία για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στους πολιτικούς του αντιπάλους βάζει πλέον ευθέως Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο, προδίδοντας ταραχή για την κινητικότητά τους.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά
Οικονομία 17.12.25

Κληρονομικά δικαιώματα και για συντρόφους εκτός γάμου – Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι ισχύει στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος έχει παιδιά - Τι αλλάζει για συζύγους, σύμφωνα συμβίωσης και διαζευγμένους, με 5 παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»
Χωρίς ενδοιασμούς 17.12.25

Στήριξη Τσίπρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Στα «μπλόκα της οργής, δίκαια εξεγείρονται»

Στο θέμα των ημερών, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να παραμένουν στα μπλόκα για τρίτη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας πήρε ξεκάθαρη θέση στο πλευρό του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ
Πόνος και δάκρυα 17.12.25

Θλίψη, ευγνωμοσύνη και αναμνήσεις: Οι πρωταγωνιστές του φιλμ A Few Good Men λένε το δικό τους «αντίο» στον Ρομπ Ράινερ

Από τον Κέβιν Μπέικον έως την Ντέμι Μουρ, μερικοί από τους πρωταγωνιστές του υποψήφιου για τέσσερα Όσκαρ A Few Good Men αποχαιρέτησαν τον επιτυχημένο δημιουργό Ρομπ Ράινερ.

Σύνταξη
Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι
Έρευνα ΕΥ 17.12.25

Έλληνες καταναλωτές: Κουμπωμένοι και σπιτόγατοι

«Tα κεφάλια μέσα» είναι το σύνθημα του 2026 για τους Έλληνες καταναλωτές, που μεταφέρουν εντός σπιτιού τη διασκέδαση. Περικόπτουν τις λιγότερο αναγκαίες δαπάνες οι έξι στους δέκα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Οικονομία 17.12.25

Χατζημηνάς: Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας συνεργατικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ο ιδρυτής του, Κρίστιαν Χατζημηνάς ανέφερε ότι επιδίωξη είναι η μετάβαση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
